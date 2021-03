St. Vincent revela los detalles de su nuevo disco con la rola “Pay Your Way In Pain”

Vaya que estamos iniciando el 2021 con el pie derecho en cuanto a música se refiere. Sí, los conciertos y festivales aún no forman parte de esta nueva normalidad, pero mientras las cosas con el coronavirus se calman a nivel mundial, un montón de artistas seguirán lanzando rolas y hasta discos a lo largo del año. Sin embargo, hay quienes durante todo este tiempo planearon su regreso a la industria musical, como el caso de la talentosa St. Vincent.

En 2017, Annie Clark lanzó su quinto material discográfico, el premiado Masseduction. A partir de ahí se dedicó a trabajar en distintos proyectos, colaborando con músicos como los miembros restantes de Nirvana, Beck, Sleater Kinney, le rindió tributo a Prince junto a los Foo Fighters y hasta covereó a Nine Inch Nails junto al mismísimo Dave Grohl. Pero siendo muy honestos, esperábamos que revelara noticias sobre un nuevo álbum.

St. Vincent regresa con un nuevo disco

Afortunadamente para todos aquellos que la siguen, St. Vincent comenzó a soltar información sobre su próximo disco y por supuesto que comenzó a generar expectativa. A finales del año pasado mencionó que en 2021 estrenaría una placa muy especial, inspirada en álbumes de principios de los años 70 de Stevie Wonder y también la música de Sly & the Family Stone, aunque en aquel momento no dio más detalles al respecto.

Pero a partir de marzo, Annie Clark estuvo activa en redes sociales y hasta armó una campaña super retro –porque tenías que marcar a un teléfonos para escuchar un fragmento de una nueva rola–. Contra todo pronóstico, este 4 de marzo esta gran artista por fin confirmó que en unos cuantos meses podremos escuchar su sexto material discográfico, el cual llevará por nombre Daddy’s Home y tendrá el sonido setentero que nos encanta.

Annie Clark vuelve con un disco para viajar al pasado

De acuerdo con NME, St. Vincent produjo su nuevo disco junto a Jack Antonoff –a quien recordarán por ser integrante de Fun. y que ha trabajado con Taylor Swift, Lorde, Lana Del Rey y más–. Se trata de una colección de 11 canciones donde la artista pule por completo el funk que durante tanto tiempo la ha caracterizado, pero no solo eso, sino que a través de estas melodías se avienta un gran clavado al pasado.

Según la misma fuente, Annie mencionó que este álbum “recoge las historias de estar deprimido en el centro de Nueva York con un toque de ‘los tacones de la noche anterior en el tren de la mañana y el glamour que ha estado levantado durante tres días seguidos’. Una de las cosas de este disco es que tiene un elemento literal y autobiográfico, pero también que ahora soy papá. Tengo cosas que hacer, tengo responsabilidades en este mundo que he creado”.

Y para emocionarnos aún más con su regreso, St. Vincent estrenó el primer sencillo de este álbum llamado “Pay Your Way In Pain”. En esta rola tenemos un montón de sintetizadores estresantes y una guitarra haciendo riffs distorsionados espectaculares, todo esto mientras Clark nos demuestra su enorme rango vocal a través de una letra que evidentemente habla sobre la paternidad pero con un toque más oscuro.

Por si esto no fuera suficiente, Annie también lanzó el videoclip oficial de esta canción dirigido por Bill Benz (director de la próxima película The Nowhere Inn, coescrita y protagonizada por Clark). Este video ofrece un vistazo al mundo visual de la ciudad de Nueva York de los años 70 y al espíritu de “vuelta a lo básico” del álbum, que sin duda es como ver un show psicodélico en una televisión de bulbos.

Daddy’s Home, el sexto álbum de estudio de St. Vincent estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 14 de mayo. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, a continuación les dejamos el video del primer sencillo, “Pay Your Way In Pain”: