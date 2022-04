The Killers nos recordó la alegría de vivir con su concierto en el Foro Sol

Sin duda, The Killers es una de las bandas que tiene una gran relación y conexión con México. No importa las veces que vengan, siempre llenarán el lugar donde se presente y eso nos quedó muy claro este 2022, pues luego de casi cuatro años, regresaron a la Ciudad de México como parte del tour Imploding the Mirage y vaya que no sabíamos que necesitábamos un concierto suyo en estos momentos.

Desde temprano, el público llegó al Foro Sol para ser de los primeros en entrar y si estuvieron en general, apañar un buen lugar para ver a la agrupación de Las Vegas lo más cerca posible. Dawes fueron los invitados y encargados de calentar la noche y vaya que lo hicieron, pues se aventaron un set que nos puso en ambiente para lo que nos esperaba.

Foto: The Killers.

The Killers se subió al escenario del Foro Sol para regalarnos un gran show

Antes de las 9:30 p.m., Brandon Flowers, Ronnie Vanucci Jr., Dave Keuning y compañía subieron al escenario y con un saludo súper rápido, tomaron sus instrumentos y comenzaron a tocar “My Own Soul’s Warning”. Un inicio bastante tranquilo, pero todo cambió cuando en el punto más alto de la rola, apareció la pirotecnia y los primeros papelitos de la noche, que volvieron locos a los más de 60 mil asistentes que se dieron cita para ver a The Killers.

Sin tiempo qué perder, la banda se siguió con “Enterlude”, pero las canciones viejitas (sobre todo del Sam’s Town) no pararon ahí, porque temprano se aventaron “When You Where Young” y por supuesto que todo el público se puso a cantar y brincar como si no hubiera un mañana. Un inicio que seguramente los fans de antaño agradecieron por completo, pues a pesar de que estaban presentando su más reciente disco, no olvidaron los hits con los que los conocimos.

Por supuesto que no podíamos perdernos el concierto de The Killers (@thekillers) en la CDMX ??



Abrimos hilo con los mejores momentos de su show en el Foro Sol ??? Empezamos con “When You Were Young”#TheKillers pic.twitter.com/ly4shl4kve — SopitasFM (@sopitasfm) April 30, 2022

The Killers se tomó un breve descanso y Brandon Flowers aprovechó para dar unas cuantas palabras en español a todos los asistentes: “Damas y caballeros, hermanas y hermanos. Chilangos, estamos vivos”. Y es que el frontman tenía razón, gran parte de su concierto se sintió así, como una enorme celebración a la vida luego de tanto tiempo de miedo e incertidumbre durante la pandemia. Tras esto, comenzaron a sonar los acordes de “In The Car Outside”, la única rola de Pressure Machine que incluyeron en el setlist.

Una vez más, la banda subió a un fan al escenario para tocar con ellos

Sin embargo, el Foro Sol se cayó cuando Brandon, Dave, Ronnie y los demás músicos que los acompañaron tocaron “Smile Like You Mean It” y “Shot at the Night”, pues todo el público saltó y las coreó hasta quedarse afónicos. Pero si este combo les pareció increíble y de ensueño, no teníamos ni la. remota idea de lo que se nos venía.

Luego de echarse “Running Towards a Place”, The Killers nos sorprendió con “Somebody Told Me” y para rematar, llegó uno de los momentos más épicos de la noche. ¿Se acuerdan que en 2018, la banda invitó a un fan a tocar la batería? (POR ACÁ pueden checar esa historia) Bueno, pues cuatro años después lo repitieron y el afortunado en esta ocasión fue Roberto, quien tomó el lugar de Ronnie en la batería y se rifó como los grandes detrás del bombo con “For Reasons Uknown”.

Sin duda, uno de los highlights de la noche fue cuando The Killers invitó a Roberto a tocar la batería en “For Reasons Unknown” ??#TheKillers pic.twitter.com/4HHUpg9LOF — SopitasFM (@sopitasfm) April 30, 2022

Este agradable sujeto no solo se llevó el aplauso de todos los asisentes, también una selfie con Brandon Flowers y Ronnie Vanucci Jr. que seguramente enmarcará y recordará para siempre los minutos que compartió escenario con ellos. Luego de este momentazo, “A Dustland Fairytale” nos regaló una de las postales más bellas del concierto, con todo el Foro Sol iluminado por las luces de los celulares.

