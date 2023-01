Hoy cumple 79 años uno de los grandes maestros de las seis cuerdas, músico de sesión extraordinario, innovador sónico y líder de Led Zeppelin una de las fuerzas más poderosas del Rock. Él es Jimmy Page.

A los 13 años ya estaba empuñando su primer guitarra, inspirado por la rola “Baby Let’s Play House” (o “Nena, Juguemos a la Casita”) de Elvis Presley. Aunque aún tenía el sueño de convertirse en investigador biológico, el Rock lo atrapó y ya nunca lo dejó ir.

Jimmy Page y su trayectoria en la música

A los 22 años en lugar de formar una banda, decidió curtirse primero como músico de sesión de artistas como Joe Cocker, The Kinks, Marianne Faithfull, The Rolling Stones, Van Morrison, Al Stewart, The Who, Nico, Donovan y decenas más que han ido quedando en el olvido hasta para el propio Page, le otorgó reputación intachable no sólo como guitarrista, sino también como productor y arreglista.

Pronto le llegó a Jimmy la oportunidad de unirse a los Yardbirds, reemplazando a uno de los grandes de los 60: el Manolenta, Eric Clapton (quien se uniría a los forajidos blueseros de John Mayall), pero sintió que sería desleal hacerle eso a su amigo. En su lugar recomendó a otro guitarrista amigo y alumno de Page: Jeff Beck. Después de un tiempo el bajista de los Yardbirds dejó la banda, Jimmy se ofreció a reemplazarlo para que la banda no se detuviera. El guitarrista rítmico Chris Dreja, consciente de las capacidades de Page, le pasaría a la guitarra y tomaría el bajo, con lo que durante un tiempo el grupo tendría a los dos músicos tocando juntos, aunque Beck saldría de la banda pronto dejando a Jimmy como único guitarrista.

Así fue como Jimmy creó Led Zepelin

Es así que después de grabar el álbum Little Games, todos abandonan el grupo y Page se queda solo, así que recluta nuevos músicos para cumplir con unas fechas pendientes para los Yardbirds en Escandinavia. Comenzó a reclutar músicos, entre ellos el bajista John Paul Jones con quien había trabajado durante sus días de sesiones. Page esperaba completar el grupo con el baterista B.J. Wilson de Procol Harum, y el gran cantante Terry Reid. Ninguno de estos dos se encontraba disponible, pero Reid le recomendó a Robert Plant quien a su vez recomendó a su amigo John “Bonzo” Bonham con quien tocaba en la Band of Joy.

Bajo el nombre de The New Yardbirds cumplieron con las fechas pendientes. Pronto se cambiaron el nombre a Led Zeppelin (por una broma que había hecho Keith Moon y John Entwistle sobre formar un supergrupo con ellos además de Page y Jeff Beck, decían que todas las ganancias se “irían por las nubes, como un dirigible de plomo”). El resto es historia conocida por los amantes del Rock.

Jimmy Page fue pionero en varios sonidos y siempre brilló por su madurez musical

En el primer álbum de Zeppelin, Page da muestras de su espíritu explorador, internándose en las capacidades sonoras de la guitarra eléctrica, usando un arco de violín (ya desde los días de los Yardbirds) y múltiples gadgets en el estudio y en vivo para crear paisajes sonoros, los cuales verían un grado mayor de madurez en el segundo álbum que consolidó a la banda como uno de los grandes exponentes del Rock Pesado.

Y como no faltaron los críticos que acusaban a Page de escudarse tras el estudio y la electricidad, les cerró la boca con su tercer álbum en un inesperado pero genial giro acústico de la banda. Más aún, Page no era de la idea que una banda debía reproducir fielmente los temas de los álbumes en sus shows, por lo que era bastante proclive a la improvisación y al jam con lo que ofrecía una experiencia única en cada concierto de la banda.

Se convirtió en uno de los mejores guitarristas del mundo

El trabajo de Jimmy en la guitarra suele calificarse de sucio y descuidado, sin embargo es considerado uno de los mejores guitarristas del mundo en los conteos de todos los años. Page no es un virtuoso, pero sí es un gran compositor de melodías, con un gran sentido del groove y solos que están enraizados en el Blues.

Sin hacer menos su trabajo eléctrico lleno de riffs que hoy en día son históricos y fundamentales para el Hard Rock, las grandes proezas de Jimmy son más notorias en su trabajo con guitarras acústicas, como ha quedado plasmado en bellísimas melodías como “Babe, I’m Gonna Leave You”, la épica “Stairway to Heaven”, “Tangerine”, “Black Mountain Side” en la que además experimenta con afinaciones y sonidos del medio oriente, “The Battle of Evermore” y muchas otras que abundan en el catálogo de Led Zeppelin. Johnny Ramone, Steve Vai, Ace Frehley, Eddie Van Halen, Brian May, Joe Perry, Slash y muchos más se cuentan entre los músicos marcados por el genio de Jimmy Page.

Jimmy Page conquistó el mundo junto con Led Zepelin

Para mediados de los 70, Page y Zeppelin eran dueños del mundo entero, Jimmy comenzó a interesarse en el ocultismo y compró un castillo donde vivió el mago Aleister Crowley cerca del tenebroso lago Ness, influencia que se vio reflejada profundamente en el cuarto trabajo de la banda. Igualmente tenebrosa fue la influencia de la heroína en Page, quien sucumbió ante la adicción y por lo tanto sus facultades guitarreras decrecieron, al grado que en los dos últimos álbumes de Led Zeppelin la mayor parte de los temas los compuso John Paul Jones. Es así que Page mantuvo su reinado con Led Zeppelin hasta la muerte de John Bonham (fallecido en casa de Jimmy por cierto) tras lo cual desapareció del ojo público y no volvió a empuñar su guitarra en nueve meses.

Una vez recobrado de su autoexilio, Page unió fuerzas con el bajista Chris Squire y el baterista Alan White, ambos ex-integrantes de Yes, el trío se bautizó como XYZ y aunque grabaron algunos demos, el proyecto no fructificó y sus temas fueron utilizados posteriormente en sus diferentes proyectos por separado. Page después compuso el soundtrack de películas como Death Wish II y Lucifer Rising (que en realidad es del 72 pero salió hasta entonces). Estuvo involucrado en distintos proyectos como The Firm, junto a Paul Rodgers de Free y Bad Company. También se reunió con sus ex-compañeros de los Yardbirds, Clapton y Jeff Beck en el proyecto A.R.M.S. una seríe de conciertos a beneficio de enfermos con esclerosis múltiple. En 1984 formó parte de los Honeydrippers con Jeff Beck, Plant y Nile Rodgers en el que tocaban covers de viejas canciones de Rock.

En el 85 y 88 Page se reunió con Robert Plant y John Paul Jones en los conciertos de Live Aid y el Aniversario 25 de Atlantic Records, respectivamente con los bateristas Phil Collins (quien no fue nada bien recibido por al público y la banda), Tony Thompson y Jason Bonham, el hijo de “Bonzo“, en la batería. También en esa década lanzó su único álbum solista hasta ahora: Outrider y una polémica colaboración con el ex-cantante de Deep Purple/Whitesnake, David Coverdale (a quien acusaban de ser un vil imitador de Robert Plant).

Quizás escuchando dichas críticas y con el público hambriento por algo que sonara a Zeppelin, Page y Plant se reúnen a mediados de los 90 y reviven el legado de su banda en dos álbumes, No Quarter y Walking Into Clarksdale. Ya con ese vuelo Jimmy se une a los Black Crowes para tocar grandes éxitos de Zeppelin y varios estándares de Blues que les valen buenas críticas. Sin embargo el público siempre se mantuvo ansioso por ver una reunión de una de las más grandes bandas del Rock.

Es hasta 2007 que Led Zeppelin se reúne por única ocasión luego de 19 años de ausencia con Jason Bonham, el hijo de “Bonzo”, en la batería. El concierto tuvo tanto éxito que pronto se hablaba de una reunión de la banda con todo y gira. Sin embargo Robert Plant ha dejado claro en repetidas ocasiones que no estaba interesado en una gira con Zeppelin, así que Jones, Bonham y Page, y todos nosotros, nos quedamos con las ganas de ver una última vez a tres cuartas partes de Led Zeppelin en vivo (o conformarnos con verlos en el DVD, Celebration Day).

En las mismas fechas apareció en la cinta It Might Get Loud, un documental sobre guitarras eléctricas en la que le da algunas lecciones a The Edge de U2 y a Jack White. Hasta hace poco, ya cansado de los rechazos de Robert Plant, anunció que formará su propia banda y saldrá de gira. Mientras tanto ha tenido el suficiente tiempo libre para remasterizar de nueva cuenta todo el catálogo de Led Zeppelin.