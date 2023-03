Pearl Jam es una banda que genera mucha, pero mucha obsesión. Seguro conoces a alguien que los ha visto decenas de veces en vivo, que vio Let’s play two en el cine y que seguramente se sabe al derecho y al revés su discografía completa.

El crítico musical Ronen Givony es justo como el fan que acabamos de describir. Ha asistido a 57 conciertos de la banda, viaja constantemente para ver a la agrupación en diferentes locaciones y se sabe el contexto histórico en el que se lanzaron sus álbumes de estudio.

Foto: Getty Images

Su libro Not For You. Pearl Jam, vivir en presente, editado por Alianza en idioma español, reflexiona sobre la importancia de Pearl Jam a lo largo de los años. La biografía está redactada con un estilo sumamente personal, ágil y divertido, lo cual vuelve un deleite la lectura para los seguidores más clavados de la banda.

¿Por qué cada concierto de Pearl Jam es especial? ¿Cuál es la relación que tienen Ten, Vs., y Vitalogy con el contexto político de los años 90? ¿A qué se debe la ola de críticas que la banda ha recibido durante toda su trayectoria?

Las preguntas anteriores son contestadas a lo largo del texto Vivir en presente, el cual es sin duda una pieza literaria esencial, no sólo para los fans de Pearl Jam, sino también para todo aquel que esté interesado en el grunge y el panorama de la música alternativa de la última década del Siglo XX.

Foto: Getty Images

