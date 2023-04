No importa cuántos años pasen: Syd Barrett siempre será una parte mítica, trágica y legendaria en la historia de Pink Floyd. Por eso, el nuevo documental que se estrena en este año sobre él no deja de levantar el hype entre los fans de todo el mundo

Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd nos llevará por un paseo acerca del vocalista con declaraciones que romperán el mito y que clarificarán todo lo que uno piensa que ya sabe sobre fundador de la icónica banda británica. Y sí, lo mejor hasta el momento es que tenemos un nuevo tráiler.

Logo del documental. Foto: Especial.

Y ya que hablamos del documental sobre Syd Barrett y Pink Floyd, acá les dejamos 7 canciones que demuestran por qué él era un compositor increíble. Ahora sí, les contamos todo sobre la película.

El tráiler del documental ‘Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd’

El nuevo tráiler del documental Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd abre con una frase que explica la enorme influencia de Barrett a través del tiempo: “David Bowie, R.E.M. y The Jesus & The Mary Chain han grabado su música”.

Luego, diversas voces en off nos recuerdan los mitos sobre “cómo se volvió loco y dejó la banda”, de como se aisló del foco público por 30 años y cómo renunció –consciente o inconscientemente– a ser una estrella de la cultura pop.

Y así, llega una reflexión de esas que nos pone a pensar sobre el legado del músico como tal: ¿Cómo alguien que sigue siendo tan relevante simplemente decide dejar de continuar? Chequen el tráiler de Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd.

¿Cuándo se estrena el documental sobre Syd Barrett y Pink Floyd?

¿Y qué les pareció el tráiler del documental ‘Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd‘? Bueno, ahora sí hay que ir viendo cuándo se estrena… Y es que oficialmente en el Reino Unido, esta película verá la luz el 15 de mayo.

Algunas fuentes dicen que en Estados Unidos y Canadá, se estrenará en junio próximo. Y se dice que el documental se estrenará a nivel mundial a finales de este año (en la descripción de YouTube del tráiler, dice “Have You Got It Yet? se lanzará globalmente en 2023 únicamente”). Estaremos atentos por si se estrena en México y Latinoamérica durante alguna fecha en especial.

Foto de Syd Barret en el documental. Foto: Captura de YouTube.

¿Por qué el documental ‘Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd’ es imperdible?

El legado de Syd Barrett constituye una de las leyendas absolutas del rock, incluso sin haber sido miembro de larga data de Pink Floyd (aunque sí uno de sus fundadores). Pero como dice el sitio web del documental, “ícono de culto, enigma, recluso… la vida de Syd Barrett, miembro fundador de Pink Floyd, está llena de preguntas sin respuesta. Hasta ahora“.

La película explorará no solo la vida y fugaz obra de Barrett, sino también la influencia que dejó en el arte a pesar de su relativamente corta carrera. No solo nos remite a material de archivo, sino que el documental también tendrá nuevas entrevistas con Nick Mason, además de los propios Roger Waters y David Gilmour (que ya es algo insólito en sí), familia, exparejas y más.

Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd responderá esas cuestiones alrededor del mito del vocalista que, según la percepción popular, se volvió loco y se alejó de las presiones de la industria llevándolo a ser un icono de culto. Sin duda, luce interesante todo lo que se verá en este trabajo.

Imagen ilustrativa de Pink Floyd con Syd barret. Foto: Captura de YouTube.