Una noche llena de puros hitazos para recordar con nostalgia

The Killers no paró de soltar puros rolones, pues después de todo esto se siguieron con “Spaceman” y ni más ni menos que “Shadowplay”, su espectacular cover de Joy Division que fue una grata sorpresa escuchar en vivo luego de mucho tiempo. El público estaba sumamente emocionado con este par de canciones y el ánimo no decayó ya que la banda de Las Vegas nos volvió a prender con “Just Another Girl” y “Runaways”. Hasta aquí el setlist era de ensueño, pero aún faltaba mucho.

Brandon Flowers tomó por unos segundos el teclado detrás de la icónica “K” del logo de la agrupación y tras tocar un poco, comenzaron a sonar los sintetizadores de “Read My Mind”, que conmovió a muchos y por ahí vimos a algunas personas abrazadas mientras tocaban este rolón.

“Spaceman” fue una de la rolas más coreadas de The Killers (@thekillers) en la CDMX ? pic.twitter.com/jLhIrcEhHv — SopitasFM (@sopitasfm) April 30, 2022

Después de una impecable interpretación de “Dying Breed” (que en esta ocasión no se aventaron con el pedacito de “Entrégate” de Luis Miguel), The Killers se rifó con “All These Things That I’ve Done”, con todo el público coreando “I got soul but I’m not a soldier” a todo pulmón y para terminar con papelitos con los colores de la bandera de nuestro país. Con “Caution” vino el encore del concierto y por unos momentos algunos pensaron que ahí había terminado el show.

Luego de darse un descanso, The Killers regresó al escenario del Foro Sol para prendernos con “Human”, con la que el público brincó y cantó con las últimas fuerzas que quedaban. Por supuesto que no podía faltar “Mr. Brightside”, pero Brandon, Ronnie, Dave y compañía tocaron al principio una versión alternativa, aunque después del primer coro entró la batería y escuchamos la rola que todos conocemos.

Y claro que no podía faltar “All These Things That I’ve Done” ???#TheKillers pic.twitter.com/0q4sSxq3HL — SopitasFM (@sopitasfm) April 30, 2022

The Killers se lució y nos recordó la alegría de vivir

Con ese clásico, los de Las Vegas terminó su presentación en la CDMX. Sin embargo, a pesar de que no lo tenían planeado, a petición del público se echaron “Jenny Was A Friend of Mine”, donde pudimos escuchar por última vez a todos cantando y quedándose sin voz con esta rola que tenían buen rato sin tocar en vivo. Al terminar, Brandon Flowers y Dave Keuning se despidieron y se fueron. Por su parte, Ronnie Vanucci Jr. se quedó para agradecer a sus. fans por abarrotar el show y por siempre apoyarlos en cada paso que dan.

Con este gran momento por parte del baterista, terminó el concierto de The Killers en el Foro Sol (aunque tardaron en prender las luces y pensamos que todavía volverían para aventarse más rolas). A resumidas cuentas, la banda dio una presentación espectacular, donde pudimos escuchar algunas de sus nuevas canciones y sobre todo, un montón de clásicos de su enorme discografía, con un setlist prácticamente impecable. Pero eso sí, sentimos que duró muy poquito, quizá fue porque teníamos ganas de más.

Foto: Rob Loud

Después de vivir esta mágica noche con Brandon Flowers y compañía en la CDMX, nos dimos cuenta que nos hacía mucha falta volver a vivir un concierto suyo en la capital chilanga. En todo momento se sintió la buena vibra tanto de la banda como del público y esa enorme conexión que comentábamos antes, porque ambas partes se entregaron por completo y esa fue una sensación que muy pocas veces se ve.

Sin embargo, quizá lo más importante que nos deja el concierto de The Killers en el Foro Sol se podría resumir a lo que el propio vocalista dijo, estamos vivos y disfrutando de algo que nos encanta y que sin importar quién seas o de dónde vengas, aquí seguimos en este mundo para disfrutar de la música y de las canciones de esta bandota.

Setlist

“My Own Soul’s Warning”

“Enterlude”

“When You Where Young”

“In The Car Outside”

“Smile Like You Mean It”

“Shot at the Night”

“Running Towards a Place”

“Somebody Told Me”

“For Reasons Uknown”

“A Dustland Fairytale”

“Spaceman”

“Shadowplay”

“Just Another Girl”

“Runaways”

“Read My Mind”

“Dying Breed”

“All These Things That I’ve Done”

“Caution”

Encore

“Human”

“Mr. Brightside”

“Jenny Was A Friend of Mine”