Lo que necesitas saber: También hay nueva música de The Last Dinner Party, Kneecap, David Byrne y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Zoé – “Rexsexsex”

Vaya par de canciones que Zoé nos ha compartido recientemente. Y ahora, con su nueva canción “Rexsexsex”, la banda sigue tocando el terreno de ese sonido más orgánico de los 2000, solo que en su parte más melancólica, suave y dócil. Un ambiente de instrumentación muy ‘The Cure-esco’ al estilo “Pictures Of You”; suave, melancólico, atmosférico, dócil.

Y bueno, la letra tendrá sus diferentes interpretaciones, pero en muchas parece una reflexión sobre tener consciencia de lo sanador que es el amor, sobre todo en momento complicados. Esta idea se nota más en el final, cuando León Larregui canta: “está en tu voz, el amor es acción, no olvides que estamos en guerra”.

Se vienen varios conciertos en el Estadio GNP Seguros a finales de septiembre que, sin duda, parecen ser uno de los mayores hitos para una banda mexicana.

Tame Impala – “Loser”

Es oficial: Tame Impala publicará su nuevo disco, Deadbeat, el 17 de octubre. El propio Kevin Parker dice que estará influenciado por la cultura rave y electrónica de Australia, algo que se percibió en el sencillo “End Of Summer”.

Pero el ambiente cambia con “Loser”, que llega a la playlist de nuevas canciones de la semana de Sopitas.com. Kevin vuelve a su parte más soft rock con cositas leves destellos psicodélicos (muy en sintonía con Currents o The Slow Rush sobre todo).

Y en la letra, describe a un sujeto que está consciente de que ha sido un fiasco en el amor y que, de alguna forma a regañadientes, está aprendiendo su lección.

The Last Dinner Party – “The Scythe”

Es difícil aceptar cuando pierdes a alguien, sea de la forma que sea. Pero también se debe ser consciente de la perdida y el adiós; admitir que la vida debe seguir su curso aún cuando a lo lejos se sigue sintiendo una conexión con esa persona que ya no está en tu vida.

Bueno, pues de eso va esta nueva canción de The Last Dinner Party llamada “The Scythe” que llega como adelanto del disco From The Pyre, listo para salir el 17 de octubre. Luego de un disco debut increíble, veremos si la banda se consagra definitivamente con este material venidero.

Suede – “Broken Music For Broken People”

“Broken Music For Broken People” es el resumen del nuevo discazo de Suede, Antidepressants, con guitarras arpegiadas tipo post-punk y un mensaje claro que es catártico y poderoso: la música rota para gente rota salvará al mundo.

La voz quebrada de Brett Anderson le añade un dramatismo conmovedor, y el coro es algo que ya deseamos escuchar en vivo. En este regreso de la banda londinense, tenemos uno de los mejores discos en lo que va del año, y nos costó mucho decidirnos por una sola rola. Impecable e imperdible.

Checa la reseña del disco aquí.

David Byrne ft Hayley Williams – “What Is The Reason For It?”

Llegó un nuevo disco de David Byrne y es una maravilla. Who Is In The Sky? nos confirma su valor como solista no para olvidar su trabajo con Talking Heads, sino para entenderlo como un artista ambicioso que tiene más que dar.

Y en ese sentido, sobresale la canción “What Is The Reason For It?” que lanza en colaboración con Hayley Williams. Musicalmente, es una pieza con un ritmo muy bailable, con cuerdas muy orquestales al fondo complementadas con una sección de trompetas bastante mariachescas, eh.

Linda combinación para hablar sobre cómo el amor es un sentimiento al que no se le puede atribuir ningún tipo de lógica. Simplemente se siente y no debes sobrepensarlo cuando es dulce ni cuando duele.

Kneecap ft Paul Hartnoll – “Sayonara”

Rave punk industrial con flow noventero… así podemos describir en sonido este absoluto temazo que Kneecap nos trae con “Sayonara”. Y es que el beat, que es una pasada, no podía ser más enérgico si tomamos en cuenta que es obra del legendario Paul Hartnoll de Orbital.

No importa que Kneecap se enfrente a la ley y que los titulares alrededor de ellos no se enfoquen en la música (aquí les contamos qué pasa)… El trío irlandés siempre es garantía de música divertida y emocionante.

Shame – “Nothing Better”

¿Has sentido que a veces solo funcionas en automático? Ya sabes, como si hicieras las cosas porque, bueno, no hay nada mejor que hacer. Es un sentimiento de aburrimiento constante que simplemente no te puedes quitar de encima y que intentas despejar haciendo lo que sea.

De eso trata “Nothing Better” de Shame, que viene con una carga de adrenalina enorme entre el garage-punk y el post-punk más crudo que se te ocurra. De hecho, su disco Cutthroat está muuuuuuy bueno. SI tienen chance de escucharlo completito, no pierdan la oportunidad. Vale mucho la pena.

Fleshwater – “Raging Storm”

Otro discazo imperdible para este fin es 2000: In Search Of The Endless Sky de Fleshwater. Este es el segundo disco de la banda y vienen encabezando a una movida musical que está retomando el metal alternativo, el shoegaze y el post-hardcore como influencias absolutas.

Pero el disco no se cierra en esos subgéneros, sino que de repente incorpora algunos tintes de trip-hop y electrónica experimental, muy oscura e industrial. Es una joya de álbum de una banda que ya puede presumir haber salido de gira con Deftones y The Mars Volta.

Y bueno, para la playlist de nuevas canciones de la semana, la elegida es “Raging Storm”, con la voz de Marisa Shirar mostrándonos que puede llegar a ser una de las más geniales y dramáticas de la actualidad.

Big Thief – “All Night All Day”

Big Thief regresa con Double Infinity, y aunque todo el disco es un abrazo reconfortante que te deja bastante reflexivo, el sonido hipnótico de “All Night All Day”, con percusiones como bongos, se une a letras sobre cómo nos salva el amor a pesar de todo lo que pasa, como esa fuerza que nos mantiene juntos.

Podríamos tener las bases de sintetizadores y bajo en un loop de horas, antes de su visita a México en menos de un mes. Será un maravilloso concierto, sin duda.

Centavrvs – “Mentira y verdad”

Hay una etapa de las relaciones amorosas que se conoce como ‘luna de miel’. Ya sabes, esa en la que todo parece perfecto y estás en tu máximo nivel de enamoramiento, tanto que no hay peleas ni nada de eso.

Llegas a ese punto en que solo piensas en ver a esa persona que te hace sentir demasiado bien. Bueno, pues de eso va esta nueva canción de Centavrvs llamada “Mentira y verdad”, que llega a la playlist de canciones de la semana y que está precisa para dedicar si estás pasando por esa etapa de ‘luna de miel’.