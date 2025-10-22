Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a Samia, una propuesta que seguramente resonará en fans del indie rock ligero, con una letrista talentosísima.

Estamos a unas semanas del Corona Capital 2025, y de entre las propuestas que presenta el emblemático festival este año, nos encontramos con Samia, un proyecto que aporta al lineup de este año una dosis de indie rock emocional que nos pondrá a cantar.

Traemos en el radar a Samia, una propuesta que seguramente resonará en los más fans de un sonido a rock noventero ligero, con una letrista talentosísima y confesional, que nos ha sacado lágrimas y risas con sus versos sobre la vida y el amor.

¿A qué suena Samia?

Samia mezcla el indie rock/pop con temas confesionales y una intensidad emotiva que a veces suena íntima, como si estuviera cantando directo desde su diario musical, y otras veces, Samia logra sonar inmensa, algo que hace que su sonido resuene con grandes audiencias. Esto es algo clave que destacará en su show en el Corona Capital 2025.

Sus canciones mantienen melodías pegajosas y dulces pero con letras que hablan sobre ser vulnerable, equivocarse, perder en el amor y rehúyen el dolor, la búsqueda de identidad y vivir algunos sentimiento por primera vez.

En su disco más reciente, Bloodless, combina folk, rock alternativo, sintetizadores, y ambientes oscuros, en una mezcla que te puede sonar por momentos a Angel Olsen o Liz Phair, inclusive a lo menos denso de The National.

Canciones esenciales de Samia

Samia tiene hasta el momento 3 discos de estudio: The Baby (2020), Honey (2023) y Bloodless.(2025). Aunque su sonido de origen se ha basado en un indie pop rock, con tintes de folk, su proyecto, centrado en su capacidad vocal, ha tenido algunos momentos cambiantes.

Las indispensables de Samia son estas rolas que dan un panorama claro sobre la propuesta sonora que tiene y que muestran que es sensible pero intensa. Primero, “Pool”, del álbum The Baby. Inicia como confesión, termina con un clímax emocional que te arrastra.

Tenemos también “Kill Her Freak Out” que es un trancazo más directo, con actitud y que seguramente escucharemos en esta edición del Corona Capital.

Por último les traemos 3 más: “Bovine Excision” de su más reciente álbum Bloodless (2025), que es un ejemplo de su lado más experimental y oscuro.

¿Samia ha trabajado o colaborado con otros proyectos?

Samia ha tenido colaboraciones interesantes en la escena musical que la rodea. Formó la banda Peach Fuzz junto con Raffaella y otras artistas, lo que le permitió explorar un perfil más grupal y diferente al de su proyecto solista. Un descanso de sus rolas para buscar nuevos sonidos.

En su álbum Honey colaboró con el productor de Rostam Batmanglij (Vampire Weekend, HAIM) en “Mad at Me” y ha compartido escenario y tours con artistas como Lucy Dacus y Maggie Rogers.

Además, su disco The Baby Reimagined reunió otros artistas que reinterpretaron su material, lo que refuerza esa comunidad indie con la que ella trabaja.

La música de Samia es ideal para escuchar cuándo…

Estás en modo introspectivo, quizá por la noche o en un trayecto largo, para escuchar la perspectiva que tiene ella sobre el amor y el desamor, equivocarse y ser humana.

También funciona cuando quieres música que acompañe una mezcla de melancolía y un empoderamiento suave: cuando te sientes vulnerable pero quieres recordarte que tú puedes con eso y más.

Sus rolas que le tiran a un rock más ligero, sirven para cuando andas en un ambiente tranquilo, pero también con ganas de que algo crezca y te haga moverte un poco a su ritmo.

Tres datos curiosos sobre su historia

Samia es hija de los actores Kathy Najimy y Dan Finnerty, y tiene raíces libanesas por parte de su abuela materna.

En su álbum debut The Baby, la canción “Pool” comienza con el último buzón de voz que le dejó su abuela antes de morir, donde ella canta una canción libanesa. Es un detalle muy íntimo y tierno.

Para su tercer álbum Bloodless (2025) exploró temas personales, y usó metáforas como mutilaciones de ganado sin sangre (“bovine excision”) para hablar de proyecciones, expectativas y vacío emocional.

Les dejamos su presentación en el Tiny Desk de NPR para prepararnos a lo que seguramente será un show conmovedor e intenso en el Corona Capital 2025: