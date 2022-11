‘Riot!’: El disco que cambió por completo a Paramore (y a la escena emo)

¿Recuerdan qué estaban haciendo en 2007? Si ustedes fueron de la chaviza que le latía la onda emo en esa época, seguramente tenían pegados en sus cuartos un montón de póster de Panic! At the Disco, Fall Out Boy y My Chemical Romance, usaban unos pantalones negros ajustados –a pesar del calor–, se delineaban de negro los ojos y se ponían unos tenis de cuadritos muy pero muy desgastados. Sin duda, esta fue una era de diversión y angustia para muchos, sobre todo a la hora de pensar en el futuro, pero en ese momento, Paramore estaba a punto de entregar uno de sus discos más importantes, ni más ni menos que Riot!.

A pesar de que han pasado 15 años desde que Hayley Williams, Zac Farro y Taylor York (los integrantes que aún quedan de la alineación original) lanzaron este material discográfico, las canciones que incluyeron en esta placa –por más que pase el tiempo– siguen siendo recordadas por todos los adolescentes que fueron testigos del ascenso de la banda y su influencia –tanto para el público como para la banda– se siente más fuerte que nunca… a pesar de que la generación emo creció y mucho luego de este álbum.

Paramore dio un gran paso con su segundo disco

Para 2007, Paramore se encontraba en un momento bastante interesante. Habían pasado dos años desde que lanzaron su álbum debut, All We Know Is Falling y a pesar de que no fue un éxito comercial, la crítica les tiró flores por canciones como “Pressure”, “Emergency” y “All We Know”. Sin embargo, como suele pasar dentro de la industria musical, el segundo disco suele ser la prueba final para saber si una banda se queda o dice adiós y afortunadamente, ellos superaron el reto y por mucho.

El 12 de junio de aquel año, Hayley Williams, Jeremy Davis, Zac y Josh Farro estrenaron Riot!, un material discográfico que despegó con el pie derecho gracias a su primer sencillo: “Misery Business” –que rápidamente se convirtió en un clásico del emo rock alternativo– y a la que le seguirían rolas que más tarde también serían emblemáticas como “crushcrushcrush” y “That’s What You Get”. Aunque eso sí, las cosas no fueron sencillas para la agrupación, pues mientras grababan esta placa tuvieron un montón de broncas entre los integrantes.

Siendo una banda tan joven en medio de un crecimiento tan acelerado, Paramore estaba sometidos a una enorme presión, lo que provocó algunas caídas. Poco después del lanzamiento de este álbum de estudio, cancelaron una gira europea por “problemas personales”. Sin embargo, por más extraño que parezca, en medio de estas fricciones, compusieron las que para muchos son las mejores canciones de esa primera etapa y por las que muchos de los que crecieron en la primera década de los 2000 se enamoraron de su música.

Hayley Williams se convirtió en un icono para muchas chicas

Aunque no demeritamos el trabajo y talento de los demás miembros de la agrupación, no podemos negar que quien se lleva el centro de atención es Hayley Williams. Y sin duda, con la llegada de Riot! y las letras que escribió para este material discográfico, se convirtió en un icono no solamente para muchas mujeres, también del movimiento emo. Algo que sin duda era muy complicado que pasara, pues la escena de aquella época estaba completamente dominada por hombres y triunfar con una frontwomen en una banda era aún más complicado bajo esas condiciones.

Sin embargo, podemos entender a la perfección por qué un montón de chicas tomaron a la vocalista de Paramore como emblema, pues a través de las rolas logró visualizar una gran cantidad de angustia y rabia femenina que existía y no tenía manera de expresarse más que con la música. Pero también habla de algunas problemáticas por las que se puede pasar durante la adolescencia, como la salud mental, la depresión y los traumas del pasado en particular, temas que podemos escuchar dentro del género, pero que Williams aborda desde la comprensión y empatía.

Además de representar el coraje que sentían las jóvenes de su edad y las broncas que enfrentaban con sus letras, la actitud, look (recordemos que en esa época traía el cabello naranja) y presencia en el escenario de Hayley Williams hicieron que la gran mayoría se identificaran con ella y de alguna manera, inspiró a generaciones enteras de mujeres a perseguir las cosas que más desean, incluso cuando el mundo les dice que no lo hagan.

‘Riot!’ cambió para siempre a la banda y la percepción que existía sobre el emo

Si bien, Paramore no inventó el hilo negro con Riot!, las letras especialmente conmovedoras de la agrupación que reflejan ciertos malestares de la juventud combinadas con la energía de la música que daban una necesaria salida a las emociones reprimidas, consiguieron que este material discográfico rápidamente fuera considerado como un clásico instantáneo. Pero bajita la mano, también le hicieron ver a todas las bandas con las que se formaron que se podía hablar de cosas oscuras sin caer necesariamente en lo mismo de siempre, la tristeza y angustia infinita.

Esta era fue definitiva para la banda y es la razón principal por la que son tan queridos por los millennials y la generación Z, pues las canciones representan a su manera una de las fases inevitables de la juventud: la rebeldía. Por si esto no fuera suficiente, este álbum los dio a conocer en todo el mundo y los llevó a recorrer gran parte del planeta, además de consagrarlos dentro de la industria y permitirles continuar como banda (a pesar de que las cosas cambiaron en la alineación). Pero quizá algo muy importante que nos dejó este disco es que sigue siendo un testimonio de lo que los jóvenes músicos son capaces de hacer cuando canalizan por completo lo que piensan y quieren decir.

La atemporalidad de Riot! ha perdurado todos estos años –15, como ya mencionábamos antes–. Y, si los fans se salen con la suya, el legado de Paramore seguirá mucho después de que todos nos hayamos ido, como un material esencial para que las futuras generaciones se lamenten de las penas de la adolescencia y entiendan sus propias emociones durante las primeras etapas de la pubertad y más allá.