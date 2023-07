Por qué necesitas saberlo: Taylor Swift es la artista más importante de la actualidad, y el cambio de la letra de esta rola armó debate porque durante muchos años la criticaron por "Better Than Revenge"

Dicen que en esta vida se vale cambiar de opinión y mentalidad, sobre todo si has madurado y evolucionado para bien. Eso le está pasando en estos momentos a Taylor Swift, quien armó un debate en redes sociales porque cambió la letra de “Better Than Revenge” para quitar una referencia a una actriz.

Como recordarán, luego de que no pudiera recuperar los derechos de las grabaciones de sus primeros álbumes, la cantautora decidió regregrabar toooodos esos discos y modificarle algunas partes (pues al final, ella es la compositora). Taylor Swift arrancó esto en 2021, con Fearless y Red, pero ahora sí dejó a todos con el ojo cuadrado con la nueva versión de su tercer álbum de estudio.

Taylor Swift durante un concierto de ‘The Eras Tour’/Foto: Getty Images

Taylor Swift reestrenó ‘Speak Now’ y cambió las letras de rolas como “Better Than Revenge”

Después de mucha espera, este 7 de julio por fin llegó Speak Now (Taylor’s Version) a plataformas digitales. Como todo lo que hace Taylor Swift, el disco causó sensación en el internet de las cosas, pero en particular, llamó la atención porque la estrella pop decidió cambiar las letras de un par de rolas. Una de ellas fue “Better Than Revenge”, donde quitó una referencia a una actriz.

Para que se den una idea, antes había una parte en esa canción que decía: “She’s an actress, whoa/ She’s better known for the things that she does on the mattress, whoa” (o “Es una actriz, whoa/ Es más conocida por las cosas que hace en el colchón, whoa”). En la versión que Taylor Swift estrena de esta rola en 2023, modificó esa parte y ahora dice así:

“She’s an actress, whoa/ He was a moth to the flame, she was holding the matches (en español “Ella es una actriz, whoa/ Él era una palomilla a la llama, ella sostenía los cerillos)”.

¿Quién era la actriz a la que se refería Taylor Swift?

Y quizá se estén preguntando por qué Taylor Swift cambió la letra de “Better Than Revenge”. Bueno, pues resulta que durante años, recibió muchos comentarios negativos por esa parte, pues la crítica (tanto profesional como la de redes sociales) interpretó esto como una frase “antifeminista” y con un mensaje que avergonzaba a las mujeres de la vida galante… así como lo leen.

Por supuesto que a lo largo de los años han surgido teorías sobre quién es la actriz a la que se refería Taylor Swift en esta canción. Y aunque no se ha confirmado o desmentido este rumor, muchos dicen que la artista hablaba de Camilla Belle, quien empezó a andar con Joe Jonas cuando terminó con la cantante estadounidense.

Cabe aclarar que Taylor Swift tenía 20 años cuando se publicó Speak Now. Años después del lanzamiento del disco, se refirió a la polémica letra tras la respuesta negativa de los críticos en una entrevista con The Guardian y dijo que si bien no se justificaba por ser joven, con el paso del tiempo maduró y se dio cuenta de que había algo mal con esa parte.

“Tenía 18 años cuando escribí [‘Better Than Revenge’]. Esa es la edad en la que piensas que alguien puede quitarte a tu novio. Luego creces y te das cuenta de que nadie te quita a alguien si no quiere irse”, declaró Taylor Swift al respecto. ¿Cómo ven? ¿Creen que estuvo bien el cambio de letra o no era necesario?

