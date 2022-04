¡Swedish House Mafia y The Weeknd reemplazarán a Kanye West en Coachella 2022!

Sin duda, los amantes de la música deben estar emocionados porque falta muy poco para que se lleve a cabo Coachella 2022. Después de posponer las últimas dos ediciones, esta fiestota regresará al desierto de Indio, California, para dos fines de semana que estarán llenos de música espectacular y buena vibra. Sin embargo, no todo ha sido maravilloso, pues hubo un artista que a la mera hora se bajo del lineup de este año. Sí, por supuesto que hablamos del mismísimo Kanye West.

Fue a inicios de enero cuando soltaron el cartel para el festival, donde además de Mr. West, llamaron la atención otros nombres como Harry Styles y hasta la Banda MS. Pero semanas después surgió una polémica con el rapero de Chicago, pues dijo que si Billie Eilish no se disculpaba con Travis Scott, no se presentaría el 17 y 24 de abril en el Empire Polo Club, cosa que por supuesto no pasó. Hasta el momento no se sabe qué sucedió, pero lo que es seguro es que el creador de DONDA no tocará.

Swedish House Mafia y The Weeknd tomarán el lugar de Kanye West en Coachella 2022

Desde hace algunos días sonaba fuerte el rumor de que Kanye West se bajaría de Coachella 2022. Ningún medio importante de la industria musical se atrevía a confirmar la noticia, pero muchos ya daban por hecho que esto pasaría. Luego de barajar varios nombres que podrían tomar su lugar dentro del cartel, los organizadores por fin revelaron que los artistas que se presentarán en ese mismo horario y escenario serán ni más ni menos que Swedish House Mafia y The Weeknd.

A través de sus redes sociales, el festival compartió el nuevo acomodo del lineup, donde se ve claramente que el trío de DJ’s y la estrella canadiense serán los headliners y encargados de cerrar las actividades tanto el 17 como el 24 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California. Por supuesto que muchos piensan que Abel Tesfaye podría llenar solo ese espacio, pero debido a su apretada agenda y a la grabación de su serie de HBO, The Idol, tomó la decisión de compartir escenario.

De acuerdo con Variety, desde que se especuló que Kanye West ya no tocaría en la edición 2022 de Coachella, se consideraron varios nombres como Justin Bieber, Travis Scott, Silk Sonic (el exitoso proyecto de Bruno Mars y Anderson .Paak) y Tyler, the Creator. Sin embargo, al final se decidieron por The Weeknd junto a Swedish House Mafia y a pesar de que aquellos que compraron su boleto para ver al rapero deben estar decepcionados, este par seguramente armará una presentación espectacular.