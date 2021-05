Aunque empezando el año nos sacaron un sustote los del Glastonbury cuando anunciaron que la edición 2021 no se llevaría a cabo por eso del COVID, esa tristeza quedó atrás (parcialmente) al enterarnos que siempre sí lo harían… de manera virtual. Y las buenas noticias siguen, porque resulta que Thom Yorke y Jonny Greenwood harán un espectacular debut en este evento con la nueva banda que acaban de formar: The Smile.

Oh sí, los integrantes de Radiohead no se cansan de sorprender a los fans, y ya está confirmado que estarán presentes en el Glastonbury Virtual 2021 con el debut de su nuevo proyecto. Además de Yorke y Greenwood, The Smile es un cuarteto que completan Nigel Godrich y el baterista Tom Skinner.

Y es que según información de Pitchfork, la nueva banda de Thom Yorke hará su debut en el evento virtual que tendrá lugar desde Worthy Farm, y lo hará presentando música totalmente nueva. The Smile está agendado para llegar al escenario a las once de la noche, hora local, osea, más o menos cuando sean las 5 de la tarde de este sábado en el centro de México.

“Estamos realmente honrados de que Thom y Jonny hayan elegido nuestro live para estrenar su nuevo proyecto, The Smile. Lamentablemente no podemos reunirnos en Worthy Farm, pero junto con las presentaciones de otros artistas maravillosos, esto tiene todas las características de un momento especial de Glastonbury, y uno que podemos transmitir al mundo”, dijo Emily Eavis, co-organizadora de Glastonbury Virtual 2021.

El propio Thom Yorke se aventó unas publicaciones en Instagram para dar a conocer a la nueva banda que hará su debut esta noche. Primero, con un fragmento del poema de Ted Hughes, del que toma su nombre la agrupación, y otra donde vemos enlistados los nombres de los talentosos músicos que conforman The Smile junto a él.

Otra razón más para que los ganadores de la dinámica que armamos por acá para ganar boletos estén más que felices por ser testigos del Glastonbury 2021, que también contará con la presencia de otros grandes como Coldplay y Damon Albarn. ¡Todo un lujo el regreso de este festival!