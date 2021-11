“Canceled”: Slowthai colaboró con su héroe para denunciar la cultura de la cancelación

Tyron Frampton, mejor conocido como slowthai, ha irrrumpido en la escena del grime y rap con una irreverencia única. Un sello distintivo que lo ha llevado a ser invitado por Gorillaz, Mura Masa y hasta Disclosure para agregar un poco de realismo y acidez a sus canciones.

En febrero de este año slowthai lanzó TYRON, su segundo disco de estudio en el que invitó a artistas como A$AP Rocky, Denzel Curry, James Blake y al ganador del Mercury Prize, Skepta.

slowthai recuerda cuando vio a Skepta por primera vez

Pero antes de que tanto slowthai como Skepta se encontraran en el aclamado lugar que hoy se encuentran, Tyron era un chico de Northampton que lo admiraba y recuerda bien la primera vez que “Skep” visitó Northampton.

En una conversación con Anthony Fantano, slowthai recordó la locura que fue para la ciudad inglesa y para él cuando se presentó el artista de grime de ascendencia nigeriana: “Ni siquiera tenía la edad suficiente para estar en un evento, (estaba) debajo del mínimo de edad, no tenía la edad pero entré y él tenía una tocada ahí en Northampton. Y Northampton no es Londres (…) así que tenerlo ahí era una locura”, indicó.

Años después ambos artistas colaboraron

Este punto marcaría el primer contacto de Tyron con Skep, lo que años después resultaría en una amistad y guía, que incluiría dos participaciones de Skepta en los discos de slowthai.

Recordemos el impacto que tuvo Skepta al ganar con Konnichiwa el Mercury Prize en 2016, lo que encumbró al grime no sólo como género, sino como toda una escena apabullante en el Reino Unido, ganándole a David Bowie, The 1975 y Radiohead el prestigiado premio.

Para Nothing Great About Britain (2019), Skepta colaboró en “Inglorious” con slowthai, lo que significó la primera aparición recurrente de Skep en los discos del originario de Northampton, para lanzar temas que nos ponen a pensar y que tienen una producción obscura e impecable.

Y lo hicieron para alzar la voz contra la cultura de la cancelación

Después de esto, slowthai comenzó la producción de TYRON, y vaya que tenía historias que relatar, entre las cuales se encontraba la constante lucha que ha tenido con la gente y la opinión pública por su forma de ser, algunos episodios concretos y, en general, el afán de la sociedad por cancelarlo.

Slowthai dejó en claro de qué va “Cancelled” una rola tan intensa como la atención que el mundo le ha prestado en varias ocasiones para juzgarlo: “Esta canción es un “jódete” a la cultura de la cancelación, a la gente que intenta destrozarte y hacer ver como que eres una mala persona, porque todo lo que he hecho mi vida entera es tratar y escapar de ese estereotipo, y tratar y mejorarme a mí mismo”.

slowthai colaboró con uno de sus héroes, quien lo apoyó en sus momentos más difíciles

También, Tyron reconoció la importancia que Skepta tuvo no sólo en el tema, sino ayudándolo en momentos difíciles: “Cuando hicimos esto yo estaba en un lugar obscuro por todo lo que estaba pasando. Y Skep me guiaba. Me decía “Hombre, éste no es el momento que te define. Si acaso, te empuja a probar tu punto incluso más.”

En febrero de 2020, slowthai protagonizó un momento que pretendía cancelarlo, al hacerle comentarios sugestivos a la anfitriona de los NME Awards, Katherine Ryan, quien los contestó en el mismo tono, y aclaró posteriormente que se trataba de un juego con el rapero y que no le ofendieron, sin embargo, Tyron ofreció disculpas.

Ambos artistas se unieron gracias a su rechazo por la cultura de la cancelación

La cultura de la cancelación se ha generado en los años recientes como una reacción a posturas o eventos en los que personas famosas emiten posturas radicales o actúan de una forma que es considerada por usuarios de internet como contraria a lo ético o a lo moral, por lo que se pretende dejar de consumir su obra, e incluso, se han hecho esfuerzos por dejar en el olvido cualquier trabajo de la persona en cuestión.

La postura de slowthai es clara, ya que mata la creatividad de las personas que están en la mira del ojo público, y atenta contra la libertad de la expresión. Usando su medio artístico para llevar el mensaje a su audiencia, dejó en claro: “La canción está dirigida a gente que nos dijo nuestras vidas enteras que no podíamos ser algo. Siento que (ellos) me han intentado cancelar toda mi vida y lo mismo con Skepta. Así que es un hermano para mí.”

“Cancelled” cuestiona si realmente se puede cancelar a alguien que ha obtenido premios por su arte y que continúa triunfando en los festivales más grandes del mundo.

Critica que en el internet se puede atacar desde el anonimato, y deja ver la irreverencia de slowthai al actuar en boxers o hablar abiertamente sobre el consumo de estupefacientes. Además, el video es un miniclip que hace referencias a la cultura pop sobre el terror, protagonizado por los dos raperos británicos: