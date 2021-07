Tecate Pal’ Norte regresa recargado y esto es lo que sabemos

Hace unos días te hablamos sobre el regreso de uno de los festivales más importantes de nuestro país: Tecate Pal’ Norte, que después de un año no llevarse a cabo, regresará con todo este 2021 al Parque Fundidora el 12 y 13 de noviembre, con un cartel que de verdad se va a poner de variedad el ambiente. Recordemos que cada edición viene cargada de sorpresas y esta no podía ser la excepción, acá te contamos todos los detalles que sabemos (hasta el momento). ¡Pónganse truchas!

Los leones de Tecate Pa’l Norte rugirán en 9 escenarios

Una de las características de este festival es que año con año suman nuevos escenarios. En esta ocasión serán 9, los cuales estarán ubicados al aire libre (incluido el Pilos Bar) y darán función de manera simultánea, esto pensando en que haya más espacio entre el público.

Para lograr esto, ampliarán su territorio a un total de 40 hectáreas ¡ALV! Y ojo acá, porque pensando en la seguridad de los asistentes, se instalarán medidas sanitarias como filtros en cada uno de los accesos, además de contar con personal certificado por la Secretaría de Salud para brindar seguridad en coordinación con todas las autoridades estatales y municipales. “Todo el personal estará certificado previamente por la Secretaria de Salud para brindarle seguridad al público y que vivan al máximo cada una de las experiencias que ofrece el festival”, dijeron a través de un comunicado de prensa.

¿Cómo, cuándo y dónde compro mis boletos?

Ponte las pilas, porque la venta iniciará este lunes 5 de julio a las 11 am a través de Ticketmaster y directamente en taquillas del Pabellón M. Los abonos generales tendrán un costo de $3,590, los abonos VIP $5,590 y los abonos hospitality $14,000, así que ve preparando tu tarjeta porque acuérdate que éstos vuelan en cuestión de minutos.

¿Mis boletos del 2020 serán válidos?

Si compraste boletos para la edición 2020 no te preocupes, serán válidos para estas nuevas fechas, no necesitas cambiarlos o hacer algo adicional. Tecate Pal’ Norte 2021 contará con más de 100 bandas y 27 horas de música con un cartel impresionante entre los que destacan nombres de figuras nacionales e internacionales como Foo Fighters, Tame Impala, Alejandro Fernández, Babasónicos, Chet Faker, entre muchos otros, además de los que estarán en el escenario sorpresa; entre los que han desfilado en años anteriores se encuentran Vanilla Ice, Garibaldi, Emmanuel y Los Kumbia Kings ¿A quién te gustaría ver este año? ¡Qué empiecen la apuestas!

¿Qué bandas vale la pena tener en el radar?

Uuuuy, difícil, muy difícil, porque ahora sí se va a poner de a peso. Para empezar, por supuesto que los Foo Fighters y Tame Impala claro que son garantía, pues se sabe que Dave Grohl y compañía acaban de lanzar disco este año, ‘Medicine At Midnight’ y la neta suena bastante poderoso. Será interesante escucharlo en vivo. Por su parte, el proyecto comandado por Kevin Parker también es un must. Seguro más de uno se quedaron con ganas de verlos en CDMX, y luego de su cancelación en la capital del país, Tecate Pa’l Norte logró traerlo en vivo y a todo color.

Por otro lado, Alejandro Fernández no puede faltar. No importa si eres metalero de los más rudos, el ‘Potrillo’ es el ‘Potrillo’. Así de sencillo. Y en cuanto a letras chiquitas, échale un ojo a boy pablo, es un cantautor y multinstrumentista chileno-noruego que te hará bailar tooodo su set. Escucha “wachito rico” para que te vayas prendiendo. Y si quieres seguir con el baile, también date una vuelta para ver a Purple Disco Machine y que te hagan bailar con “Hypnotized” su éxito de éxitos. (Igual y por ahí date el remix de Roosevelt de esta misma canción. Joya).

Y por supueeesto no puedes perderte a The Whitest Boy Alive. Erlend Øye es uno de los mejores músicos en la actualidad y su esencia en el escenario es cosa de otro mundo. No vienen muy seguido (y menos después del tema de los lentes de Erlend), pero estarán en Tecate Pa’l Norte 2021 y definitivamente no te los puedes perder. La reina de reinas: Lila Downs. Todos debemos escuchar su voz en vivo aunque sea una vez en nuestras vidas, lo mismito con Sasha Sloan. Así que ponte al tiro para ver horarios y que puedas armar un plan ganador.

