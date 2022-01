¿Quién es PinkPantheress y por qué emociona a la industria musical con su ‘nueva nostalgia’?

Si algo nos ha quedado claro es que en la actualidad, para los artistas no es necesario contar con un sello discográfico o tener un hit en las listas de popularidad para llamar la atención de la industria musical. Ejemplos de estos hay y muchos, sobre todo gracias a las redes sociales con las que contamos hoy en día, pero recientemente ha sobresalido el nombre de una cantante que le está volando la cabeza a la crítica en el Reino Unido por su estilo único, hablamos de PinkPantheress.

Con apenas 20 años, esta chica es un verdadero fenómeno y una promesa británica. Su proyecto es bastante peculiar y ha sorprendido a grandes nombres como Coldplay, Elton John y Ed Sheeran, pues prácticamente se conoce muy poco sobre ella y en ocasiones prefiere ocultar su rostro. Sin embargo, detrás de todo esto, sus canciones escritas en su cuarto parecen ir directo a una nueva generación que está impaciente por contar con representantes que hablen de sus problemas personales.

¿Quién es PinkPantheress?

PinkPantheress es una artista originaria de Bath, una ciudad en el condado de Somerset, al sudoeste de Inglaterra. Para ser honestos, hay muy poca información sobre ella en internet y lo único que se sabe es gracias a las escasas entrevistas que ha dado para distintos medios. La editorial digital LADbible menciona que ella nació el 18 de abril del 2001, por lo que (al momento de escribir este artículo) está por cumplir 21 años. Tiene ascendencia keniana de parte de su madre.

Parte de su identidad artística se basa en mantener su verdadero nombre en el misterio, por lo que únicamente se le conoce bajo el alias que ya les mencionamos. ¿De dónde tomó ese pseudónimo? La cantante ha mencionado que su nombre artístico lo definió mientras veía el programa de juegos británico The Chase, donde el presentador preguntó a los concursantes cómo se le decía a la hembra de una pantera.

“Me resulta más fácil no poner todas las cartas sobre la mesa. Me gusta mi privacidad y siento que, si pongo mi música y mi cara en todas partes, sería demasiado para la gente“, dijo a la BBC en una charla. Aunque su nombre sigue siendo un misterio, al menos en redes sociales uno ya puede ver cómo es ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🫀 (@pinkpantheress)

En cuanto a sus influencias musicales, estas son bastante variadas en realidad. Si bien su estilo musical se basa en producciones electrónicas cercanas al bedroom pop, el pop alterativo, los samples noventeros y el drum & bass, su acercamiento con la música, como lo ha dicho en diversos reportajes, comenzó con Michael Jackson. Eso sí, ella también ha dicho que empezó a definir su gusto alrededor de bandas como Panic! At the Disco, My Chemical Romance y Paramore (la banda que ella dice, fue la que la convenció de dedicarse a la música), además de cantantes como Lily Allen e Imogen Heap. Por ahí, también dice que el K-Pop le fascina.

Además de su surgimiento como artista musical, cabe destacar que también es una clavada de la cinematografía PinkPantheress actualmente reside en Londres, donde asiste a la universidad y estudia cine, de acuerdo con diversos medios. Es en su cuarto universitario, se dice, donde compone gran parte de su material.

“Pain”, la canción que la hizo despegar en TikTok

Como todo artista que comienza a darle forma a sus primeras rolas, PinkPantheress empezó a experimentar desde muy joven, precisamente durante sus última etapa en la escuela secundaria. Ella empezó a escribir y componer por primera vez entre los 15 y 16 años junto a la cantante de R&B MaZz, quien es amiga suya. Luego, cuando tenía 17 años, PP se metió de lleno a la producción con esa misma artista; sus primeras maquetas las hizo en la app Garage Band, donde descubrió que tenía potencial para hacer su propio proyecto.

Desde luego, salir e intentar conectar una carrera musical no es para nada sencillo, así que durante un tiempo solo escribió y produjo rolas por gusto. Fue a finales del 2019 y principios del 2020 que esta artista decidiría dar a conocer su música en la red social más popular del momento: TikTok. De acuerdo con lo que relata la BBC, la cantante al principio solo publica fragmentos de hasta 12 segundos en los videos de su cuenta y esto lo hacía para determinar cuáles canciones eran las que sí o sí debían pulir y trabajar más.

Así fue como llegó en enero del 2021 el tema “Pain”, que no tardó en llegar hacerse viral. El potencial de su composición era tanto que la versión final de la canción se coló en diversas listas del Reino Unido dentro de los primero 50 lugares. Para eso momento, como cuenta ella en una entrevista con la NPR, intentaba componer al menos una canción por día para acelerar el proceso de selección de las rolas a las que les dedicaría más tiempo de producción.

