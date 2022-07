No cabe duda que en la industria musical, las colaboraciones son algo espectacular. Sabemos que no siempre salen de maravilla, porque hay ejemplos un tanto gachos, pero haciendo un balance, son más las que terminan en canciones increíbles. Tal es el caso de The Killers, quienes recientemente juntaron fuerzas en vivo y a todo color con una de las artistas más importantes de la actualidad, ni más ni menos que la maravillosa Phoebe Bridgers.

Como recordarán, Brandon Flowers, Ronnie Vanucci Jr. y Dave Keuning andan de gira mundial promocionando sus más recientes materiales discográficos: Imploding the Mirage y Pressure Machine. En México ya tuvimos chance de verlos (POR ACÁ pueden checar la reseña de su concierto en el Foro Sol), pero ahora los de Las Vegas se encuentran en Europa y decidieron regalarle un momento único a sus fans de República Checa, invitando al escenario a la cantautora originaria de Pasadena, California. Un instante que quizá no se vuelva a repetir.

Foto vía Instagram: @thekillers

The Killers y Phoebe Bridgers sorprendieron tocando “Runaway Horses” por primera vez en vivo

Resulta que el pasado 14 de julio, The Killers fueron los headliners del festival Colours of Ostrava. Al parecer, los astros se alinearon o quién sabe qué sucedió, pues dentro del mismo lineup se encontraba la mismísima Phoebe Bridgers. Es por eso que la banda se le prendió el foco y no perdió la oportunidad de invitarla a cantar juntos.

Y como era un ocasión sumamente especial, Flowers cantó junto a ella por primera vez en vivo la rola “Runaway Horses”, el tema que viene en su séptimo álbum de estudio y donde ambos colaboraron. Por supuesto que el momento fue mágico, ya que las voces de ambos se combinaron a la perfección mientras caía la lluvia en República Checa. De verdad, es lo más increíble que verán en un buen rato.

Foto: Getty Images

Como ya lo mencionamos antes, The Killers andan de gira mundial y parece que tendremos que esperar un rato para que regresen a nuestro país. Pero hablando de Phoebe Bridgers, ella sí que tiene grandes planes para sus fans mexicanos, ya que nos visitará en noviembre de este mismo año para tocar por primera vez en la capital chilanga dentro del lineup del Corona Capital 2022.

Y mientras esperamos a que venga a tocar para nosotros, escuchen a continuación cómo suena “Runaway Horses” en vivo: