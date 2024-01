Lo que necesitas saber: En los últimos días, Paramore provocó incertidumbre en sus fans sobre su futuro. Y si no están enterados, acá les contamos el chismecito.

Apenas está arrancando el 2024 y ya están saliendo varias cosas que nos han dejado con el ojo cuadrado a nivel musical. Por supuesto que dentro de esa lista se encuentra todo lo que anda sucediendo dentro de Paramore, pues llevan un buen rato sacando de onda a sus fans con acciones sumamente essstrañas.

Como recordarán, fue el año pasado cuando la banda comandada por Hayley Willians, Zac Ferro y Taylor York estrenaron su esperado sexto material discográfico, This Is Why. Desde entonces, la agrupación se la pasó tocando por gran parte del mundo para promocionar este álbum. Sin embargo, en los. últimos días han actuado de manera extraña en redes sociales, lo que ha hecho que la gente arme teorías al respecto.

Paranore/Foto: Getty Images

Paramore ha causado incertidumbre en sus fans en los últimos días

A finales de diciembre de 2023, Paramore hizo algo que dejó a muchos completamente sacados de onda. Resulta que la banda eliminó todas las publicaciones e imágenes en sus cuentas de X, Facebook e Instagram justo después de Navidad. Pero no solo eso, algunos curiosos descubrieron que a partir de borrar sus posteos, su página web oficial solo muestra un mensaje de error 404.

Esto llevó a que muchas personas pensaran que con dichos movimientos, la agrupación estaba anunciando el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, el pasado 4 de enero volvieron a dejar más incertidumbre a sus fans, pues a través de sus redes anunciaron que cancelarían su primer show del 2024 sin dar muchas explicaciones.

“Debido a circunstancias imprevistas, Paramore ya no puede asistir y actuar en iHeartRadio ALTer EGO el 13 de enero. La banda se disculpa por cualquier inconveniente”, se alcanza a leer en las historias de Instagram del grupo. Desde entonces, los fans han dejado clara su preocupación en las redes sociales por la noticia, ya que algunos creen que están rompiendo y se volverán a separar.

Y entonces, ¿qué va a pasar con la banda?

Cabe aclarar que el futuro de Paramore ha sido cuestionado un montón en los últimos días, incluso por sus propios integrantes. Tras finalizar la gira de promoción de This Is Why, la banda habló sobre cómo terminaron de cumplir con todos los compromisos y obligaciones que tenían con su sello discográfico. Pero ahora en adelante, son esencialmente agentes libres y pueden hacer lo que quieran.

De acuerdo con NME, en ese momento, la agrupación se encargó de asegurarles a sus fans que seguirán juntos y divirtiéndose tocando, pues por ahí se mencionaba que volverían a separarse para que Hayley Williams trabajara en su segundo material discográfico como solista. Sin embargo, parece que todos están equivocados.

Hayley Williams en un show con Paramore del 2023/Foto: Getty Images

La vocalista declaró: “Lo único que importa es que seguiremos siendo la comunidad de los demás”, mientras que Farro agregó: “Sólo espero que podamos seguir construyendo el imperio Paramore y luego gobernar el mundo”. Y sí, aunque le dieron un poco de tranquilidad a sus fans, también los dejaron con más preguntas que respuestas.

Por ahora, lo único que sabemos es que la. banda tiene varias fechas programadas para el 2024 en gran parte del mundo, pues además de ser teloneros de la última etapa europea de The Eras Tour de Taylor Swift y participar en el Estéreo Picnic de Colombia, también están programados para regresar a México encabezando el Vive Latino. Solo queda esperar a que se aclare la situación de la banda (y cruzar los dedos para que ya no cancelen más fechas).

