Ulalá, señores franceses: Radiohead anda vendiendo juegos de té y hasta galletas con su logo

No cabe duda de que el 2021 nos dejó con el ojo cuadrado en cuanto a los regresos musicales. A lo largo de este año no solo vimos cómo volvieron los festivales y conciertos en gran parte del mundo, también un montón de bandas y artistas rompieron el silencio para presentarnos rolas recién salidas del horno o algunas que tenían guardadas por ahí. Tal es el caso de Radiohead, quienes luego de un buen rato sin hacer ruido, nos sorprendieron estrenando un proyecto sumamente especial.

Fue hace algunos días cuando Thom Yorke, Ed O’Brien, Phil Selway, Jonnny y Colin Greenwood anunciaron que lanzarían un disco recopilatorio llamado KID A MNESIA. En este material vienen incluidas las canciones originales de KID A y Amnesiac, junto a varias rarezas y lados B, de los cuales pudimos por fin tener versiones oficiales de temas como “If You Say The Word” y “Follow Me Around” (para esta última hasta grabaron un video oficial junto al mismísimo Guy Pearce).

Radiohead levanta el meñique con su propio juego de té

Sin embargo, parece que esta no es la única sorpresa de Radiohead trae con este proyecto. Por si esto no fuera suficiente, recientemente estrenaron una experiencia audiovisual en PlayStation 5 y otros dispositivos con la música y los elementos gráficos de este par de álbumes (ACÁ lo pueden checar). Pero ahora sí nos dejaron con el ojo cuadrado porque además de la gorra, la playera, el llavero, acaban de poner a la venta un artículo muy británico: ni más ni menos que un juego de té que la verdad, se ve increíble.

De acuerdo con el sitio oficial de la banda, este set está hecho a la medida y fabricado en porcelana fina. Si les interesa el dato, la tetera tiene capacidad para cuatro tazas y, además de incluir dos tazas y platillos, está decorada con el arte asociado a la reedición. Y sí, quizá en este punto se estén preguntando, ¿hay algo más raro que el juego de té dentro de la merch del grupo? Bueno, pues aunque no lo crean están vendiendo una lata de galletas que tienen la forma del icónico logo del osito, por si se les antojaban.

Ahora bien, si a ustedes les interesa comprar unos de estos juegos de té de Radiohead para servirse una buena taza mientras ven Downton Abbey jiar jiar jiar, les contamos que esta maravilla costará 185 libras (algo así como 5 mil 300 pesitos mexicanos) y estará disponible a inicios de febrero (POR ACÁ lo pueden apartar). Pero mientras esperamos a que llegue esta joyita hasta sus casas, chequemos a continuación el video oficial de su más reciente rola, “Follow Me Around”: