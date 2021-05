Escucha “Like I Used To”, la emotiva nueva rola de Sharon Van Etten con Angel Olsen

¿Querían una colaboración épica? Pues aquí la tienen… Sharon Van Etten y Angel Olsen comparten muchas cosas más allá de su evidente amor por la música. Ellas son dos de las artistas más importantes de la corriente indie-folk de los últimos años y con regularidad pisan los mismos escenarios (por ejemplo, ambas han venido a México para Corona Capital, aunque en diferentes ediciones).

Entonces, no era muy descabellado pensar en que alguna vez las veríamos mezclar sus voces para deleitar a los fanáticos de hueso colorado, pero la cosa nomás no sucedía… hasta ahora. Este jueves, ambas compositoras materializaron el sueño y liberaron el track “Like I Used To”.

Sharon Van Etten y Angel Olsen colaboran en “Like I Used To”

Como dijimos antes, Sharon Van Etten y Angel Olsen tienen bastantes cosas en común, hablando de la música. De entrada, pertenecen al mismo sello discográfico (Jagjaguwar), comparten al mismo publicista, sus estilos se decantan entre el indie folk, el country y el rock, esto además de que sus voces son tan emotivas como abrazadoras.

Y por si fuera poco, ambas han trabajado en el pasado con el productor ganador del Grammy, John Congleton. Hasta parecía cantado que más pronto que tarde, una colaboración entre ambas tenía que darse y así sucedió. Finalmente, ambas cantautoras se juntaron para armar “Like I Used To”.

Esta canción, que tiene toda la textura de himno folk de proporciones épicas producido por el propio Congleton, se venía cocinando desde mediados del año pasado, justo como lo menciona Sharon Van Etten en declaraciones para Stereogum: “Aunque no éramos muy unidas, siempre me sentí apoyada por Angel y la consideré una compañera en este extraño mundo de las giras… Finalmente, en junio de 2020, tuve el valor de acercarme y ver si ella querría cantar juntas“, dijo.

Al parecer, la admiración ha sido mutua entre las cantantes desde hace tiempo, pues Angel Olsen también dijo al medio antes citado cómo ve a su colega: “Me he reunido con Sharon aquí y allá a lo largo de los años y siempre me he sentido demasiado tímida para preguntarle qué ha estado haciendo… La canción me recordó de inmediato que volví a donde comencé… n tiempo que permanece puro y real en mi corazón”, mencionó Olsen sobre la colaboración.

Para esta nueva rolita, el par de compositoras reclutaron a otros músicos reconocidos como Dave Hartley (bajista de The War On Drugs) y Zac Rae (tecladista de Death Cab For Cutie). Se dejaron ir con todo para armar este track. No te contamos más; por acá puedes ver el video oficial de “Like I Used To”.