Los secretos detrás del escenario y vestuario de Taylor Swift para 'The Eras Tour'

Lo que necesitas saber: Taylor Swift llegará a México con 'The Eras Tour'. Así que es momento de hablar de los detalles que hacen de esta gira algo impresionante y nunca antes visto.

Dicen por ahí que Taylor Swift representa la industria musical en la actualidad, y aunque a muchos les cueste aceptarlo, la verdad es que ese dicho es cierto. Desde hace algunos años se convirtió en la figura más importante de su generación, que ha cosechado todos los éxitos que cualquier artista desearía tener. Y por supuesto que esto se debe festejar a lo grande, como lo está haciendo con The Eras Tour.

Después de varias decepciones amorosas, escándalos, situaciones desagradables, pero también momentos icónicos y consagratorios, Taylor está consciente de su legado. Es por eso que para festejar las canciones, hits y más que envuelven su carrera, decidió armar una gira para celebrarse junto a las personas que, además de su familia y amigos, siempre la han acompañado: los swifties.

Taylor Swift/Foto vía Facebook de la artista

Taylor Swift por fin visitará México con ‘The Eras Tour’

Luego de un montón de rumores y muchísimos años de espera, Taylor Swift confirmó que por primera vez en su carrera, visitará México, Argentina y Brasil como parte de su The Eras Tour. Y sí, por supuesto que andamos emocionados porque la primera parada de esta parte de la gira será ni más ni menos que en el Foro Sol de la CDMX, con cuatro fechas que como era de esperarse, son sold out.

Y es que este tour, fácilmente podría ser uno de los más ambiciosos de la historia, y va que vuela para convertirse en uno de los más exitosos de todos los tiempos. Con este show, Taylor está repasando cada una de las etapas de su trayectoria y para eso, está tocando cerca de 45 canciones por concierto de los 10 discos de estudio que ha lanzado hasta la fecha… una verdadera locura.

Estas son las fechas que Taylor Swift dará en México/Foto vía Instagram: @taylorswift

Sin embargo, más allá de las rolas y el enorme setlist que Taylor Swift se está aventando en The Eras Tour, es sorprendente la producción que tiene cada uno de los shows. Es por eso que acá les contaremos algunos secretos y detalles sobre el escenario y el vestuario que Tay-Tay está presentando con esta gira.

El impresionante escenario de esta gira

Algo que ha llamado muchísimo la atención de The Eras Tour es el escenario en el que Taylor Swift está presentando esta gira. Y es que no es para menos, pues se nota que además de traer tecnología de punta, la cantante estadounidense cuidó cada uno de los detalles pero, ¿saben lo que hay detrás de la monstruosa producción de sus conciertos?

Para que se den una idea, la puesta en escena de Taylor consta de tres escenarios independientes, que a la vez están conectados por una enorme pasarela. El escenario principal cuenta con una pantalla panorámica curva gigante de alta definición, para que el público pueda verla, así como los impresionantes visuales que la acompañan durante las tres horas de concierto.

El escenario que Taylor Swift trae para ‘The Eras Tour’ es simplemente impresionante/Foto: Getty Images

Más adelante, en la pasarela (que también está cubierta por varios paneles LED que van proyectando distintas imágenes) encontrarán una plataforma en forma de rombo, donde Taylor se pasea a lo largo de las presentaciones de The Eras Tour y arma coreografías con sus bailarines. Y aunque es un tanto discreta, esta es la estructura más impresionante del escenario, pues gracias a una grúa hidráulica y varios bloques móviles que surgen del piso, puede generar plataformas de distintos tamaños.

Por último pero no menos importante, el escenario de Taylor Swift para esta gira termina con una plataforma rectangular que junto con la pasarela forma una T en el centro del piso, que también cuenta con la grúa y los bloques móviles que les comentábamos antes y que ese usa de otra manera, pues hay una parte –justo después de “Jump Then Fall”– donde la cantante se avienta un clavado hacia al escenario y vemos una animación de ella nadando por la pasarela. Y eso no sería posible sin esta tecnología.

Es ahí donde Taylor hace sus presentaciones acústicas, pues es la que está más cerca de los fans que compraron boletos en las zonas generales. Así que como verán, cada canción se presenta en una estructura distinta del escenario y tiene su propio momento.

‘The Eras Tour’ también tiene props de las diferentes etapas de Taylor

La puesta en escena de The Eras Tour de Taylor está fuertemente influenciada por los escenarios de Broadway, y eso se nota muchísimo en la producción. Además de todo esto que los contamos, en algunas partes aparecen props especiales para representar cada era, como en la de folklore, donde sale la estructura en forma de cabaña de madera que usó en los Grammys de 2021 para cantar “cardigan”, “august” y “willow” o un andamio para la época de Lover donde interpreta “The Man”.

Además, la cantante también utiliza guitarras y micrófonos que hacen referencia a cada etapa. Aunque eso sí, mucha tecnología pero en este espectáculo recurren a cosas bastante comunes y raras para dejar a los swifties con el ojo cuadrado. Lo decimos porque varios fans descubrieron que para hacer su presentación sorpresa, Taylor Swift llega al escenario en un carrito de limpieza… ¿se sabían ese dato?

Los demás detalles que complementan el espectáculo

Por si no fuera suficiente contar con este enorme escenario (que sin temor a exagerar, es de los más impresionantes y minimalistas que se han construido hasta la fecha), el espectáculo de Taylor Swift se complementa con otras cosas que por supuesto, hacen memorables a las fechas que se está aventando con su The Eras Tour.

Y es que la producción de esta gira de Taylor cuenta como máquinas de humo, cañones de fuego, fuegos artificiales en interiores, pulseras LED e iluminación que cambian de color dependiendo de la era y la canción (como lo hemos visto con Coldplay o Bad Bunny), tecnología de proyección de imágenes, así como el mapeo de estas mismas proyecciones. En pocas palabras, este es un show de primer nivel que algunos han calificado como una experiencia inmersiva 4D.

Taylor Swift se ha rifado con el equipo detrás de ‘The Eras Tour’

Esto quizá ya lo sabían, pero no está de más recordarlo. Resulta que para el cierre de las fechas en Estados Unidos de The Eras Tour, Taylor Swift recompensó a su equipo dándoles una buena lana de bono. Según lo que reportaron varios medios, a cada uno de los camioneros que transportan tanto el escenario como la producción de la gira, les dio ni más ni menos que 100 mil dólares.

Sin embargo, los conductores no fueron los únicos que también se llevaron unos dolarucos por su chamba. Pues desde los bailarines y coreógrafos (que en total son 17), pasando por la banda conocida como The Agency (que incluye a Amos Heller y Paul Sidoti, quienes han acompañado a Taylor desde 2007), las cuatro coristas llamadas The Starlights, técnicos de iluminación y sonido y más, también recibieron una bonificación por su trabajo en la gira.

Los bailarines y el equipo de producción son muy importantes para ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift/Foto: Getty Images

Hablemos de los outfits y vestuario de Taylor en esta gira

Ahora sí, es momento de hablar de algo sumamente importante dentro de The Eras Tour: los vestuarios y outfits de Taylor Swift. Lo hemos dicho quizá hasta el cansancio, pero con esta gira, la cantante quiere repasar la vibra y sentimientos de cada una de las etapas de su carrera musical, y eso se puede ver hasta en la ropa que usa sobre el escenario.

Los vestuarios usados por Swift y sus bailarines se van alternando entre cada acto correspondiente a las eras de la artista, incluso sus micrófonos y guitarra. Cada outfit está inspirado en los videos musicales y presentaciones en vivo de años anteriores de Taylor.

Durante los shows de ‘The Eras Tour’, Taylor Swift está tocando cerca de 45 rolas de toda su carrera/Foto: Reuters

Además, los atuendos de Taylor Swift también cuentan con una paleta de colores única entre sí que combinan con la ambientación sonora y visual de los conciertos. Aunque eso sí, hay algo que une a la mayoría del vestuario de la cantante para The Eras Tour: los cristales, pues casi todos están adornados con ellos.

Para crear los outfits de esta gira, Taylor recurrió a las casas de moda que ha vestido a lo largo de los años, entre ellas Versace, Roberto Cavalli, Óscar de la Renta, Christian Louboutin, Etro, Nicole + Felicia Couture, Zuhair Murad y Alberta Ferretti. Y sin duda, cada una de las cosas que se ponen en el escenario llevaron un montón de trabajo para terminarlas.

Todos los outfits de Taylor Swift para ‘The Eras Tour’ tienen en común los cristales/Foto: Getty Images

La chamba detrás de los atuendos de ‘The Eras Tour’

Fausto Puglisi, diseñador de Roberto Cavalli, declaró que para armar el vestuario que Taylor Swift usa durante los actos de Fearless, 1989 y Reputation, incrustaron cristales de Swarovski en cada uno de sus trajes que requirieron más de 170 horas de trabajo manual. Por su parte, el vestido de lentejuelas que Murad diseñó para la era Speak Now también requirió más de 350 horas para terminarlo.

Ferretti afirmó que usó chifón y microcuentas para los vestidos de la era de folklore, mientras que el traje de Oscar de la Renta para Midnights, fue hecho a mano con más de 5 mil 300 cuentas y cristales. En resumen, además de ver a Taylor Swift en vivo, en The Eras Tour también podrán disfrutar de una verdadera pasarela de moda.

Este es el vestido de Roberto Cavalli que Taylor Swift usa para la época de ‘Fearless’/Foto: Getty Images

Hasta las uñas de Taylor forman parte del show

Algo que probablemente no tenían idea sobre este tour es que hasta las uñas de Taylor Swift forman parte del espectáculo. Lo decimos porque en todas las fechas que se aventó por Norteamérica, se le vio usando distintos colores de barniz y adornos en las uñas, los cuales supuestamente representan cada uno de los 10 discos que ha lanzado hasta la fecha.

¿Qué tal? ¿Se sabían todos estos datos y curiosidades del escenario y los vestuarios de The Eras Tour de Taylor Swift? No cabe duda que detrás de una de las giras más grandes y ambiciosas de todos los tiempos, hay un montón de trabajo por hacer para que el público viva uno de los espectáculos más impresionantes que verán en toda su vida. ¿Están listos para ver todo esto en México?

No se ha confirmado, pero el barniz en las uñas de Taylor parece que también representan cada una de sus eras/Foto vía Facebook de la artista.

