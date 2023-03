Se los advertimos: si andan atravesando por una ruptura amorosa, está rola va a calar hondo. O bueno, igual y los ayuda a sobrellevar el momento. Como sea, The National nos traen una nueva canción llamada “Eucalyptus”, de esas llenas de nostalgia que solo ellos saben armar.

Este es un nuevo sencillo de lo que será el próximo álbum de la banda, First Two Pages of Frankenstein, que se lanzará a finales del mes de abril. Ahí les va todo el dato por si no lo tienen todavía.

The National nos trae su nueva rola “Eucalyptus”. Foto: Getty

The National lanza la canción “Eucalyptus” para entrar en mood sad

Como decíamos arriba, en este track la banda explora el dolor de las rupturas amorosas, y lo hace desde la perspectiva bastante llamativa. Cuando uno pasa por una separación, de repente se entra en ese dilema extraño de repartirse ciertas posesiones materiales.

Por supuesto que duele, no tanto por el valor material de las cosas obviamente, sino por lo simbólico que supone deshacerse de todo eso que se consiguió en pareja. The National verdaderamente se aventó una canción con “Eucalyptus” de esas que incluso si no estás atravesando un rompimiento, te va a hacer nudo en la garganta. Aquí les dejamos la rola:

El nuevo disco de The National se lanza en abril

The National nos trae la canción “Eucalyptus” como su tercer sencillo promocional de su nuevo disco First Two Pages of Frankenstein. Anteriormente, la banda había lanzado los temas “Tropic Morning News” y “New Order T-Shirt”, que pues también tienen ese rollito emotivo tan característico del grupo.

“A lo largo del disco hay mucho de mirar al abismo y preguntarse si una relación ha seguido su curso”, dijo el vocalista Matt Berninger en un comunicado sobre este álbum que verá la luz el 28 de abril que viene. Ahí les dejamos el dato para que lo tengan en su calendario, eh.

El disco contará con un montón de colaboraciones cool como con Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens y Taylor Swift. Así que luce a que será uno de los discos más sobresalientes de este 2023, ¿no lo creen?

Portada del nuevo disco de The National. Foto:Cortesía.