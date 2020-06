¡No hay más! Eminem enlistó a los mejores raperos de la historia

¿Quién es el mejor guitarrista de la historia?, ¿quién es el mejor escritor? Platicas hermosas de este tipo se han tenido en miles de reuniones con amigos. La mayoría sin llegar a ningún lado. Pero cuando el mejor, o uno de los mejores de la historia da su opinión, hay que tomarse en serio. Esto es lo que hay que hacer con la nueva lista que soltó Eminem sobre los mejores raperos de la historia según él.

En su rola “Till I Collapse” de 2002, Eminem recitó a los raperos que cree que son los mejores que jamás han tocado un micrófono. Su lista fue muy controversial porque presentaba letristas que frecuentemente no son mencionados pero que son unos verdaderos cracks. La canción se lee: “Tengo una lista, aquí está el orden de mi lista en el que está; Y va, Reggie, Jay-Z, Tupac y Biggie Andre de Outkast, Jada, Kurupt, Nas y luego yo”.

Pero este fin de semana pasado y 18 años después, Eminem decidió darle un giro a esta lista en una conversación en Twitter. Respondiendo a un tweet del YouTuber NoLifeShaq que le preguntó a él y a otros raperos sobre quién es el mejor de todos los tiempos, dejó claro quienes son sus favoritos.

Marshall Bruce Mathers III simplemente no se pudo decidir y enumeró a nueve raperos que podrían estar en el primer lugar de su lista. “Para mí, y sin un orden en particular”, escribió Eminem. “Lil Wayne, 2Pac, Royce Da 5’9, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G. Rap, Biggie, & Kxng Crooked”.

Pero esto no fue todo, con un Tweet complementario Eminem extendió su top 9 para tener un total de 17 raperos que deben de ser considerados como los mejores. Agregó a: “LL Cool J, Nas, Joyner Lucas, Kendrick Lamar, J. Cole, André 3000, Big Daddy Kane y a Rakim” a su lista.

For me, in no particular order… Toss up between wayne, pac, royce, jay, redman, treach, g. rap, biggie & king crook….

— Marshall Mathers (@Eminem) June 14, 2020