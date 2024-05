Lo que necesitas saber: Luego de casi tres años, Twenty One Pilots volvió a la Ciudad de México para darnos un concierto mágico en el Lunario del Auditorio Nacional.Acá la reseña.

Pocas son las bandas que después de dar el salto al mainstream, regresan a los espacios íntimos, esos que les recuerdan sus primeros años de carrera. Sin embargo, a pesar de la fama y la enorme base de fans que Twenty One Pilots tiene en México, nos recordaron que a veces es necesario volver a los venues íntimos, como el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

Para nadie es un secreto que desde hace algunos años, Tyler Joseph y Josh Dun están más que listos para dar conciertos en estadios, pues han sido headliners de festivales muy importantes en todo el mundo e incluso llenan las arenas donde se presentan. Pero hay algo mágico en dar shows pequeños donde puedan sentir cerca a su público y por supuesto que el dúo lo sabe.

Twenty One Pilots en el festival Tecate Pa’l Norte 2023/ Foto: Stephania Carmona

Twenty One Pilots volvió a México para dar un show íntimo en el Lunario del Auditorio Nacional

Estamos seguros que como a muchos, los tomó por sorpresa el hecho de que, de un día para otro y a través de una dinámica muy essstraña en Instagram, Twenty One Pilots anunciara un show íntimo en México (por acá les contamos cómo estuvo la onda si no se enteraron), prácticamente para la siguiente semana y sobre todo en un lugar como el Lunario del Auditorio Nacional, cuando ellos solitos podrían abarrotar sin problema y varias veces el ‘Coloso de Reforma’.

Sin embargo, Tyler y Josh decidieron regresar a nuestro país para aventarse la tercera fecha de “An Evening With”, un concierto que presentaron en ciudades como Nueva York, Berlín y Londres donde el dúo toca frente a una audiencia muy reducida y en foros relativamente chicos. Es por eso que los boletos para esta fecha única en la capital chilanga volaron en cuestión de minutos y solo unos cuantos afortunados lograron asegurar su lugar.

Pero bueno, después de mucha espera, el día por fin llegó. Desde que te acercabas al Lunario del Auditorio Nacional, se podía sentir la vibra de los Twenty One Pilots. A pesar de que en el “escenario grande” estaba Margarita la Diosa de la Cumbia, eran más los puestos de playeras, tazas, pósters y demás recuerditos del grupo estadounidense, que por supuesto, muchos aprovecharon para armar el souvenir del concierto.

Los boletos para este show especial de Twenty One Pilots en el Lunario del Auditorio Nacional volaron como pan caliente/Foto: Especial

Algo que principalmente le llamó la atención a este Sopibecario que les escribe es que jamás había visto una fila tan larga para entrar a este venue. De verdad, la cola casi le daba la vuelta a todo el lugar y llegaba casi hasta el estacionamiento de proveedores del Auditorio Nacional. Entre eso y la enorme cantidad de fans que se lanzaron tratando de conseguir un boleto, comprar merch o simplemente tratar de ver a Josh Dun y Tyler Joseph cuando salieran del show. Una locura.

Luego de hacer fila por un rato, como si estuvieran regalando algo, logramos entrar al Lunario y sorpresivamente, a pesar de la capacidad de 1,500 personas, no se sentía un caos dentro del foro, pues habían tres zonas perfectamente marcadas para ver el concierto de Twenty One Pilots. Y es que todo estaba tan controlado que suponemos que por eso, y para evitar ‘desconectes’, no hubo venta de alcohol en el venue (por ahí escuchamos a varios que se decepcionaron por esta noticia, jiar jiar jiar).

El dúo se rifó aventándose un setlist con puras rolas no tan famosas

Minutos antes de las 9 de la noche muchos empezaron a hacer el conteo regresivo con los últimos 10 segundos para la hora indicada en el boleto. Y tras un par de intentos fallidos, las luces se apagaron en el lugar y la locura, el griterío y el momento que todos habían estado esperando llegó: Twenty One Pilots volvía a l a Ciudad de México.

En medio de una luz roja, Josh Dun tomó su lugar en el escenario (el cual, por cierto, solamente tenía su bataca, un piano y el logo del grupo de fondo) y comenzó a tocar “Overcompensate”, el primer sencillo de su nuevo disco, Clancy. Sin embargo, tras un rato escuchano la bataca, de la nada apareció Tyler Joseph para comenzar a echarse esta rola y así, iniciar una noche que desde el arranque se sintió como algo irrepetible.

De verdad fue mágica y especial la noche de Twenty One Pilots (@twentyonepilots) en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX, un verdadero show para fans ???



Y si no pudieron conseguir boletos, no se preocupen, abrimos hilo con los mejores momentos ??#TwentyOnePilots pic.twitter.com/WhN0AkGO59 May 15, 2024

Una de las características de los shows que están dando con “An Evening With Twenty One Pilots” es que el setlist no es el típico que se aventarían en un show masivo, pues se chutaron rolas que casi no tocan en vivo (o que de plano dejaron fuera de sus presentaciones en los últimos años). Y eso lo notamos desde el inicio, pero nos quedó claro que para ese toquin, el dúo se olvidaría por completo de “sus más grandes éxitos”.

Pero no solo eso, sino que también nos hicieron ver que a pesar de estar en un espacio tan pequeño –-como el del Lunario del Auditorio Nacional– iban a dar un espectáculo como el que montan en cualquier escenario choncho. Prueba de ello lo que pasó durante “Fairly Local”, donde Tyler hizo crowdsurfing sobre unos cuantos afortunados y Josh nos sorprendió con su habilidad para hacer un mortal de la nada… así como lo leen.

Aunque Josh Dun no se quedó atrás, pues además de lucirse en la batería, por ahí nos sorprendió con un mortal que dejó claro que anda en su prime ?‍?#TwentyOnePilots pic.twitter.com/PQtCzBoOqj — SopitasFM (@sopitasfm) May 15, 2024

Twenty One Pilots nos llevó por una montaña rusa de emociones

“Ciudad de México, muchas gracias por recibirnos esta noche”, mencionó el vocalista de Twenty One Pilots antes de echarse “Mulberry Street”. Este concierto se sintió como un verdadero repaso musical por la carrera del grupo a través de canciones un tanto infravaloradas. Es por eso que tras “Tear in My Heart” y preguntarnos si estábamos bien o la estábamos pasando bomba, Tyler anunció que venían un par de rolas antiguas, y para nuestra sorpresa sonaron “Trapdoor” e “Isle of Flightless Birds” de su disco debut homónimo.

En medio de todo el caos y la locura tanto del público como del dúo (que sobra decir que ambas partes conectaron en cuestión de segundos y se entregaron por completo en cada una de las rolas), hubo un momento de tranquilidad cuando Joseph tocó solito “The Craving (Jenna’s Version)”, una canción de Clancy que le compuso a su esposa y que tocó por segunda vez en vivo para sus fans en México… owww.

Claro que en medio de todo el caos hubo un poco de calma, pues Josh tocó solito (y por segunda vez en vivo) “The Craving (Jenna's Version)”, rola de ‘Clancy’ que le escribió a su esposa ??#TwentyOnePilots pic.twitter.com/V5QAZFRpyg — SopitasFM (@sopitasfm) May 15, 2024

Aunque la calma no duró mucho, pues las cosas se volvieron a salir de control con el poderosísimo combo de “Nico and The Niners”, “Jumpsuit” y “Shy Away”. Tanto así que en esta parte del concierto ya no podíamos distinguir si se movía el piso por los brincos de la gente o porque estaba temblando. Eso y más provoca Twenty One Pilots en todo el público que tienen en nuestro país.

“Sé que es un show pequeño para 1,500 personas, pero se siente su energía como si fuera la de un estadio. Muchas gracias por venir”, dijo Tyler, haciéndonos sentir que lo que estábamos viviendo en el Lunario del Auditorio Nacional sería algo que probablemente el dúo jamás repetiría en México (y quizá en toda su historia). Y sí, gracias a esto vimos que algunos controlaron un poco la onda de sacar su teléfono para grabar cada rola.

Por supuesto que “Shy Away” no podía faltar en ‘An Evening With Twenty One Pilots’ y así se escuchó en vivo desde la CDMX ?#TwentyOnePilots pic.twitter.com/I4ZcrLbX61 — SopitasFM (@sopitasfm) May 15, 2024

El grito de “TOP, TOP, TOP” sonó durísimo luego de “Backslide”, con decirles que el mismo Josh acompañó el ritmo del alarido del público con el bombo de su batería. Con una emotiva versión de “Leave The City” que coreó todo el lugar (tanto que nos dolieron los oídos), Twenty One Pilots salió del escenario un momento. Aunque eso sí, todavía faltaban unas cuantas rolas para acabar con este show tan especial.

Tras casi una hora y 20 minutos de concierto, y 19 rolas, Tyler Joseph y Josh Dun se despidieron de sus fans mexicano. Ambos agradecieron y se fueron dejándonos con la emoción a tope y las ganas de escuchar más. Sin exagerar o “echarle crema a nuestros tacos”, podemos decirles que este será un concierto que pasará a la historia, pues pocas veces se ha visto tanta entrega, cariño y pasión de un artista hacia su público y viceversa.

Setlist de Twenty One Pilots en el Lunario del Auditorio Nacional

“Overcompensate” “Pet Cheetah” “Fairly Local” “Holding On to You” “Mulberry Street” “Tear in My Heart” “Trapdoor” “Isle of Flightless Birds” “Screen” “The Craving (Jenna’s Version)” “Nico and The Niners” “Jumpsuit” “Shy Away” “Guns for Hands” “Backslide” “Leave The City” “Ode to Sleep” “Next Semester” “Trees”

