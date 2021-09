¡Silvana Estrada estrena su sesión en Tiny Desk Concerts grabada en el taller de sus papás!

No nos queda la menor duda de que el 2021 ha sido el año de Silvana Estrada. Además de tocar en el Palacio Real de Madrid, hace un buen rato nos enteramos de que la cantante mexicana firmó con uno de los sellos discográficos independientes más relevantes del mundo, Glassnote Records (que tiene a artistas como Phoenix, Two Door Cinema Club y CHVRCHES), con quienes está a punto de lanzar su álbum debut, pero esa no es lo única sorpresa que tiene para nosotros.

Hace algunos días la cantautora veracruzana estrenó “Tristeza” (POR ACÁ pueden escuchar la canción), otro sencillo de su primer material discográfico. Sin embargo, además de presentarnos una rola donde le canta al desamor y la soledad, ideal para reconfortar nuestra alma, también dio otros anuncios muy grandes, entre ellos que estaba a punto de aparecer en uno de los espacios más importantes de la industria musical en la actualidad.

Silvana Estrada llega a Tiny Desk Concerts con una sesión muy especial

Resulta que aprovechando el Hispanic Heritage Month (Mes de la Herencia Hispana) en Estados Unidos, Silvana Estrada fue una de las invitadas de honor para aparecer en Tiny Desk Concerts (por cierto, ACÁ les dejamos las que consideramos las mejores sesiones hasta el momento), junto a otros artistas como J Balvin, Camila Cabello y más. Finalmente este 27 de septiembre se estrenó su presentación en este formato acústico y podemos decirles que es una maravilla, pero no nos adelantemos.

Con esta participación tan importante –que por cierto, se grabó en el taller de laudería que tiene sus papás en su pueblo natal, Coatepec, Veracruz–, Silvana se une a la lista de grandes músicos y artistas mexas que le han entrado a las sesiones de NPR Music, como Café Tacvba, Natalia Lafourcade, Rodrigo y Gabriela, Lila Downs y Troker. Y la verdad es que nos pone muy contentos que haya llegado hasta ese lugar.

¿Y qué tal estuvo su sesión?

Fueron cinco las rolas que Silvana Estrada presentó en su sesión de Tiny Desk Concerts: “Un día cualquiera”, “Tristeza”, “Te Guardo”, “Marchita” y “Tonada De Ordeño (El Ordeñador)”. Estas canciones las interpretó acompañada de Laura Itandehui y Gustavo Guerrero en coros y percusión respectivamente; así como de un espectacular conjunto de cuerdas conformado por Cristina Raquel Arista Estévez, Carlos Roberto Gandara García, Leonelys Sanchez Camacho y Anna Arnal Ferrer.

Aunque quizá lo más emotivo de toda su presentación fue que Silvana aprovechó este momento tan especial para cerrar su presentación cantando la última rola en el jardín junto a su padre, David Estrada, quien también se lució tocando el contrabajo. En general, podemos decir que este set estuvo cargado de emoción y sentimiento, donde la cantante nos lleva hacia este espacio tan personal y único.

Sin duda, esta sesión no solo nos demuestra una vez más por qué Silvana Estrada es una de las artistas más importantes que tenemos actualmente en nuestro país y por qué la está rompiendo en todo el mundo. Aunque también nos adentra un poco en el mundo de la cantautora en su natal Veracruz. Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y chequen a continuación su grandiosa participación en Tiny Desk Concerts: