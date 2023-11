Lo que necesitas saber: Llegó la hora de demostrar que son verdaderos fans de Robert Smith y compañía con un quiz, ¿aceptan el reto?

Hay bandas y artistas que definitivamente, marcaron por completo una década y que al escucharlos, inmediatamente nos remontan a esa época. Durante los 80 aparecieron toda clase de proyectos que hasta la fecha, escuchamos para aventarnos un trago de nostalgia y siguen influenciando a las nuevas generaciones. Y definitivamente, si hablamos de la música de esos años, The Cure no puede faltar.

Fue a finales de los 70 cuando Robert Smith y compañía irrumpieron dentro de la industria musical con su álbum debut, Three Imaginary Boys. A partir de ahí, este grupo se convirtió en uno de los más importantes no solo del Reino Unido, también de todo el mundo, pues con sus siguientes trabajos representaron por completo a la siguiente camada del post-punk y new wave británico, pero también hicieron historia dentro del rock gótico.

Robert Smith decidió regresar con The Cure en el Corona Capital 2023. Foto: Getty Images

¿Le entran a un quiz para checar qué tanto conocen sobre The Cure?

Con el paso de los años, The Cure se aventó una enorme racha entregándonos discos clásicos que marcaron época, como Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Faith, Pornography, Disintegration, The Head on the Door, Wish, Wild Mood Swings y muchos más. Y a pesar de que llevan un buen rato sin sacar un nuevo material discográfico –nos han tenido más de una década esperando–, no paramos de escuchar esas rolas que nos hicieron enamorarnos de esta bandota.

Eso sin contar que siempre que vienen a México se avientan conciertazos épicos, donde el grupo además de dejar todo sobre el escenario, se echan un setlist larguísimo y tocan por horas, algo que al menos sabemos que desquitará el precio del boleto. Y ni qué decir de la entrega de sus fans de este lado del mundo, quienes corean y se entregan por completo a Robert Smith y compañía.

Robert Smith de The Cure/Foto: Getty Images

Sabemos que en Sopitas.com tenemos a un montón de fans de hueso colorado de The Cure, que conocen hasta el más mínimo detalle de la banda británica. Es por eso que queremos ponerlos a prueba demostrando sus conocimientos al respecto contestando un quiz sencillito. ¿Qué tal? ¿Aceptan el reto? Acá les dejamos la trivia.

/ Empecemos con una pregunta facilita, ¿cómo se llamó la primera banda de Robert Smith y Lol Tolhurst? Foto: Especial Easy Cure

The Obelisk

Malice

The Glove ¿En qué artista se inspiraron para elegir el nombre de The Cure? Robert Smith/Foto: Getty Images Elvis Costello

Marc Bolan

David Bowie

Siouxsie Sioux ¿En qué libro de Albert Camus se inspiraron para componer "Killing An Arab"? Foto: Especial El extranjero

La peste

La caída

La muerte feliz ¿A partir de qué disco la banda empezó a usar su icónico look darks? Foto: Especial 'Three Imaginary Boys'

'Faith'

'Seventeen Seconds'

'Pornography' ¿Cuál de estos álbumes icónicos de The Cure estuvo a punto de ser descartado? Foto: Especial 'The Head on the Door'

'Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me'

'Disintegration'

'Wish' ¿Para qué serie de televisión de los 90 la banda contribuyó con una rola? Foto: Getty Images 'Twin Peaks'

'PSI Factor - Chronicles of the Paranormal)'

'Fringe'

'The X-Files' ¿Quién inspiró a Robert Smith para escribir "Lullaby"? Foto: Captura de pantalla Su esposa

Su papá

Su mamá

A su hermana menor ¿Cuál de estas rolas tocó The Cure con Brian Molko? Foto: Getty Images "If Only Tonight We Could Sleep”

"Why Can't I Be You?"

"Hot, Hot, Hot!!!"

"All I Want" ¿En qué episodio de 'South Park' aparece Robert Smith? Foto: Comedy Central The Return of Chef

Damien

Tom's Rhinoplasty

Mecha-Streisand ¿A qué plataforma musical le declaró la guerra la banda? Foto: Jesús Quintero Ares

Napster

iTunes

Last.FM ¿En qué país la banda se aventó el concierto más largo de su historia y cuánto tiempo duró? Foto: Alan Cortés México, 4 horas y 16 minutos

Brasil, 4 horas y 30 minutos

Argentina, 4 horas y 15 minutos

Inglaterra, 5 horas ¿Cuál de estos clásicos de The Cure odiaba Robert Smith? Foto: Getty Images "Boys Don't Cry"

"Friday I'm In Love"

"Just Like Heaven"

"Lovesong" ¿Con qué artista comparó Johnny Marr a la banda? Foto: Getty Images Halsey

Melanie Martinez

Billie Eilish

MØ Menciona el director que se inspiró en Robert Smith para crear al personaje de una película Foto: Getty Images Paolo Sorrentino

Tim Burton

David Lynch

Steven Spielberg ¿A qué le "tenía" fobia el forntman de The Cure? Robert Smith en el video de "Friday I'm In Love'. Foto: Captura de YouTube A las grandes multitudes

A las alturas

A las arañas

A volar Ver resultado Tu resultado: Revisar las respuestas Lo sentimos, no se encontraron resultados. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. Apenas y conoces a The Cure Te sabes algunos datos curiosos de la banda, pero aún te falta para ser un verdadero experto. Échale ganas. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Te quedaste a nada de ser un verdadero fan Reconocemos que sí ubicas algunas cosas que no cualquiera tiene sobre Robert Smith y compañía, pero no fue suficiente para considerarte un fan from hell. No te desanimes, estás muy cerca. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados ¡The Cure y tú son uno mismo! Definitivamente, te sabes de arriba para abajo la historia completa de la banda y sus integrantes, probablemente hasta sabes en qué hospital nacieron y a qué hora. Muy bien, estás list@ para verlos en el Corona Capital. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados

