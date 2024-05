Lo que necesitas saber: Un reporte reciente indica que Linkin Park regresaría a los escenarios en el 2025, con una vocalista tomando el lugar de Chester Bennington. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Tras el fallecimiento de Chester Bennington, se habla recurrentemente de si se dará una reunión de Linkin Park. Y hasta el momento, la banda no ha confirmado oficialmente si sucederá en el futuro.

Pero la posibilidad se mantiene… o al menos eso es lo que fuentes cercanas a la banda dijeron en un reciente reporte de Billboard en el que se menciona una posible gira para el 2025.

Tras el fallecimiento de Chester Bennington, la banda no se ha presentado más que en un show de homenaje al vocalista/ Foto: Getty.

La supuesta gira de reunión de Linkin Park con nueva vocalista

Según el medio citado, la agencia WME está escuchando ofertas para la realización de este tour en el que, según parece, la mayoría de fechas principales serían en festivales.

Algo que sobre sale en el reporte de la supuesta reunión de Linkin Park es que solo se menciona a Mike Shinoda, al guitarrista Brad Delson y al bajista Dave Farrell. Se omitieron los nombres del baterista Rob Bourdon además del del DJ Joe Han, aunque no se especifica por qué.

Brad Delson y Mike Shinoda/Foto: Getty.

Y luego, está la incógnita sobre quién sustituiría a Chester Bennington. De acuerdo con Billboard, la banda tiene en mente contratar a una vocalista para completar la alineación… Y esto, refuerza los rumores que han circulado en las últimas semanas.

Por un lado, Jay Gordon, vocalista de Orgy, dijo en una entrevista reciente que escuchó que Linkin Park había conseguido a una vocalista. Sin embargo, Gordon se echó para atrás y en un comunicado, dijo que sus comentarios se habían sacado de contexto y que realmente no sabía nada.

Chester Bennington falleció en julio del 2017/ Foto: Getty.

El rumor sobre Amy Lee

También circuló recientemente el rumor de que Amy Lee de Evanescence (quienes volverán a México este 2024 para el festival Hera HSBC) podría ser esa vocalista que se sume a la reunión de Linkin Park.

Pero de nuevo, no hay nada oficial pues la banda realmente no se ha acercado a ella. Eso sí, en una plática con iHeart Radio, Amy se mostró entusiasmada con la idea diciendo que: “deberían preguntarme sobre eso. No tengo mucho tiempo libre, pero podría hacerlo a tiempo parcial”.

¿Sería una buena oportunidad para que la vocalista de Evanescence se una a Linkin Park? En una de esas, sí. Apenas en el 2021, se hizo viral con un cover que tocó de “Heavy”, esto en compañía de Lizzy Hale. Aquí se los dejamos para que lo chequen.

Como sea, el propio Mike Shinoda ha sido enfático sobre lo que se habla desde hace tiempo respecto a una reunió de Linkin Park. Y pues lo dicho: hasta que la banda no se pronuncie de manera oficial, todo lo que se diga son solo especulaciones.

Por otro lado, los miembros restantes de LP se encuentran de estreno pues apenas el pasado mes de abril lanzaron Papercuts (Singles Collection 2000–2023), un disco de grandes éxitos que incluyó la recién salida “Friendly Fire”, track inédito que Chester Bennington alcanzó a grabar.

