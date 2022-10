Uno de los discos más esperados de este 2022 es The Car de Arctic Monkeys, el cual marca el regreso de la banda después de cuatro años tras la salida del álbum titulado Tranquility Base Hotel & Casino, uno que dividió opiniones entre los fans, aumentando las expectativas del estilo con el que volverían esta vez.

Por lo poco que hemos podido escuchar de The Car como “There’d Better Be A Mirrorball”, “I Ain’t Quite Where I Think I Am” y “Body Paint”, hay una ambientación setentera (incluso en lo visual) que se acerca más a lo que escuchamos en 2018 que a sus discos pasados.

Sin embargo, la inspiración detrás de The Car (el cual se tardaron más en hacer que cualquier otro de su discografía) es más interesante de lo que parece, y para eso, Sopitas se lanzó a Los Angeles para platicar directamente con Alex Turner y Matt Helders del disco, su regreso tras la pandemia, y más.

Arctic Monkeys está de regreso con The Car

En 2006, Arctic Monkeys debutó con el disco Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, el cual sorprendió a todos con un éxito desmedido que como en la vieja escuela, se vio reflejado en la venta del material. Desde ahí, cada cosa que hace la banda británica, termina en una conversación larga sobre su importancia en la industria y el rock.

Luego le siguieron con el Favourite Worst Nightmare que puso varias de sus rolas en las primeras posiciones de los charts dentro y fuera del Reino Unido. Con el Humbug le dieron un giro a su estilo, dando paso a su entrada triunfal en Estados Unidos con el Suck It and See.

Foto: Captura de pantalla

En 2013 vino, quizá, el álbum más popular de los Arctic Monkeys: AM. Cuatro años después, regresaron con el Tranquility Base Hotel & Casino que implicó un cambio radical en el look de la banda, especialmente el de Turner, quien pasó de un copete estilo Elvis y las chamarras de cuero, a trajes y pantalones acampanados con el cabello largo.

Y ahora es el turno de The Car, el cual sale al mercado este 21 de octubre e integra una enorme gira internacional que tendrá su paso por Latinoamérica y México, específicamente en este último como headliner del Corona Capital 2022.

Portada de ‘The Car’ de los Arctic Monkeys / Foto: Arctic Monkeys