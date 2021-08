Con todo y Andy Warhol: Checa el nuevo tráiler del documental sobre The Velvet Underground

No hace falta decir que The Velvet Underground es una de las bandas más icónicas de todos los tiempos… pero la idea constantemente ronda ‘en el aire’, sobre todo en este 2021. Esto lo decimos porque los homenajes al grupo que alguna vez encabezó Lou Reed no faltarán.

Por un lado, como recordarán, el próximo mes de septiembre se lanzará un disco tributo con un montón de artistas de talla internacional reversionando algunas canciones. Y por otra parte, Apple TV+ tiene en la mira el estreno mundial de un documental dirigido por Todd Haynes sobre el legendario grupo neoyorquino.

Respecto a este último caso, tenemos un nuevo tráiler oficial que nos muestra más a fondo qué veremos en este trabajo cinematográfico.

Tenemos nuevo tráiler del documental de The Velvet Underground

Las décadas pasan pero el legado de The Velvet Underground sigue intacto. No cabe duda que la influencia de la banda se ha hecho notoria en diferentes generaciones de músicos, quienes no solo acuñaron las raíces propiamente musicales del trabajo que el cuarteto de Nueva York le dejó al mundo, sino también otros aspectos tanto artísticos como culturales que definieron la trayectoria de la legendaria agrupación.

Lou Reed y compañía dejaron una huella indeleble en la historia de la música… y si hacía falta confirmarlo, bueno, el nuevo documental de Todd Haynes nos ofrecerá una visión más cercana de lo que este grupo significó en su momento, cómo evolucionó y en término generales, cómo se cimentó su historia y legado.

Este documental, que simple y sencillamente se titula The Velvet Underground, se estrenará mundialmente en la plataforma de Apple TV+ -y salas selectas en EE.UU- el próximo 15 de octubre para mostrarnos como “una banda de inadaptados le cambió la cara al rock n’ roll”.

Para ir calentando motores rumbo a su estreno, este lunes se liberó un enigmático adelanto lleno de emotividad. El tráiler abre con el icónico Andy Warhol en una grabación de antaño presentando a la banda como uno de los diversos proyectos que patrocinó a través de su famoso estudio de arte The Factory.

Y a partir de ahí, podemos ver algunas imágenes de archivo nunca antes vistas de aquellos días en los que la banda se agregaba como una de las grandes promesas del movimiento artístico neoyorquino emergente de la década de los 60 y 70. Además, encontramos algunas declaraciones antiguas de los fallecidos miembros Lou Reed y Sterling Morrison, así como algunas entrevistas totalmente nuevas con los integrantes restantes Moe Tucker y John Cale. Acá les dejamos el tráiler:

Y en otras noticias relacionadas con la legendaria banda…

Antes del estreno del documental, también tendremos un disco tributo a The Velvet Underground. Este material se llamará I’ll Be Your Mirror y contará con la participación de grandes músicos como St. Vincent, Iggy Pop, Matt Berninger de The National, Michael Stipe (ex R.E.M.), Courtney Bartnett, Fontaines DC y varios artistas más.

Este álbum verá la luz en formato físico y digital el próximo 24 de septiembre y ya hemos podido escuchar algunos interesantes adelantos. A continuación, les dejamos el magistral cover de “I’m Waiting For The Man” en la voz de Matt Berninger y la portada del disco.