¿A cuantos amigos o amigas le has dicho la frase: “wey, apenas llevan un mes, no te vayas a ilusionar”? Pues a Taylor Swift le faltó quien se lo dijera, porque ya le cambió la letra a una de sus canciones para mencionar a Travis Kelce. Tay Tay se presentó en Argentina y cantó Karma incluyendo al jugador de los Chiefs.

Ooooooh sí, aunque Taylor y Travis llevan apenas unas semanas saliendo, la cantante ya perdió un poco el suelo con la relación. Le cambió un poquito la letra a la rola para mandarle un mensajito a su peor es nada y obvio, el video ya se volvió muy viral.

Taylor Swift tuvo presente a Travis Kelce en Argentina / Foto: Getty

Taylor Swift le cambió la letra a “Karma” para dedicársela a Travis Kelce

¿Recuerdas que Shakira le cambió la letra a varias canciones y en otras hasta agregaba a Piqué como parte de la rola? Bueno, todos sabemos cómo terminó eso.

Y no es burla ni mucho menos, pero es que sí, aunque llevan apenas dos meses de relación, parece que Tay Tay ya se nos emocionó. Taylor Swift anda dando conciertos en Argentina y desde allá le dedicó Karma a Travis Kelce.

En lugar de decir “Karma is the guy on the screen coming straight home to me”, Tay Tay cantó “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”. Jajajaja lo dicho, como para meme de “wey, nomás no te vayas a ilusionar mucho… tu amiga inmediatamente”.

Taylor Swift altered the lyrics to “Karma” to reference boyfriend Travis Kelce.



“Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me.”



pic.twitter.com/NTcZ67gn3x — CONSEQUENCE (@consequence) November 12, 2023

Travis Kelce se lanzó a Argentina para acompañar a Taylor Swift

Lo admitimos, nos equivocamos… cuando dijimos que Taylor Swift le dedicó Karma a Travis Kelce desde Argentina, lo hicimos porque pensamos que el jugador de los Chiefs andaría en Kansas City. Peeero no, Travis Kelce escuchó en primera fila cuando Taylor Swift le cambió la letra a su canción sólo por él.

Resulta que el ala cerrada de los Chiefs anda también en Argentina, pues llegó desde el viernes 10 de noviembre a ese país. Ojo, no dejó plantados a los Chiefs en Kansas City, apeovechó que el equipo descansa este fin de semana.

Por acá no podemos más que decir “¡El amor, el amor… no deja de ser!

¡QUE VIVAN LOS NOVIOS!?❤️

Encuentra una persona que corra a tus brazos para besarte así como Taylor Swift y Travis Kelce. #ChiefsKingdom | #NFL

pic.twitter.com/aLvu52gcd4 — Holy Roller NFL (@HolyRollerNFL) November 12, 2023

