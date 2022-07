Si algo nos queda muy claro es que la conciertiza no para este 2022. Desde que las cosas volvieron a la normalidad, un montón de bandas y artistas espectaculares anunciaron fechas en nuestro país, llenando el vacío que cargamos por casi dos años. Entre ellas Last Dinosaurs, quienes después de un buen rato de espera, volverán para prender con sus rolas pegadizas a sus fans en la Ciudad de México.

Como recordarán, fue en 2019 cuando la agrupación conformada por Michael Sloane, Lachlan y Sean Caskey nos visitaron como parte del tour de su más reciente material discográfico, Yumeno Garden, con dos fechas en la capital chilanga y la tierra de la carnita asada. Desde entonces, los australianos han hecho un montón de cosas y para fortuna de sus fans, no han parado de componer y estrenar canciones.

Last Dinosaurs regresará a la CDMX con música nueva

Durante el 2020 y a pesar de la situación mundial, Last Dinosaurs estrenó “Flying”, una rola que nos trajo buena onda cuando más lo necesitábamos. Sin embargo, lo bueno llegó este 2022 con sencillos como “Collect Call”, “Look Back”, “The Hating” y claro, “CDMX” –canción dedicada a la capirucha–. Pero las sorpresas y el amor por México no pararon ahí, ya que anunciaron oficialmente que su siguiente álbum de estudio se llamará From Mexico with Love… ahí nomás pa’ que chequen el dato.

Por si esto no fuera suficiente y para rematar la conexión que tienen con nuestro país, anunciaron su regreso para tocar en Monterrey y Guadalajara, y cerrando el 9 y 10 de julio con dos shows en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México. Sin duda, estamos seguros que serán unos conciertazos, pues la banda australiana siempre se rifa sobre el escenario y además de aventarse las rolas de su nuevo disco, también sonarán otros hits que nos encantan. Nos esperan varias noches de buena vibra con Sean Caskey y compañía.

¿Quieren ver a esta bandota en vivo y a todo color?

Sabemos que por acá tenemos muchos fans de los Last Dinosaurs, pero con tantos conciertos y la inflación, chance ya se gastaron la quincena y probablemente no han asegurado su lugar para estos shows. Bueno, pues si esa es su situación, no se preocupen, que les regalaremos boletos para que se lancen a verlos en vivo y a todo color. Lo único que tienen qué hacer es entrarle a la siguiente dinámica:

Sigue a SopitasFM en todas sus redes: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Lo mismo con las redes de Sopitas: Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbete a nuestro newsletter. ACÁ se los dejamos. Responde lo siguiente: Menciona tres lugares emblemáticos de la Ciudad de México que aparecen en el video de “CDMX”, uno de los más recientes sencillos de Last Dinosaurs (hasta abajo pueden checar el videoclip para contestar más rápido) En el siguiente ENLACE déjanos respuesta y llena algunos datos que se te piden. ¡Y listo! Eso es todo lo que necesitan para participar por los boletos. Solo nos queda desearles mucha suerte y nos vemos en los shows de Last Dinosaurs.

IMPORTANTE

– Para participar, hay que haber dado like a todas las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y a SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram).

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores.

– La dinámica comienza este miércoles 6 de julio a las 5:00 pm y termina el viernes 8 del mismo mes a las 10:00 am.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota el viernes 8 de julio por la tarde.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.