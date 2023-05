Rage Against The Machine, Kate Bush y George Michael en el Rock & Roll Hall of Fame 2023

No cabe duda que hay musicazos que merecen un montón de honores por su enorme contribución. Por supuesto que también tenemos bandas y artistas que se dedican a los guitarrazos que ameritan lo mismo. Y para que se den una idea, hablando de esto último, ya tenemos a las leyendas que entrarán en el Rock & Roll Hall of Fame 2023.

Como recordarán, en febrero de este año les contamos sobre los candidatos al Salón de la Fama del Rock que estarían disponibles para ser votados por un más de 1000 artistas, historiadores y miembros de la industria de la música. Y vaya que para la clase 2023 del Rock & Roll Hall of Fame, aparecían nombres muuuy fuertes.

Estos son algunos de los nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2023/Fotos: Getty Images

Estos son los artistas que entrarán al Rock & Roll Hall of Fame 2023

Para que se den una idea, entre los nominados para el Rock & Roll Hall of Fame 2023 se encontraban ni más ni menos que Soundgarden, The White Stripes, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order, A Tribe Called Quest, Iron Maiden y Warren Zevon. Sin embargo, ellos tendrán qué esperar –al menos otro año– para intentar entrar a este lugar tan prestigioso para todos los rockeros en el mundo..

Resulta que este 3 de mayo y de acuerdo con Consequence of Sound, los organizadores del Rock & Roll Hall of Fame anunciaron a la clase 2023 y agárrense, porque hay artistas muy chidos, como Rage Against the Machine, Willie Nelson, Missy Elliott, Kate Bush, George Michael, Sheryl Crow y The Spinners. Sin embargo, ellos no son los únicos en recibir este honor.

Y aquí la lista completa con la clase 2023 del Rock & Roll Hall of Fame/Foto vía Twitter: @rockhall

Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin serán honrados con el Premio a la Excelencia Musical del Rock & Roll Hall of Fame. Mientras tanto, DJ Kool Herc y Link Wray recibirán el Premio a la Influencia Musical. El difunto creador y presentador de Soul Train, Don Cornelius es el ganador de este año del Premio Ahmet Ertegun, que honra a los profesionales de la industria que no actúan en vivo.

Acá les contamos cuándo es la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame 2023

Rage Against the Machine finalmente entra al Rock & Roll Hall of Fame en 2023, después de su quinta nominación, una más que las cuatro de Kate Bush. Nelson, Elliott, Michael y Crow serán honrados después de su primera vez en la boleta electoral. La inducción de Michael llega luego de que el difunto ídolo del pop británico recibiera la mayor cantidad de votos de los fans entre los nominados de este año.

La ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame 2023 se llevará a cabo en el enorme Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, el próximo 3 de noviembre. Y sin duda, estamos seguros que nos regalarán momentos épicos e irrepetibles en este eventazo rockero. ¿Cómo ven? ¿Les late la clase de este año para el Salón de la Fama del Rock?