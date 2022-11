Rifadísima: 5 puntos para entender por qué Phoebe Bridgers es una de las artistas más destacadas del momento

Si hablamos de lo que debe ser un ‘artista completo’, posiblemente a varios se les venga a la mente Phoebe Bridgers. Y no es para menos si tomamos en cuenta cómo ha crecido su carrera musical en los últimos años, desde que era miembro de la banda Sloppy Jane hasta este momento en el que su trayectoria como solista la posiciona como una de las artistas más sobresalientes del momento.

Compositora, productora y más… La oriunda de California es una de las nuevas ídolas no solo de la escena alternativa, sino del panorama musical en general. ¿Por qué? Bueno, acá repasaremos 5 puntos para entender la genialidad detrás de Phoebe, sus rolas y lo que la hace una artista como pocas.

Phoebe Bridgers. Foto: Getty Images

Colaboraciones increíbles

Hay muchos artistas que más allá de su carrera musical individual, tienen talento para repartir por donde sea. Y sí, Phoebe Bridgers es una de esas artistas que es capaz de poner su creatividad en marcha para colaborar con otros colegas de la música.

Sin irnos tan lejos, la californiana ha aparecido en videos de The 1975 como invitada en la rola “I’m In Love With You” (bien meloso el asunto) y eso es solo un poco de lo que ha hecho fuera de su propio proyecto. ¿Quieren más? Bueno, ahí nomás, Phoebe tiene créditos como colaboradora en el disco Solar Power de Lorde en hasta seis rolas: la que la da nombre al disco, “The Path”, “Stoned At The Nail Salon”, “Fallen Fruit”, “Leader Of A New Regime” y “Mood Ring”.

Otros artistas con lo que ha trabajado en materiales discográficos, covers o solo sencillos son The Killers, Paul McCartney, Tom Waits, Metallica, Taylor Swift, Matt Berninger de The National y más. No importa si es pop o metal, Bridgers tiene una influencia amplia que la hace entrarle a lo que sea sin miedo.

Phoebe Bridgers y el genial super grupo Boygenius.

¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan el término ‘super grupo’? Lo más común sería que artistas de diferentes bandas icónicas se juntaran para tocar y hacer algo de música mano a mano. Y si bien ese término aplica más a músicos que tienen ya varios años en la industria, hay otras alternativas más recientes que también entran en esa bolsa.

En el caso de Phoebe Bridgers, además de haber formado parte hace años de la ya mencionada banda Sloppy Jane, hay que destacar su trabajo con este super grupo conocido como Boygenius. ¿Quienes más forman parte de ese proyecto? Ufff, ahí nada más para que se den un quemón, además de Phoebe, tenemos también a las rifadísimas de Julien Baker y Lucy Dacus. Un combo espectacular en todos los sentidos. ¡Hasta tienen su propio Tiny Desk!

Siendo reconocida por los premios más importantes de la música

Llega un momento en la carrera de cualquier artista en la que ser nominado a un Grammy, es la prueba de que la industria musical está poniendo el enfoque sobre uno mismo. Y en ese sentido, Phoebe Bridgers ha logrado llamar la atención en diferentes categorías dentro de la premiación más importante de la industria musical.

Para los Grammys del 2021, la compositora se rifó y concretó cuatro nominaciones para algunas de las categorías más seguidas: Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción de Rock (por “Kyoto”), Mejor Interpretación de Rock (también por “Kyoto”) y Mejor Álbum de Música Alternativa (por Punisher). El hecho de no haberse llevado alguna de esas estatuillas, abrió el debate porque muchos pensaron que Phoebe merecía más reconocimiento del debido.

Como sea, llegar a ese punto y con esas nominaciones, ya es un asunto para destacar.

También puedes leer: 10 cosas que no sabes (y ya deberías) sobre Phoebe Bridgers

Una compositora que agarra influencias de donde sea

Hablando de cualquier expresión artística, la creatividad puede venir de donde sea. Y así lo entendió Phoebe Bridgers para ese genial disco que fue Punisher, que tiene su inspiración en varias cosas que tal vez no se noten a primera escucha.

En un artículo bastante interesante que ella redactó para Pitchfork (ACÁ lo pueden leer), enumeró algunas cosillas que la influenciaron para desarrollar aquel material discográfico, desde Harry Potter y la serie Fleabag de la también genial Phoebe Waller-Bridge, hasta el desafortunado fallecimiento de su perrito Max.

Phoebe Bridgers. Foto: Getty Images

Phoebe Bridgers y su salto a la labor como productora

Phoebe Bridgers ha alcanzado el éxito en la música con sus rolas, sus shows y eso lo sabemos bien. Pero lo impresionante de todo es que en muy poco tiempo, desde que inició su carrera solista y tras el exitazo del disco Punisher, decidió emprender otra etapa en su trayectoria como productora musical.

Y así, fundó a finales del 2020 su sello discográfico Saddest Factory Records. Al igual que ella, muchos músicos independientes buscan ser reconocidos a gran escala y con esta discográfica, está claro que Phoebe quiere impulsar carreras de artistas que tal vez no tienen las mejores oportunidades dentro de la hostil industria musical.

Al momento, tiene a varios artistas de gran potencial firmados como Muna, Claud, su antigua banda Sloppy Jane y algunos más. Con el tema de la pandemia encima, ha sido difícil fichar a más artistas, pero estén atentos porque seguro veremos crecer su catálogo de cara al futuro.