¡Te llevamos al concierto de The Strokes, The War on Drugs y Mac DeMarco en CDMX!

Vaya que el 2021 está siendo un gran año para todos los amantes de la música. Dejando de lado los discazos que se han estrenado en estos meses y los que aún faltan por llegar, lo mencionamos porque la oferta de conciertos y festivales en México regresó a la normalidad. Cada semana tenemos al menos un show fuerte, pero si hablamos presentaciones que nos emocionan mucho, por supuesto que tenemos qué mencionar el de The Strokes, The War on Drugs y Mac DeMarco.

Fue hace algunos meses cuando OCESA confirmó con bombo y platillo que después de casi 16 años, Julian Casablancas y compañía darían un show por su cuenta propia en la CDMX. Sin embargo, para este show tan importante no estarían solos, ya que también anunciaron que los acompañaría la banda liderada por Adam Granduciel y el buen Mac, un verdadero combo que por supuesto que nos voló la cabeza.

¡The Strokes regresa a la CDMX con Mac DeMarco y The War on Drugs como invitados especiales!

Y la verdad es que hay muchos motivos para considerar este concierto como imperdible. La primera y más obvia es por The Strokes, porque desde sus presentaciones en Corona Capital, no los hemos visto solitos en la capital chilanga. Además, están presentando su más reciente material discográfico, The New Abnormal. Así que seguramente su set estará lleno de clásicos y rolas nuevas que ya se ganaron nuestro cora.

También tenemos a The War on Drugs, que en 2021 lanzó uno de los mejores discos del año, el increíble I Don’t Live Here Anymore y queremos escucharlo en vivo y a todo color. Por último pero no menos importante está Mac DeMarco, quien también dará un repaso por las mejores rolas y chance nos sorprenda tocando algo del Here Comes the Cowboy. Sin duda, este es uno de esos shows que jamás volveremos a ver y una buena oportunidad de ver a estas bandotas en un solo lugar.

¿Quieren lanzarse a este conciertazo?

Sabemos que por acá tenemos a un montón de lectores que son fans de The Strokes, The War on Drugs y Mac DeMarco.

Sí, así como lo leen. Nosotros nos rifaremos regalándoles algunos boletos y así, no se pierdan este show que pinta para ser uno de los mejores del año. Lo único que tienen qué hacer es entrarle a una sencilla dinámica y contestar algunas preguntas para que tengan chance de ganar, ¿le entran? A continuación les contamos cómo estará la cosa:

¡Y listo! Eso es todo lo que necesitas para participar por los boletos y estar presente en este conciertazo donde seguramente se rifarán The Strokes, The War on Drugs y Mac DeMarco. Solo nos queda desearles buena suerte y… ¡nos vemos en el Foro Sol!

