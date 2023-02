Hace menos de un año Rosalía nos trajo su aclamado Motomami, que no solo fue uno de los discos más populares del 2022, si no que transformó –como ella misma lo advertía en sus letras– el sonido con el que la conocimos, convirtiéndola en una de las artistas más populares del momento (POR ACÁ les dejamos nuestra reseña del disco). Luego de una exitosa gira y sencillos como “Despechá”, ya en 2023, regresó con “LLYLM” donde fantasea con un amor no correspondido (AQUÍ les contamos sobre esta rola).

Como ya es su costumbre, la catalana nos fue dando pistas de la canción, por medio de videos donde podíamos dar los primeros vistazos de la canción en TikTok, hasta que el 26 de enero lanzó el video con letra. Pero, ¿cuándo la veríamos cantar el nuevo sencillo en vivo?

¡Vimos a Rosalía en Nueva York y cantó “LLYLM”!

La noche del pasado 10 de febrero, Rosalía se presentó en el Chelsea Industrial de Nueva York, para mostrar, por primera vez en vivo, su más reciente sencillo “LLYLM” en colaboración con Coca-Cola.

En Sopitas.com tuvimos la oportunidad de asistir a esta noche especial, donde descubrimos que no solo fue el debut frente a un público de la canción, sino que se presentó la colaboración de Rosalía con Coca-Cola Creations, que consistía en una lata de refresco edición limitada con un diseño y sabor especial llamado: Move.

La colaboración de Coca-Cola con Rosalía

Todos los invitados nos llevamos una gran sorpresa, pues se grabó la presentación en vivo en el mismo evento con todos los asistentes. ¡Estuvo increíble! Desde horas antes, se vivía una gran expectativa por poder ver a la ‘Motomami’ en vivo, aún más con las diferentes activaciones temáticas inspiradas en la artista. Aquí puedes echar un ojo a los invitados y outfits más rifados que encontramos en este show.

Con una vista 360, Rosalía se lució en su colaboración con Coca-Cola

Luego de sus dos presentaciones con su último y más grande tour en el Auditorio Nacional, Rosalía ha demostrado que domina el escenario siendo acompañada por su camarógrafo, que la sigue en sus coreografías y movimientos (POR ACÁ les contamos cómo se puso su show en la CDMX).

Y aunque para muchos es un obstáculo para apreciarla en todo su esplendor, siguen el mismo concepto que da a entender que en un futuro veremos ese material visual, por lo que en esta ocasión no fue la excepción.

El resultado fue: Rosalía sobre una tarima circular, en compañía de su camarógrafo, daba una vuelta 360º, mientras interpretaba “LLYLM”, incluyendo a todos y todas las invitadas al evento como parte del público de fondo del video oficial. Aquí podrás echarle un ojo al video.

En este nuevo tema, que en siglas significa “Lie Like You Love Me”, Rosalía vuelve a su raíces cercanas al flamenco, con una base rítmica y arreglos vocales que a muchos los hará recordar la era de su disco El mal querer, diferenciándose por algo muy importante a destacar: su primer material en espanglish.

Pero, ¿de qué se trata la colaboración de Rosalía con Coca-Cola?

Platicamos con Oana Vlad y Selman Careaga, directora senior de estrategia global y presidente global de la categoría Coca-Cola en The Coca-Cola Company respectivamente, quienes nos contaron cómo fue que surgió la colaboración de Rosalía con la marca.

La colaboración de Coca-Cola con Rosalía

Luego de varias charlas, se citaron en la planta de Coca-Cola en Atlanta para crear una edición especial inspirada en el arte de Rosalía con su selección de sabores favoritos, sin olvidar la esencia y receta base del refresco original.

Todo esto como parte de Coca-Cola Creations, una plataforma que busca acercar a Coca-Cola con la cultura, los gustos e intereses de cada región del mundo al que llegan. Por esta razón no será raro que si andas en otro país, te encuentres otras versiones como la de Dreamworld o Marshmello (que por cierto, AQUÍ te explicamos el fenómeno detrás de este DJ).

¿Cuándo veremos nuevamente a Rosalía en México en 2023?

Aunque no tiene ni un año que Rosalía nos deleitó con sus dos show en Ciudad de México, y dos más en Guadalajara y Monterrey con el Motomami Tour, sabemos que sus fans están ansiosos por verla nuevamente, y sí, esto será muy pronto.

Se confirmó que será parte, nuevamente, del lineup del Ceremonia 2023, donde, además, podremos escuchar a Travis Scott, Fred Again, Jamie xx, Moderat, M.I.A., Julieta Venegas, L’Imperatrice, Willow y más. Acá abajito les dejamos el cartel para que le echen un ojo de nuevo.

Foto vía Twitter: @axeceremonia