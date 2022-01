Murió Ronnie Spector, vocalista de The Ronettes, a los 78 años

Este 12 de enero de 2022, se dio a conocer la muerte de Ronnie Spector, vocalista y líder de The Ronettes, a los 78 años de edad. De acuerdo con un comunicado de su familia, el cual se puede leer en la página oficial de la cantante, Ronnie murió después de una dura batalla contra el cáncer. Sin duda, la música pierde a una de sus figuras más emblemáticas dentro del pop y la construcción de grupos integrados por mujeres.

“Nuestros amado ángel, Ronnie, ha dejado este mundo de manera pacífica después de una dura batalla contra el cáncer. Estuvo rodeada de su familia y en los brazos de su esposo Jonathan… Ronnie vivió su vida siempre con un brillo en sus ojos, una actitud divertida, un atrevido sentido del humor y una sonrisa en su rostro. Estuvo llena de amor y gratitud“, se puede leer en el comunicado.

La familia de Ronnie Spector anunció que en un futuro, se hará un evento para celebrar su vida y obra. También pidieron que se respetara su privacidad para atravesar el duelo.

Ronnie Spector

Veronica Yvette Bennett nació el 10 de agosto de 1943 y fue criada en el Spanish Harlem de Nueva York. Desde pequeña se interesó en la música, y comenzó a cantar en varios lugares de la ciudad junto a su hermana Estelle y su prima Nedra Talle. Después de un rato, ya en su adolescencia, fundó The Ronettes para grabar su primer disco en 1961.

Pronto, la banda liderada por Ronnie Spector se convirtió en el parámetro de este tipo de bandas en la década de los 60. En 1963, su éxito creció cuando Phil Spector las firmó para producir cada uno de sus éxitos, entre los que destacan “Be My Baby”, pero también “Baby, I Love You”, “Walking In The Rain” y “Do I Love You”, entre otros.

Poco tiempo después de que conoceron a Phil Spector, comenzaron un romance y se casaron en 1968, matrimonio que terminaría en 1972. Muchos años después, Ronnie Spector confesó que durante su relación con el controversial productor, vivió una vida llena de abuso y violencia. Sin embargo, después de que se anunciara la muerte de Phil en 2021, Ronnie dijo que a pesar de que era un ser humano oscuro, también era un gran productor y nunca olvidaría la música que hicieron juntos.

The Ronettes

A partir del éxito de “Be My Baby” de 1963, es que The Ronettes emprendieron una gira internacional donde tocaron junto a The Roling Stones. Para 1966, cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos para una gira, contraron a The Ronettes para abrir sus conciertos; sin embargo, algunos medios indicaron que Phil Spector le prohibió a Ronnie cantar, por lo que la banda apareció en los escenarios sin la vocalista principal…

Cuando en 1972 se separó de Phil, comenzó a construir de nueva cuenta su carrera, pues el productor le prohibia cantar o aparecerse en el escenario. Pero eso no significó que no tuviera algunos éxitos durante su matrimonio. En 1970, Ronnie cantó en “Earth Blues” de Jimi Hendrix y en 1971, liberó “Try Some, Buy Some” junto a Apple Records. La canción fue producida y escrita por George Harrison, y participaron en la música el mismo George junto al resto de los Beatles.

Pero fue hasta 1976, después de su ruptura, que comenzó a ver su carrera tomar un camino. Ese año Billy Joel le escribió “Say Goodbye to Hollywood”, y en el 77, Ronnie Spector grabó el track junto a Bruce Springsteen para salir como un single.

El nuevo milenio para Ronnie Spector

En 2004, Ronnie Spector fue reconocida por su contribución a la música popular de Estados Unidos, y entró al Vocal Group Hall Of Fame. Dos años después, “Be My Baby” se integró a la National Recording Registry of the Library of Congress por su importancia histórica y cultura. La canción, a incios de este 2022, entró al Hot 100 Chart de Billboard entre las 10 primeras. Esto no ocurría desde 1963; es decir, la rola regresó a las listas de éxitos después de 58 años. En marzo de 2007, Ronnie Spector and the Ronettes entraron al Rock & Roll Hall of Fame.