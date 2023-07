Lo que debes saber: Taylor Swift reestrenó su disco 'Speak Now' y aunque no lo crean, una fan compró el vinilo de este álbum y le llegó algo que no esperaba.

Si algo tenemos claro es que los Swifties son capaces de todo con tal de demostrar que son fans de Taylor Swift, hasta gastarse la quincena para comprar productos oficiales de la cantante. Aunque eso sí, los seguidores no siempre se llevan lo que esperaban, como el caso que les contaremos en esta ocasión.

Como recordarán, el pasado 7 de julio, la artista estadounidense lanzó la nueva versión de Speak Now, su tercer álbum de estudio el cual regrabó y causó polémica porque le cambió la letra a algunas de las rolas. Sin embargo, ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque a algunos fans de Taylor Swift no les llegó el disco que esperaban.

Taylor Swift/Foto: Getty Images

Una fan de Taylor Swift compró un vinilo que traía un disco de electrónica dura

Resulta que hace algunos días, una usuaria de TikTok llamada @mischief_marauder publicó varios videos donde presumía su vinilo con la nueva versión de Speak Now de Taylor Swift. Todo iba de maravilla, la portada, el color y las impresiones correspondían al disco que supuestamente había comprado, y la joven se veía muy contenta con el nuevo artículo de su colección.

Sin embargo, se llevó una sorpresota cuando lo puso en su tornamesa y se dio cuenta que no todas las rolas del disco eran de Taylor Swift. En las imágenes se puede ver a la chica sacada de onda porque en lugar de sonar la voz de la cantante estadounidense, se escuchaban unas voces medio creepy y beats electrónicos raros… A continuación les dejamos los videos.

Por supuesto que esto dejó a la usuaria de TikTok con la boca abierta, pues ella solo quería escuchar Speak Now de Taylor Swift y pensó que su vinilo estaba maldito. Aunque eso sí, después se aclaró la situación y evidentemente, este fue un error de impresión en la fábrica donde produjeron las copias en vinil. Así que no, no se trata de un disco con cantos demoniacos, jiar jiar jiar.

Y a todo esto, ¿cuál era el disco que venía en lugar de Taylor Swift?

Y a todo esto, ¿cuál era el disco que sonaba en el vinilo de Taylor Swift? Bueno, pues según el sitio Resident Advisor, se trata de Happy Land: A Compendium Of Electronic Music From The British Isles 1992-1996 Vol. 1, un álbum recopilatorio publicado por la distribuidora Above Board que incluye rolas de artistas británicos de electrónica experimental como Aphex Twin, Cabaret Voltaire, True Romance y más.

De acuerdo con Fader, el fundador de Above Board, Dan Hill declaró que los fans de Taylor Swift le están llamando “versión maldita” a esta extraña copia. Sin embargo, explicó lo que probablemente sucedió y que al final, este curioso vinilo será muy valioso en los próximos años.

“Los errores ocurren todo el tiempo, ciertamente hemos cometido unos cuantos, pero espero que los fans disfruten de su mezcla sorpresa de música electrónica. Estoy seguro de que va a ser un clásico de entre los discos raros en los próximos años”.

¿Qué tal? ¿Cómo ven este essstraño caso con el vinilo de Speak Now de Taylor Swift? Definitivamente estuvo gacho que a esta chica no le llegara como tal el disco que pidió. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, también se sacó la lotería y debería hacerle caso al dueño de Above Board, ya que lo más probable es que en el futuro, esta copia valga una fortuna.

