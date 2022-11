Checa a Sofía Valdés, la hipnótica voz latina que escucharemos en el Corona Capital 2022

Si algo nos gusta de la industria musical actual, es que a cada rato surgen un montón de talento femenino que tiene propuestas bastante interesantes. Sobre todo a la hora en cuanto al pop, que muchas veces sigue el mismo molde que conocemos desde hace años. Sin embargo, hay una chica de origen latino que la está rompiendo durísimo en Estados Unidos y trae un proyecto que después de escucharlo seguramente les gustará, hablamos de Sofía Valdés.

Con apenas 22 años, esta chica ha logrado sorprender a varios nombres importantes dentro de la industria musical gracias a sus canciones. Imagínense qué tal va su carrera que ha tenido chance de colaborar con Honne, ha compartido escenario con boy pablo y Omar Apollo, e incluso ha tocado en festivales grandes como Lollapalooza y Austin City Limits. Pero si ustedes de plano no conocen a Sofía y no saben de qué va su música; no se preocupen, que acá se las presentaremos.

Foto: Getty Images

¿Quién es Sofía Valdés?

Sofía Valdés nació el 12 de diciembre de 1999 en Panamá. Desde temprana edad y gracias a su padre se interesó en la música, pues él la acercó a The Beatles y artistas de Motown, Bossa Nova y música cubana. Pero sin duda, lleva el ADN musical en la sangre, pues su bisabuelo fue el intérprete cubano Miguelito Valdés, y su tatarabuela fue Silvia De Grasse, una famosa cantante panameña. A los 8 años aprendió a tocar la guitarra, pero a los 15 decidió mudarse a Estados Unidos para estudiar en Michigan y a partir de ese momento, comenzó a vivir en varias ciudades del mundo. A los 18 cursó la universidad en Liverpool y después volvió al país vecino para establecerse en Los Ángeles, donde surgió la idea de mostrar sus propias canciones a todo el mundo.

Fue hasta 2020 cuando estrenó su sencillo debut, “Little Did I Know”, una rola sumamente relajada donde brilla por completo la voz de Sofía. Tan solo unos meses después de este lanzamiento vio la luz “Handful of Water”, canción donde canta en español e inglés y que sorpresivamente se empezó a viralizar, pues apareció en algunas listas de reproducción de artistas independientes de música alternativa en plataformas de streaming.

2021: El año en el que esta artista sonó en grandes escenarios

El 2021 resultó ser el ideal para que el proyecto de Sofía Valdés empezara a sonar fuerte. Comenzó presentando un cover bastante cool de “The Sweet Escape” de Gwen Stefani, pero luego lanzó una canción que la catapultaría, “Lonely”. Este tema es una verdadera joyita casi acústica donde tan solo una guitarra y unos sintetizadores ambientales la acompañan. Pero este solo era el adelanto de lo que vendría más tarde, pues después de esto la joven artista estrenó su EP debut, Ventura, un material discográfico de corta duración donde reúne sus sencillos previos, así como otras tres rolas nuevas.

Por si esto no fuera suficiente, ese mismo año, Sofía tuvo chance de salir de gira junto a uno de nuestros músicos actuales favoritos, el mismísimo boy pablo (POR ACÁ les contamos sobre él), a quien acompañó por gran parte de Estados Unidos, además de sus presentaciones en algunos de los festivales norteamericanos más importantes, como Lollapalooza, Austin City Limits y Outside Lands. Y sin duda, cerró con broche de oro el 2021 colaborando junto a Khalid y más en Let’s Just Say the World Ended a Week from Now, What Would You Do?, el tercer álbum de Honne donde la podemos escuchar en la rola “Now I’m Alone”.

El 2022 pinta para ser uno de los mejores en su carrera

Sin embargo, a pesar de que cosechó grandes éxitos en 2021, Sofía Valdés no bajó la guardia en 2022. Y no lo decimos para menos, pues arrancó estrenando varios sencillos como “I Hate The Beatles” y “Carbon Copy”, que más tarde aparecerían en su segundo material discográfico de corta duración llamado In Bloom, donde incluyó tres rolas más. Además, también lanzó una canción muy especial, “Broken”, donde colabora con el cantante y compositor estadounidense de R&B, Pink Sweat$.

Pero otro logro importante que Sofía se echó a la bolsa fue dar su primera gira como artista principal por algunas ciudades importantes de Estados Unidos e incluso tuvo chance de tocar en España. Aunque ahora, dentro de muy poco, podremos verla en México, porque formará parte de la edición 2022 del Corona Capital, junto a grandes actos como Arctic Monkeys, Paramore, My Chemical Romance, Yeah Yeah Yeahs, Miley Cyrus y muchos más.

¿Qué es lo que hace especial a Sofía Valdés?

Sin duda, estamos viviendo una gran época para las artistas de pop que rompen por completo los esquemas a los que el mainstream nos ha acostumbrado, combinado ritmos pegajosos con otros un tanto más experimentales o no tan convencionales. Sin embargo, la propuesta de Sofía Valdés sobresale de muchas otras cantautoras de la actualidad porque a través de sus canciones nos muestra una mezcla ecléctica y vibrante de sonidos que seguramente les volará la cabeza. De verdad, no se van a arrepentir de darle una oportunidad a cualquiera de sus canciones.

En general, podemos decirles que su proyecto tiene tintes de R&B, soul con un leve toque de funk que le dan una onda íntima pero que por momentos nos invita bailar lentamente al ritmo de la música la cual siempre está comandada por su hipnótica y dulce voz. A todo esto tenemos que sumarle el contenido de sus letras, que hablan de cosas como el amor hasta las situaciones que enfrenta una chica a su edad e incluso de temas mucho más essstraños, como “odiar a los Beatles” (en tono irónico, claro).

Otro punto que hace especial a Sofía Valdés es que a pesar de vivir en Los Ángeles, no olvida sus raíces panameñas, es por eso que de repente podemos escucharla cantando en español o combinando sus letras con frases en inglés, consiguiendo que tanto el público anglo como latino se pueda identificar con ella. Pero quizá lo más valioso de este artista es que con sus rolas, busca inspirar a más jóvenes y demostrarles que a pesar de que no es fácil, cualquiera llegar a cumplir sus sueños. Así que ya lo saben, si quieren descubrir a una cantautora talentosa con una propuesta valiosa, tienen qué checarla en su plataforma de streaming de confianza o en el Corona Capital 2022.