La cara más refrescante de la ‘nueva nostalgia’

Parte del encanto de PinkPantheress es que muchas de sus canciones utilizan sampleos de canciones relativamente más antiguas. Por ejemplo, la ya mencionada “Pain” utiliza una muestra de “Flowers” de Sweet Female Attitude. El tema “Last Valentines” samplea “Forgotten” de Linkin Park incluida en el Hybrid Theory. Una de las primeras pistas que subió a TikTok, “Just a Waste”, es una reinvención de “Off The Wall” de Michael Jackson… y así, pasa con varias de las rolas que ha compuesto.

Su samples vienen principalmente de canciones de los 90 y de los 2000. Gracias a ello, diversos medios especializados la han catalogado como la cara más fresca del ‘new nostalgic’ o ‘nueva nostalgia’, un término al que ella no rehuye. “‘Nostalgia‘, para mí, es una palabra positiva. Creo que significa que la gente está más cómoda porque se sienten seguros escuchando música”, dijo a la NPR sobre el hecho de que su trabajo sea etiquetado de esa manera.

También puedes leer: WET LEG: LA BANDA DE ROCK REVELACIÓN MÁS EMOCIONANTE DEL 2021

Llegó un contrato discográfico y el primer mixtape PinkPantheress

Básicamente, el 2021 fue el año en el que comenzó a lanzar música en TikTok y fue el mismo momento en que su ascenso en la industria musical tomó más vuelo del que quizá ella esperaba. Luego de “Pain”, vinieron más canciones que se hicieron virales como “Break It Off”, así que solo era cuestión de tiempo para que alguna discográfica se fijara en ella.

Y sucedió… con tan solo algunas canciones en TikTok -eso sí, sumamente populares-, Parlophone Records no se la pensó dos veces y la firmó. Entonces, ya con un contrato y toda la cosa, lo siguiente era lanzar un material, el cual salió en octubre del año pasado y se tituló To Hell With It. Se trata de un mixtape en el que combina sus grabaciones caseras y algunos tracks más trabajados en estudio.

Tras la salida en octubre ese mixtape, vinieron sus primeros conciertos en Londres, donde se ve que aunque es una ‘debutante’ en esto de la música, ya tiene una fanaticada numerosa. Si no nos creen, échenle un ojo al siguiente video.

Un cover de Coldplay y el reconocimiento de la BBC

Fue cuestión de un año para que PinkPantheress irrumpiera en la industria musical de gran manera. Pocos artistas pueden decir que en un mismo lapso de prácticamente 12 meses, comenzaron a subir música a redes, se hicieron virales, firmaron un contrato discográfico, lanzaron su primer material y dieron sus primeros shows. Una locura total lo que esta británica de origen keniano ha hecho en apenas el 2021.

Su obra se hizo tan, pero taaaaaaan popular que hasta Coldplay se aventó un cover de su canción “Just For Me” en su presentación en Live Lounge de BBC Radio 1 del año pasado. Ese tema, nomás para que vean qué onda, pasó de ser un fenómeno viral de TikTok a entrar en el top 40 del Reino Unido. Como verán, esta joven ya se está integrando a las ligas mayores por completo. Pero ahí no acaba la cosa…

Apenas iniciado el 2022, la BBC nombró a PinkPantheress como la ganadora del Sound Of… que hace cada año, convirtiéndola en la artista emergente a seguir en esta ocasión. Otras artistas pop como la mismísima Adele, han sido ganadoras de ese reconocimiento y bueno, ya saben dónde está ahora. Así que es justo decir que estamos ante una de las grandes promesas de la música en toda la extensión de la palabra.

¿Qué hace especial a PinkPantheress?

Más allá de lo musical, PinkPantheress es el ejemplo de la evolución de la industria y de cómo los artistas emergentes puedes encontrar un espacio con sus propias herramientas. Como dijimos, se trata de una creativa que en cuestión de un año cosechó el éxito que a varios les cuesta un tiempo considerable alcanzar.

Por otra parte, en lo que respecta a su sonido, ella nos remonta precisamente a esa nostalgia noventero-dosmilera a través de sus sampleos, componiendo tracks electrónicos pegadizos que rescatan lo mejor del drum & bass. Eso sí, no se despega de las corrientes musicales más alternativas y sabe explotar todo eso dentro de una propuesta musical única.

Acá en Sopitas.com, la agregamos a nuestro listado de artistas que debes tener en el radar en 2022. Sin duda, una voz imperdible que disfrutarás agregando a tus playlists.