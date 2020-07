‘Folklore’ de Taylor Swift: Un intento en pertenecer y conquistar un nuevo género musical

Apenas ayer, Taylor Swift sorprendió a todos cuando reveló el lanzamiento de su octavo disco de estudio, titulado simplemente folklore. El anuncio inesperado tenía una explicación constante en esta época: este nuevo álbum es producto de la cuarentena. Lo intrigante es la estética del disco, titulado tras un género con una larga tradición, con increíbles mujeres que han aportado al womenfolk de la magnitud de Joni Mitchell, Joan Baez, Kate Walsh, entre otras.

Para esta entrega, Swift reclutó a Aaron y Bryce Dessner (The National) para componer y orquestar; al inagotable Jack Antonoff (FUN. y Bleachers) para la composición de algunos temas; y finalmente, para una canción, a Justin Vernon (Bon Iver).

Apenas en agosto del año pasado, Taylor lanzó Lover, un disco que la liberó de bastantes estereotipos sobre ser la del corazón roto o la ruda rompecorazones; refrescó sus letras y mensajes sobre ella misma, dejando atrás la imagen de desolada, traicionada y desilusionada.

Ahora, como un desafío para transitar entre géneros, descansar el superpop y lanzar canciones más íntimas y reflexivas, abre el disco con “the 1”, en donde desconcierta hallar la misma narrativa de corazón roto de la que creíamos se había liberado, en un track que es pop curado por Aaron Dessner. Para no ilusionarlos, es una constante en el disco: hay poco de folk, mucho pop, y está plagado de lugares comunes para Swift.

En la parte musical, los Dessner se encargaron de maquilar una versión minimalista de The National, mayormente en formato de pop orquestado, salvo en tres canciones que señalaremos adelante y se distinguen del resto.

Mientras tanto, a lo largo del disco, las letras de Taylor Swift están plagadas de lugares comunes y rimas sin esfuerzo, como en “the 1” o “cardigan”, donde escuchamos palabras genéricas queabundan:

And if my wishes came true

It would’ve been you

(…)

But it would’ve been fun

If you would’ve been the one