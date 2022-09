Si algo no pone contentos es saber que los Red Hot Chili Peppers están de vuelta y con un montón de música bajo el brazo. Como recordarán este 2022, Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante estrenaron su duodécimo álbum de estudio, Unlimited Love. Sin embargo, en unas cuantas semanas nos presentarán otro disco llamado Return of the Dream Canteen y eso nos tiene muy emocionados.

De este nuevo material discográfico ya hemos tenido chance de escuchar el primer sencillo, “Tippa My Tongue”, el cual tiene ese sonido funk frenético de la banda que tanto nos encanta (POR ACÁ pueden checar la rola). Pero ahora y como otro adelanto, la agrupación nos presenta un tema bastante especial, pues está dedicado a una verdadera leyenda y uno de los mejores guitarristas de la historia.

Foto: Clara Balzary

También puedes leer: ¡Tipazos! Así el conmovedor gesto de los Red Hot Chili Peppers con un fan que tiene autismo

Red Hot Chili Pepper recuerda a Eddie Van Halen con su nueva rola

Este 23 de septiembre, los Red Hot Chili Peppers sorprendieron a sus fans estrenando una rola llamada “Eddie”. Este tema es sumamente especial porque con él, la banda le rinde tributo al gran Eddie Van Halen. Y no, antes de que peguen el grito en el cielo, no armaron una canción de hard rock o algo parecido, pues lo homenajean utilizando su propio estilo. Aunque eso sí, en el solo, John Frusciante usa una que otra de las míticas técnicas que el guitarrista popularizó.

A través de un post en sus redes sociales, Anthony Kiedis habló sobre la historia detrás de esta rola y dijo que no querían que el mundo recuerde a Eddie por haber muerto, sino por haber vivido su más grande sueño, dedicarse a la música:

“A veces no nos damos cuenta de lo profundamente afectados y conectados que estamos con los artistas hasta el día de su muerte. Eddie Van Halen era único en su especie. El día después de su muerte, Flea llegó al ensayo con una emotiva línea de bajo. John, Chad y yo empezamos a tocar con él y muy pronto, con todo nuestro corazón, se desarrolló una canción en su honor sin esfuerzo”. “Se sentía bien estar triste y preocuparse tanto por una persona que había dado tanto a nuestras vidas. Aunque la canción no habla de Eddie por su nombre, habla de sus primeros días en el Sunset Strip y de la escena de rock n roll que Van Halen pintó en nuestras mentes”.

Foto: Getty Images

Por si no lo recordaban, Return of the Dream Canteen, el nuevo material discográfico de los Red Hot Chili Peppers estará disponible el próximo 14 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completito y para ir calentando motores, chequen a continuación “Eddie”, su nuevo sencillo donde homenajean al gran Eddie Van Halen: