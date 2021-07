Chulada: ¡Vans y Metallica lanzarán unos tenis por los 30 años de ‘The Black Album’!

Vaya que Metallica anda con todo este año, y no precisamente anunciando conciertos por todo el mundo. En realidad, los planes de la banda de thrash metal no están enfocados en armar una gira mundial, pero sí en festejar el aniversario número 30 de uno de los discos más importantes de su carrera, The Black Album. Y a pesar de que ya anunciaron varias cosas para celebrarlo que nos volaron la cabeza, no veíamos venir que sacaran otros tenis con Vans.

Fue en 2018 cuando James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo lanzaron su primera colaboración con la conocida marca de streetwear (por si no la recuerdan, pueden checarla POR ACÁ). Pero ahora, además de The Metallica Blacklist –el álbum donde varios artistas reinterpretarán las rolas del disco que lanzaron en 1991– y un boxset con lados B y rarezas, lanzarán dos pares para todos los amantes de este material discográfico.

Vans y Metallica unen fuerzas una vez más por ‘The Black Album’

Resulta que Vans y Metallica anunciaron que volverán a trabajar mano a mano para celebrar el trigésimo aniversario de The Black Album. Aunque en un principio se hablaba de una colección completa, en realidad solo se trata de dos modelos de tenis con diseños de edición limitada inspirados en el arte de su quinto álbum de estudio y que por supuesto, si tú eres fan from hell de esta bandota deberás tener.

Se trata de los tenis Sk8-Hi y Classic Slip-On, los cuales fueron intervenidos por el artista Pushead, quien ha creado las imágenes para la mercancía oficial de la banda desde 1986. Además, para agregarle ese toque vintage, como si los hubieran lanzado mientras promocionaban este material discográfico, retomaron el arte de la icónica calavera que usaron para las playeras del sencillo “Sad But True” y le agregaron el logo de la banda y unos cuantos detalles.

A continuación les dejamos una fotos para que se echen un taco de ojo con los nuevos tenis de Metallica y Vans:

¿Llegarán a México estos tenis?

Lamentablemente les tenemos una mala noticia, pues hasta el momento aún no se ha confirmado si los tenis por el 30 aniversario de Metallica llegarán a nuestro país o si los venderán en las tiendas de Vans. Sin embargo, y para que vayan tomando el dato, estarán disponibles en el sitio oficial de la banda a partir del próximo 26 de julio a partir de las 11 de la mañana –hora del centro de México– para que se pongan las pilas.

En cuanto a los precios, los Classic Slip-On costarán 75 dólares –que vienen siendo unos mil 500 pesitos mexicanos–, mientras que los Sk8-Hi estarán en 85 dolarucos –algo así como mil 712 morlacos mexas–. Pero mientras esperamos a que revelen más información al respecto, pueden checar la plática que tuvimos hace poco con el guitarrista de la banda, Kirk Hammett, quien nos contó los detalles del S&M2 y mucho más: