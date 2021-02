¿Por qué un parque de diversiones está demandando a Taylor Swift?

Dentro de la industria musical, es relativamente normal que existan las demandas. A cada rato vemos como los artistas terminan en los tribunales con otros por copiar sus canciones o por otros asuntos personales; sin embargo, existen otros casos donde aprovechan la fama de los músicos para sacarles unos cuantos dolarucos como la historia que estamos por contarles y que involucra a Taylor Swift con… ¿un parque de diversiones?

Como recordarán, en 2020 la estrella pop nos dejó a todos con el ojo cuadrado cuando de un momento a otro lanzó no uno, sino dos álbumes de estudio: folklore y evermore. Aunque el segundo fue prácticamente una continuación, ambos discos le valieron el reconocimiento de la crítica, porque nos sorprendió grabando con artistas muy interesantes como Aaron Dessner –guitarrista de The National– y el mismísimo Bon Iver.

Taylor Swift… ¿demandada por un parque de diversiones?

Pero en esta ocasión, Taylor Swift no dio de qué hablar por su música o algo similar, sino todo lo contrario, pues la están demandando y por una razón sumamente específica. De acuerdo con Pitchfork, el parque de diversiones Evermore –ubicado en la ciudad de Pleasant Grove en Utah, Estados Unidos– decidió tomar acciones legales en contra de la cantante por básicamente ‘robarse’ el nombre del lugar en su noveno material discográfico.

Sí, así como lo leyeron. Según la misma fuente, la demanda se presentó el pasado 2 de febrero en un tribunal de Utah. Dentro de los documentos afirman que, tras el anuncio del lanzamiento de evermore (que se estrenó el 10 de diciembre de 2020), los visitantes se empezaron a preguntar “si el álbum era el resultado de una colaboración entre el parque temático y Swift o si tenía algún otro tipo de relación”.

Evermore está pidiendo una indemnización

Por otro lado, los demandantes mencionaron que el disco de Taylor Swift ha afectado negativamente a la capacidad de búsqueda del parque en Google y para terminar de rematar este asunto, afirman que el lanzamiento de la cantante de “Shake It Up” infringe los diseños de la mercancía del parque y las portadas de las bandas sonoras que venden en el lugar. ¿Cómo la ven? ¿No sienten que le pierden?

Y para no hacerles el cuento más largo, Evermore le está pidiendo a Swift una indemnización millonaria por daños y perjuicios, además de solicitar pagar todos los gastos legales, una cantidad que por el momento no ha sido revelada. Por ahora, el equipo de Taylor ha negado las acusaciones en una carta presentada en el tribunal, refiriéndose a la demanda como “infundada” y que no han infringido jamás a la marca comercial.

La posible razón de la demanda

“Es inconcebible que haya alguna probabilidad de confusión entre el parque temático de su cliente y los productos relacionados y la música de la señora Taylor Swift y los productos relacionados”, dijeron los abogados de la cantante. La carta también señala que la venta por parte de Evermore Park de artículos como “pequeños huevos de dragón y souvenirs de fantasía” no son similares a los productos que están disponibles en el sitio web de la estrella pop.

Un portavoz de Swift mencionó que el fundador y dueño del parque de diversiones, Ken Bretschneider, está en serios problemas legales. Lo que mencionan es que desde junio de 2020 se han presentado al menos cinco demandas en su contra por parte de importantes empresas de construcción en Estados Unidos, argumentando que el sitio de Utah les debe entre 28 mil y 400 mil dólares. Así que esa podría ser la verdadera intención del pleito legal con Taylor.