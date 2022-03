Sesiones acústicas en Sopitas.com presenta: Spoon

El 2022 arrancó con todo para los fans de la música, pues a lo largo de los próximos meses se vienen un montón de conciertos y festivales espectaculares. Muchas bandas y artistas que nos encantan han anunciado fechas para tocar en México; sin embargo, hay algunos otros músicos que bajita la mano visitaron nuestro país e hicieron cosas espectaculares, como el caso de Spoon, que le entró a nuestras sesiones acústicas.

A pesar de todo, este año pinta grandioso para la agrupación de Austin, Texas, pues desde 2017 con el lanzamiento de Hot Toughts y la llegada de su primer álbum de grandes hits, no habían publicado rolas nuevas. Pero eso cambió el pasado 11 de febrero, cuando Britt Daniel y compañía estrenaron el décimo disco de su enorme carrera: Lucifer on the Sofa. Y por supuesto que esta noticia nos puso de buenas porque ya los extrañábamos.

También puedes leer: REPASANDO LA HISTORIA DE SUS MEJORES CANCIONES: UNA ENTREVISTA CON SPOON

Spoon paseó por la CDMX y le entró a nuestras sesiones acústicas

El nuevo disco de Spoon es justo lo que necesitábamos en estos tiempos, canciones llenas de guitarrazos y directas para olvidarnos de todo lo que está pasando alrededor del mundo (y para dejar claro que el rock no está muerto, solo está evolucionando). Por supuesto que ya presentaron este. álbum en vivo y tienen planeadas varias fechas para los próximos meses, pero antes de eso, la banda se dio una vuelta por la CDMX y no lo podíamos dejar pasar.

Desde aquel lejano 2019, cuando tocaron junto a Cage The Elephant en el Pepsi Center WTC, no veíamos a los integrantes de la agrupación texana en nuestro país. Sin embargo, Britt Daniel y Alex Fischel visitaron la capital chilanga hace algunas semanas, y aprovechando que traían sus guitarras, los invitamos a nuestras sesiones acústicas y aceptaron, tocando tres rolas, un clásico y dos nuevecitas: “Wild”, “Do You?” y “The Hardest Cut”.

En medio de una terraza espectacular en la CDMX, el vocalista y guitarrista de Spoon nos regalaron una presentación íntima donde confirmaron por qué nos encanta tanto su música. Y mientras esperamos a que anuncien fechas donde presenten Lucifer on the Sofa con banda completa, chequen a continuación su participación en las sesiones acústicas de Sopitas.com: