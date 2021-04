‘Sweep It Into Space’: Nostalgia entre distorsiones espaciales en el disco de Dinosaur Jr.

El trío de Massachusetts lanza ‘Sweep It Into Space’ con Kurt Vile (The War on Drugs, solista) en la producción, para mostrar que formar parte de la vieja guardia del post-grunge y noise rock les ha dejado muchísima experiencia que se refleja en cada disco que nos regalan.

Ahora, las distorsiones magistrales de J Mascis protagonizan un álbum con un poco de todo: baladas nostálgicas, himnos con riffs y hasta canciones alegres y ligeras. Todo bajo el sello Jagjaguwar, casa de otros proyectos como Foxygen y Sharon Van Etten.

Viejos conocidos en un reencuentro productivo

Desde su reunión en 2005, los Dinosaur Jr. han tenido un periodo prolífico en el que nos han regalado cinco discos, y la verdad es que, después de su separación en los noventas, sentimos que este álbum refleja su entendimiento como banda (y que posiblemente ya se llevan mejor) al nivel más alto.

Todas las canciones de este LP funcionan dentro del universo que han creado, y aunque varían en cuanto a género y letra, nada se siente forzado o fuera de lugar, y cada uno de los miembros tiene su espacio, aunque las distorsiones nos siguen atrapando más que otros elementos.

Un regreso al grunge noventero

El trío no tiene que esforzarse para poder llevarnos a los noventas, con un post-grunge que con pocos elementos nos pone a cantar, como sucede en la excelente “Garden” (con Lou en la voz), “I Ran Away” o “I Ain’t”.

El broche de oro radica en su maestría en la ejecución, y aunque lo hagan sonar fácil, cada rola tiene su complejidad, con solos de guitarra permanentes a lo largo del disco, voces de apoyo con efectos y fills de batería precisos.

Clase magistral de rock puro y duro por parte de Dinosaur Jr.

Una banda con décadas en el negocio sabe lo que espera su audiencia, y para este disco, la mayoría de los temas reiteran que Mascis, Barlow y Murph entienden y producen el rock en una era en la que escasea bastante. “I Met the Stones” es un golpe en la cara de fuzz pastoso que no tiene una fórmula complicada pero te deja moviendo la cabeza como si tuvieras a Dinosaur Jr. de frente, en el escenario.

Se le unen varias rolas más, en las que la guitarra de Mascis lidera la intensidad de un disco con coros sencillos y melódicos, líneas firmes de bajo y muy apegado al canon de lo que debe ser una banda de rock.

“I Expect It Always”, “N Say”, “”Walking To You” y “You Wonder” simplemente nos hacen creer en estos exponentes del guitar rock, que se vieron muy beneficiados por la producción de Vile, quien les da mucho más espacio y por momentos hace más atmosférico el rock, la dinámica entre voz principal y apoyo, siempre dejando intacta la personalidad propia del trío.

El futuro de Dinosaur Jr., una banda legendaria

Desde el “Dinosaur” de 1985, los ahora Dinosaur Jr. se han consolidado como banda de culto, y no queremos esperar a otra separación para apreciarlos como se debe. Pocos exponentes hoy del guitar rock le echan tantas ganas a ampliar su sonido, a sacar nuevo merch y buenas piezas para los fans.

En este caso, el lanzamiento viene acompañado de un hermoso vinil en morado, y de un show por streaming que se transmitirá el primero de mayo, y que pueden comprar por acá.