Lo que necesitas saber: Todavía ni inicia la venta de boletos para los shows de Radiohead y ya se ha detectado que más de 1,000 de ellos se ofrecen en páginas de reventa... en algunos casos, en hasta casi 20,000 pesos.

A unas horas de comenzar la venta de los boletos para los 20 shows que darán en cinco ciudades europeas, Radiohead se va contra las páginas de reventa… ya que, aunque se ha establecido un sistema para que revendedores la tengan más difícil para conseguir las preciadas entradas, sabe que algunos fans podrían caer en fraudes o en la lamentable situación de comprar un boleto a precio estratosférico.

Foto: Getty Images

Todavía no se inicia la venta, pero ya se detectaron más de 1,000 boletos en reventa

“Radiohead siempre se ha esforzado por proteger a su audiencia de los revendedores de entradas abusivos, lo cual, en ausencia de una legislación gubernamental sólida, se vuelve cada vez más difícil”, comentó para The Guardian, Julie Calland, la representante de Radiohead.

Si bien ya muchos no caen en los fraudes de personas que venden boletos que “accidentalmente compraron” (aunque todavía los hay… basta ver en X para conocer varios casos, ahora con el regreso de Oasis), Radiohead pide a sus fans que, especialmente, eviten esas páginas “legales” en las que se cobra una comisión por la venta de un boleto en reventa.

Thom Yorke no está al tanto de lo que pase con Radiohead por ahora. Foto: Getty Images

De acuerdo con The Guardian, todavía no inicia la venta de las entradas para los shows de Radiohead, pero en sitios de reventa ya se tienen detectados más de 1,000 boletos en venta… algunos post de personas que consiguieron su código y, quizás, compren más de los que utilizarán, pero otros, un fraude total.

Sistema de pre registro no es perfecto… pero así Radiohead trata de ofrecer boletos a un precio justo

Quizás adelantando nuevas fechas por anunciarse… o simplemente un frente común para que ningún fan de ninguna banda tenga que comprar un boleto en reventa, la representante de Radiohead señala que colaborarán con recintos, promotores y organizaciones como FanFair Alliance y FEAT (Face-value European Alliance for Ticketing) para “frenar la venta no autorizada a precios inflados de entradas que, en su mayoría, no existen”.

Foto: Captura de pantalla

Respecto a las muchas quejas que se han echado en redes por lo engorroso que se ha vuelto comprar un boleto (en el caso de Radiohead, con un pre registro en el que se tienen que ofrecer datos personales), Julie Calland señala que es lo que la banda se tuvo que ver obligada a hacer para intentar que sus fans compren sus boletos a un precio justo (un precio impuesto por la propia banda).

“El proceso de registro, si bien no es una ciencia perfecta, es un intento de entregar entradas de la manera más justa posible directamente a los fans a los precios que pretendía la banda”, dijo Calland.

Boletos en reventa ya se ofrecen hasta en 20,000 pesos

Cuando se dieron a conocer las fechas de los shows de Radiohead, también se anunciaron los precios de los boletos para cada una de las ciudades (Madrid, Berlín, Copenhague, Londres y Bolonia)… en ningún caso el costo rebasa los 2,500 pesos mexicanos por boleto. En los anuncios de reventa que se han detectado, el precio se ha inflado hasta las 788 libras esterlinas (casi 20,000 pesos).

Una operadora suiza, Worldtix, ofrece 30 boletos para uno de los shows de Radiohead en Londres… sin embargo, analistas y la propia representante la banda creen imposible que alguien tenga ya en su poder esos boletos, como para ofrecerlos desde ya… entonces, no se necesita mucho poder de deducción para señalar que se trata de “venta especulativa” (es decir, los ofrecen con la esperanza de poder conseguirlos y, luego, revenderlos).

En uno de los sitios que se detectó la reventa de boletos de Radiohead fue Ticombo, la cual señaló que no había detectado ninguna evidencia de que los boletos se estaban vendiendo de forma especulativa… alegó que los boletos igual y se consiguieron de otra forma.

Sin embargo, una vez que The Guardian entró en contacto (para señalarle que la venta especulativa es un delito en Reino Unido), Ticombo acabó por tumbar las ofertas y aclarar que ella sólo funciona como intermediario… y cobra una pequeña comisión por ofrecer su plataforma para la compra-venta de boletos.