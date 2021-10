Pabllo Vittar: Pop y funk lleno de orgullo e identidad que conquistó a la industria

En estos tiempos que estamos viviendo, la diversidad es algo que se puede ver cada vez más en todo el mundo. Por supuesto que la industria musical no se queda atrás, ya que en los últimos años aparecieron un montón de artistas talentosos que representan con orgullo a la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, en Latinoamérica no se quedan atrás y específicamente en Brasil, ya que tienen a uno de los actos más emocionantes de la actualidad, Pabllo Vittar.

Con apenas 26 años, se ha convertido en una de las estrellas más grandes de su país que además de llenar cualquier foro en el que se presenta, también ha tenido chance de pisar escenarios importantes como Coachella y hasta ha colaborado con artistas del tamaño de Major Lazer, Sofi Tukker y Charli XCX. Un verdadero ejemplo a seguir que con esfuerzo, dedicación, una gran propuesta y muchísimo talento, consiguió una carrera sólida.

¿Quién es Pabllo Vittar?

Phabullo Rodrigues da Silva –como en realidad se llama– nació el 1 de noviembre de 1994 en São Luís, Maranhão, en Brasil. Desde temprana edad demostró que le gustaba la música y gracias a la influencia de su madre, que le ponía a todos los artistas que le gustaban. Sin embargo, antes de convertirse en una estrella de su país, sus primeros pasos dentro el arte no los dio como cantante, ya que empezó a clases de ballet clásico durante su infancia.

Luego de pasar por varias ciudades junto a su familia, Pabllo regresó a Maranhão para quedarse en la ciudad de Caxias. En su adolescencia comenzó a cantar en fiestas y en el coro de una Iglesia Presbiteriana, aunque también tuvo chance de actuar en Pop, un programa local de televisión donde cantaba covers de otros artistas. Pero eso no era lo que quería para su futuro, es por eso que decidió mudarse a Sao Paulo a los 16 años.

Un inicio un tanto complicado

En esa ciudad, una de las más importantes de Brasil, Pabllo Vittar buscaba comenzar oficialmente con su carrera artística. Sin embargo, la realidad es que no le fue tan bien como esperaba, ya que durante un tiempo tuvo que trabajar en locales de comida rápida, salones de belleza y demás para sobrevivir y continuar con su sueño. En esa misma época asumió oficialmente su homosexualidad y a partir de ahí, su vida cambio por completo para bien.

A pesar de que en el ámbito personal se sentía muy feliz, a nivel profesional las cosas no estaban saliendo como esperaba. Luego de su aventura por Sao Paulo, Pabllo volvió con su familia a Minas Gerais y allí, aprobó el examen de ingreso para la carrera de Diseño de Interiores en la Universidad Federal de Uberlândia, la cual descartó después de que los horarios de las clases chocaran con los que le daban para presentarse en diversos centros de espectáculos.

La persona que cambió por completo su visión artística

Para 2011, Pabllo Vittar empezó a publicar covers en su canal personal de YouTube pero contra todo pronóstico llegó algo a su vida que le dio un giro total a su propuesta musical: Ru Paul’s Drag Race. Según lo que ha comentado en diversas entrevistas, uno de sus novios le presentó el programa y luego de eso, decidió que quería hacer algo así, es por eso que comenzó a ver tutoriales en internet para aprender a maquillarse.

Antes de lanzarse oficialmente como cantante, Pabllo participó en distintos concursos de belleza, donde logró cautivar al público con su presencia. Eso sí, también aprendió a dominar el escenario, cantando en las fiestas de la universidad a la que ingresó, aunque el paso más importante para el proyecto que tiene en la actualidad fue actuar profesionalmente como drag queen y cantante en diversos clubes nocturnos de Belgrano.

El boom de “Open Bar”

Así estuvo unos cuatros años, entre bares y presentaciones en los foros donde le daban chance de cantar. Pero en 2015 la carrera de Pabllo Vittar cambió por completo cuando, a sugerencia de Rodrigo Gorky –integrante del grupo brasileño de electropop, Bonde do Rolê– grabó la canción “Open Bar”. En realidad, este era un cover un tanto libre de “Lean On”, el mega hitazo de Major Lazer que para su sorpresa, también la rompió en Brasil.

Para que se den una idea en tan solo cuatro meses, alcanzó la enorme cantidad de 1 millón de reproducciones en YouTube, un hito verdaderamente histórico para Pabllo y el internet. ​ En diciembre de 2015, lanzó su primer EP Open Bar. Además de la rola que le da título a este material, contó con otras cuatro canciones que también son versiones portuguesas de canciones famosas de artistas grandes como Beyoncé y Rihanna.

A excepción de “Open Bar” –que como dato curioso, contó con la autorización del mismísimo Diplo–, las demás canciones del EP y los videos musicales se eliminaron de plataformas digitales por derechos de autor. Sin embargo, esto no desanimó a Pabllo Vittar, ya que gracias al éxito de este disco de corta duración comenzó su primera serie de espectáculos por todo Brasil, una gira que se extendió hasta 2016 y con la cual llegó a los rincones de su país.

Un disco debut que tuvo un enorme éxito

Para finales de 2016, Pabllo Vittar comenzó a planear todo para lanzar su álbum debut hasta que finalmente en enero de 2017 vio la luz el disco, Vai Passar Mal. El sonido de este disco es sumamente diverso, pues tiene elementos de pop, electrónica y géneros brasileños bastante populares como el tecnomelody, arrocha y funk carioca. Por esta combinación de ritmos, recibió un montón de halagos por parte de la crítica especializada.

De este material discográfico salieron varios sencillos que sonaron duro en la radio brasileña, como “Nêga” y “Todo Dia”, rola que incluso llevó a Vittar a tocar en el Carnaval de Bahía. A partir de aquí, su carrera fue en ascenso constante, pues con el poder de sus canciones y lo que representan sobre todo para loa comunidad LGBTQ+ logró salir de gira una vez más con fechas prácticamente agotadas en cada lugar en el que se presentó.

El inicio de grandes colaboraciones para Pablo Vittar

En 2017, Pabllo Vittar también comenzó a trabajar con otros artistas como Lia Clark. Sin embargo, llegó a otro nivel con “Sua Cara”, rola donde compartió voces con Anitta y se lanzó como el segundo sencillo del EP Know No Better de Major Lazer. En agosto de ese mismo año, Vittar firmó un contrato de dos álbumes con la discográfica Sony Music, aunque esto solo fue el principio de las grandes cosas que venían en camino.

Para la edición de 2017, Pabllo formó parte del lineup del festival Rock in Rio, donde además de actuar por su propia cuenta, también formó parte del show de Fergie en el escenario principal. Por si no fuera suficiente colaborar en vivo con la exintegrante de Black Eyed Peas, Vittar trabajó con la cantante británica Charli XCX en la canción “I Got It”, en donde de igual manera participaron artistas como Brooke Candy y CupcakKe.

Otros proyectos bastante interesantes

Para 2018 y en colaboración con Apple Music, Pabllo Vittar lanzó un documental sobre su vida y carrera del cual se desprendió un EP con canciones totalmente nuevas. En aquel año también estrenó su propio programa a través de una plataforma de streaming donde además de contar con actuaciones musicales, también hizo entrevistas interesantes. El show tuvo un gran éxito y que incluso le valió la nominación a un par de premios importantes en Brasil.

Por esas fechas, también trabajó con más artistas reconocidos a nivel internacional, como Sofi Tukker con quienes lanzo la rola “Energía (Parte 2)”. En octubre de 2018, Pabllo lanzó su segundo material discográfico, Não Para Não, un disco en el que continúa con el mismo sonido con el que debutó pero que ahora, cuenta con una mejor producción y una visión mucho más clara de lo que quería expresar a través de esa colección de canciones.

Tocando en todo el mundo, hasta en Coachella

Para promocionar este álbum de estudio, Pabllo Vittar se lanzó en su primera gira mundial, donde además de pasar por México, contó con varios conciertos en Reino Unido y Europa. En junio de 2019, comenzó su cuarta gira NPN Pride Tour, una extensión del Não Para Não Tour, con fechas en los desfiles de orgullo LGBT de los Estados Unidos y Canadá. Aunque bajita la mano, tenía entre manos otros proyectos espectaculares.

Por eso meses estrenó “Highlight”, la canción principal de la serie animada de Netflix, Super Drag, donde Vittar le prestó su voz al personaje de Goldiva. Sin embargo, el 13 y 14 de abril tuvo uno de los mejores momentos de su carrera hasta la fecha, ya que estuvo dentro de los invitados en los shows de Major Lazer y Sofi Tukker, respectivamente, en Coachella. Así es, pisó uno de los escenarios más importantes del mundo.

De tocar para la reina Isabel II a lanzar su tercer disco

En junio de ese mismo año, Pabllo Vittar actuó en la fiesta en honor del cumpleaños de la reina Isabel II del Reino Unido en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, cuyo tema en aquella edición era “igualdad e inclusión” en conmemoración del mes del orgullo LGBT y en memoria de la Rebelión de Stonewall, un suceso bastante importante y que cambió muchas cosas para la comunidad. Algo que no cualquier artista ha conseguido.

Por si eso no fuera suficiente, en 2019 le comenzó a llegar a Vittar el reconocimiento a nivel mundial, pues estuvo dentro de los nominados a los MTV EMA. Finalmente en marzo de 2020 vio la luz su tercer material discográfico, 111. En este álbum de estudio incluyó a un montón de invitados entre ellos llama la atención la participación de Charli XCX en la rola “Flash Pose” y hasta Thalía apareció para cantar con Pablo la canción “Tímida”.

A pesar de que la pandemia detuvo los planes de toda la industria musical, no pudo con lo que Pabllo Vittar traía en mente. Es por eso que contra todo pronóstico en junio de 2021 estrenó su cuarto disco, Batidão Tropical, el cual planea promocionar por todo el planeta e incluso ya tiene varias fechas preparadas –entre ellas en el Corona Capital– donde seguramente, pondrá a bailar y cantar a quienes vean su espectáculo en vivo y a todo color.

¿Qué es lo que hace especial a Pabllo Vittar?

Sin duda, Pabllo Vittar es uno de los actos más emocionantes de la actualidad, un artista en toda la extensión de la palabra que canta, baila y monta un show sobre el escenario. Pero quizá lo más increíble que tiene para compartir con nosotros –además de las rolas que tiene que se convierten en hits– es el hecho de estar orgullosos de ser quienes somos y gritarle al mundo que estamos contentos con eso. Algo muy necesario en estos momentos.

En cuanto a la música, es muy interesante lo que muestra en su proyecto. A pesar de que casi todas sus canciones toman como base el pop, tiene una mezcla muy interesante de sonidos que van desde un montón de elementos de la música electrónica hasta géneros brasileños tradicionales combinados con ritmos modernos como tecnomelody, arrocha, carioca funk y forró. Si quieren variedad, con Pabllo tendrán más que suficiente.

Por si esto no fuera suficiente, sus rolas también tocan temas que necesitamos escuchar en estos tiempos como el amor, el autoestima y la música. Después de leer esto y por si quedó muy claro, les recomendamos ampliamente que si tienen la oportunidad de ver a Pabllo Vittar en vivo, no pueden dejarla pasar porque además de que disfrutarán de un gran show en toda la extensión de la palabra, apreciarán a una de las propuestas más importantes de la industria musical.