No cabe duda que este año ha sido espectacular para la industria musical. Más allá de que los conciertos y festivales están de nuevo con nosotros, muchos artistas y bandas andan estrenando discos o rolas espectaculares. Sin embargo, estamos seguros que a la hora de lanzar material, nadie se anda rifando tanto como los Red Hot Chili Peppers.

Como recordarán, después de casi seis años en silencio, la agrupación estrenó su más reciente material discográfico llamado Unlimited Love, el primero que Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith graban junto a John Frusciante desde Stadium Arcadium de 2007. A pesar de que este fue un álbum de 17 canciones, parece que la creatividad entre todos está fluyendo y la dinámica que tienen les está dando chance de seguir componiendo.

Foto vía Facebook: Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers estrena el primer sencillo de su nuevo disco: “Tippa My Tongue”

¿Por qué decimos esto? Bueno, pues resulta que ace algunas semanas los Red Hot Chili Peppers confirmaron con bombo y platillo que en unos cuantos meses estrenarán su segundo disco del año titulado Return of the Dream Canteen. Este álbum contó una vez más con la producción del enorme Rick Rubin e incluirá otras 17 rolas nuevecitas, de las cuales ya podemos escuchar el primer sencillo llamado “Tippa My Tongue”

Esta canción tiene todo lo que podemos esperar de una rola de los Chili Peppers, con esa vibra funky pegajosa que nos levanta el ánimo desde el primer segundo. Sin embargo, en medio de toda esta buena vibra, hay un momento bastante experimental y alucinante que confirma que a pesar de su gran carrera, la agrupación tiene ganas de seguir probando cosas nuevas y eso por supuesto que se agradece.

Foto: Clara Balzary

Por si esto no fuera suficiente, la banda también estrenó el videoclip de esta rola, el cual contó con la dirección de Malia James. En el visual podemos ver a Anthony Kiedis, John Frusciante, Chad Smith y Flea tocando la canción entre escenografías psicodélicas que sin duda, van por completo con la onda de su single.

Recuerden que Return of the Dream Canteen, el nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 14 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para ir calentando motores, súbanle a todo el volumen para escuchar a continuación su nuevo sencillo” Tippa My Tongue”: