Así será el operativo especial de la Profeco para el segundo concierto de Bad Bunny en CDMX

Si luego del caos ocurrido en la primera fecha de Bad Bunny en el Estadio Azteca no les quedaron ganas de ir a la segunda (en caso de que compraran tickets para esta fecha), no se apuren que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no se quedará con los brazos cruzados esperando a que ocurra algo similar. De hecho ya anunció un operativo.

Fue a través de un comunicado donde la dependencia indicó que este sábado 10 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, un equipo de verificadores estarán en los accesos del Estadio Azteca para ayudar a las personas que tengan alguna eventualidad con su boleto al momento de entrar.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La Profeco realizará un operativo en el segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca

De acuerdo con el escrito, esta medida será tomada tras los problemas que varios consumidores enfrentaron por la clonación de boletos para el primer concierto del cantante puertorriqueño, misma que dejó a varios fans sin boleto y sin poder ver el show.

“Para el concierto a celebrarse el día de hoy, Profeco ha solicitado el proveedor tomar todas las medidas a su alcance para evitar afectaciones injustificadas a los asistentes que cuenten con boletos legítimos”, indicó en el comunicado donde anunciaron el operativo.

Al parecer las palabras fueron escuchadas, pues Ticketmaster indicó que efectivamente están haciendo todo lo posible por asegurar el ingreso de las personas con boletos legítimos:

Foto: Twitter

Ticketmaster le informó de lo ocurrido con boletos falsos y clonados

Profeco citó la información proporcionada por Ticketmaster e informó que los inconvenientes del viernes en los accesos fueron consecuencia de la presentación de un número considerable de boletos falsos, así como de una operación intermitente del sistema de la compañía.

La dependencia dijo que la falla en el sistema provocó que las personas con boletos reales no pudieran ingresar: “Ticketmaster notificó a esta Procuraduría que colaborará para clarificar los hechos ocurridos la víspera en las puertas del llamado “coloso” de Santa Úrsula Coapa“, aseguró.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La boletera deberá dar un reembolso y compensar a las personas afectadas en el show de Bad Bunny

La Profeco recordó que Ticketmaster se comprometió a dar un reembolso total a quienes resultaron afectados en el concierto del ‘conejo malo’ y hayan comprado sus boletos a través de canales oficiales. Esto a través del mail contactanos@ticketmaster.com.mx

“Además de la devolución del monto íntegro de los boletos, Ticketmaster deberá otorgar a los consumidores afectados una compensación no menor al 20% del precio pagado”, indicó la Profeco recordando los términos del artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Para quienes no sepan de qué va dicho artículo, la ley indica que el consumidor deberá de recibir su reembolso y la compensación “cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor”.

Profeco hace un llamado para que los consumidores se acerquen a ellos

Por otro lado, la Profeco señaló que a pesar del caos que se vivió ayer, sólo siete personas se pusieron en contacto con ellos para reclamar el no haber podido entrar al concierto de Bad Bunny a pesar de que tenían boletos, por lo que piden a los afectados acercarse con sus quejas.

Los consumidores afectados también podrán llamar al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y/o al número 800 468 8722, en un horario de lunes a viernes de 9 am a 7 pm, sábados, domingos y días festivos de 10 am a 6 de la tarde; o bien enviar un correo electrónico a asesoria@profeco.gob.mx