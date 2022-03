El video de “Californication” de Red Hot Chili Peppers ahora es un juego y lo puedes descargar gratis

A lo largo de los años, hay un montón de artistas y bandas que han creado videoclips icónicos hasta verdaderas obras de arte audiovisuales. Tenemos muchos ejemplos de esto y no nos vayamos tan lejos, eso lo podemos ver con una sola agrupación, como el caso de los Red Hot Chili Peppers, que a lo largo de su enorme carrera nos ha presentado videos alucinantes. Sin embargo, uno de los más queridos es el de “Californication”.

Fue en mayo de 2000 cuando Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante y Chad Smith estrenaron el clip de este sencillo de su séptimo álbum de estudio. El visual fue dirigido por Jonathan Dayton y Valerie Faris (quienes años después estuvieron a cargo de Little Miss Sunshine) y se inspiraron en el videojuego Crazy Taxi para poner a los miembros de la agrupación dentro del mundo CGI de un juego en 3D que en ese momento, nos voló la cabeza.

También puedes leer: ‘CALIFORNICATION’: EL DISCO QUE LE DEVOLVIÓ LA VIDA A LOS RED HOT CHILI PEPPERS

El videojuego de “Californication” de Red Hot Chili Peppers ya es una realidad

Por años, deseamos que el video de “Californication” de los Red Hot Chili Peppers se convirtiera en un videojuego que pudiéramos disfrutar en cualquier consola o de plano en nuestras computadoras y dispositivos móviles. Sin embargo, 22 años después, un fanático de la banda hizo realidad el sueño de muchos, porque creó un juego real basado en el videoclip musical y no solo eso, sino que cualquiera puede descargarlo completamente gratis.

Esta maravilla la creó el desarrollador Miquel Camps Orteza, quien lo subió a la plataforma de juegos independiente itch.io. El título no solo permite seleccionar un miembro de los Chili Peppers, también puedes coleccionar los logotipos de asteriscos de la banda en uno de los siete entornos californianos del clip. Esto incluye nadar en el océano, hacer snowboard por una montaña, volar entre rascacielos en una libélula y correr por el bosque.

En la descripción de esta joyita, Camps mencionó lo que inspiró a crear algo así de increíble: “¿Te acuerdas del video ‘Califonication’ de Red Hot Chili Peppers? ¡Tenía tantas ganas de jugar a ese juego! Es 2022 y no he visto a nadie hacerlo, así que me reté a mí mismo a crearlo. He seleccionado algunos momentos épicos del clip y los he convertido en siete niveles, cada uno con una mecánica de juego diferente”.

Ahora bien, probablemente después de leer esto, te dieron ganas de jugar con Flea, Anthony, Chad y John. Pues bueno, como les comentábamos antes, este título lo pueden descargar completamente gratis POR ACÁ aunque eso sí, como con cualquier programa descargado de internet, no hay garantía de que los archivos sean seguros para tu ordenador, aunque itch.io tiene su propio escáner de virus y por lo regular es seguro.