Lo que necesitas saber: A cerrar el Tecate Pal Norte con todo... ya te la sabes que aquí va el mejor resumen del festival.

Y luego de un sábado que estuvo de aquellos (el resumen aquí mero)… tercer y último día del Tecate Pal Norte 2026.

Ya se resentía el dolor de piernas, pero nada que un buen domingo con The Killers como headliner no repare, ¿sí o no? Jejeje…

El resumen del domingo en el Tecate Pal Norte 2026, en fotos y videos

Será un placer traerles el cierre del Tecate Pal Norte 2026 con un domingo relax, pero de lujo.

Y como ya les hemos dicho a lo largo de este fin de semana, también pueden seguir la cobertura en nuestra cuenta de Instagram y TikTok .

The Killers

The Killers regresaron al Tecate Pal Norte 2026 para confirmar algo que ya sabíamos: pocas bandas entienden el tamaño emocional en un festival como ellos.

Desde el primer momento, el escenario principal se convirtió en un coro masivo donde cada himno fue recibido como parte de una memoria colectiva, a base de puro trancazo.

El show se sintió como una celebración de su propio legado, con Brandon Flowers liderando un set pensado para conectar inmediatamente con miles de personas que no estaban ahí para descubrir a The Killers, sino para reafirmar su relación con canciones que ya forman parte de su historia personal: “Smile Like You Mean It”, “Mr. Brightside” y “All These Things That I’ve Done”, entre muchas más.

Fue una comunión de esas que sólo ocurren cuando una banda le da al clavo melódico que toca fibras sensibles con temas universales.

Brandon Flowers con The Killers en el Tecate Pal Norte 2026. Foto: Fernando Zavala.

Entre clásicos inevitables y momentos de euforia colectiva, el concierto dejó claro por qué The Killers se han convertido en uno de los actos más confiables para cerrar festivales de este tamaño.

Su capacidad para convertir cada presentación en un karaoke emocional sigue siendo uno de sus mayores activos, especialmente frente a públicos que viven la experiencia como un ritual generacional: el cierre con “Just Another Girl”, “Bones” y “When You Were Young”, lo comprobó.

El cierre del Pa’l Norte 2026 encontró en The Killers a un headliner que cumple con la expectativa, y que reafirma su estatus como banda de casa en Monterrey. Cuando suenan esos hits que parecen diseñados para estadios, queda la sensación de que su vínculo con el público mexicano sigue creciendo, con todos los recursos: coristas y full band.

Quizás les faltaron fuegos artificiales y más parafernalia, algo que vimos con otros artistas. Igual para la siguiente.

Zoé

Zoé volvió a un Tecate Pal Norte y lo hicieron convertidos en una de las grandes bandas mexicanas de la época moderna. Y es que esto es especial porque ellos fueron headliners de la primera edición del festival en el 2012.

“Es bonito estar ante su presencia”, dijo León Larregui después de iniciar con algunas de las canciones del Memo Rex Commander, ese disco que justo en 2026 cumple 20 años.

Llegaron rolas como “Vinyl”, pero las que realmente se llevaron el coro de la gente fueron “No me destruyas”, “Corazón atómico” y claro, “Vía Láctea”, que hoy más que nunca es un clásico moderno, lo cual se nota en la emoción con la que la gente la canta.

Al tratarse del formato festival, el set de Memo Rex fue cortito. Pero no pasa nada porque las siguientes canciones son trancazos absolutos de la discografía más reciente de la banda como “No hay mal que duré”, “SKR” y “Campo de fuerza”.

“¿Cómo la estan pasando, Monterrey? Qué bonito festival, de verdad”, dijo León para seguir el set. Y pronto vendría una esas canciones que le sacan la lagrimita a cualquiera: “Arrullo de estrellas”, que se ha convertido también en una tradición paara la banda pues en automático la gente ilumina el show con sus celulares o cualquier luz que tenga a la mano.

Y si de tradición de Zoé hablamos, claro que “Labios rotos” no falla. Y seguidito, para seguir con el recuerdo del mejor Unplugged en español que se ha hecho en los últimos tiempos, vino “Luna”.

“Gracias por tenernos otra vez, festival Pal Norte”, dice Leon mientras alguien del staff pone otro microfono a su lado. “Esto significa algo”. Y qué les decimos… no importa dónde sea; Denise de Hello Seahorse! es parte de esta canción que en vivo tiene esa calidad de himno donde la invitada se roba la atención con su voz profunda y su forma de improvisar para cerrar el tema.

“Qué lujo, eh… es un lujazo tenee a Denise”, dice León. Y tiene razón. “Gracias por su presencia y que la sigan pasando de poca madre”, dijo León para despedirse de la gente y tocar “Dead”.

Djo

La presentación de Djo en el Tecate Pal Norte 2026 fue una de esas confirmaciones silenciosas de que el indie pop sigue encontrando nuevas formas de conectar con audiencias masivas.

Entre sintetizadores envolventes, guitarras con textura retro y una interpretación vocal muy emocional, Joe Keery logró transformar el Tecate Original en un espacio íntimo dentro del caos festivalero.

La respuesta del público fue inmediata: coros constantes, celulares en alto y esa sensación compartida de estar presenciando a un proyecto que está despegando.

Nos encanta ver que Joe cuela el psych rock ligero hacia nuevas generaciones, con rolas como “Charlie’s Garden”, “Uglyfisherman” y el clásico moderno “End of Beginning”, que provocó uno de los momentos más coreados del set, confirmando que su propuesta ha trascendido el hype para consolidarse como una de las apuestas más sólidas del indie pop contemporáneo

Moenia

Qué locura lo que jaló Moenia en el Tecate Pal Norte 2026. En un set diseñado para el atardecer, la banda de synth pop dejó caer puro trancazo que nos hizo a cantar por una hora en el Tecate Original.

Desde “No Dices Más” hasta el canto en coro masivo gritando “mil campanas”, los veteranos nos dejaron con ganas de un show solitos en la sultana del norte.

El manejo del escenario, coros y visuales nos transportaron a los noventas con un show de futuros headliners que sonó impecable en el Pa’l Norte.

Midnight Generation

Pocas bandas actuales arman la fiesta como Midnight Generation. La banda originaria de Chihuahua no para, se rifan todo en vivo y hasta sacan coreografías locochonas en el escenario.

Su funk con toques de french touch y electrónica fue la combinación ideal para recargar pilas en el domingo del Tecate Pal Norte 2026.