¿Rifó o no tanto? Aquí las reacciones y lo que se vivió en el primer Vive Latino España

Momento para la historia… Por fin se llevó a cabo la primera edición del Vive Latino España, llevando a la icónica franquicia de festivales mexicana a suelo ibérico. Y claro que ha sido un paso importante para la escena musical latina e hispanohablante que este festival que solo se ha hecho en México (y alguna vez en Chile) llegue al otro lado del Atlántico.

La cita fue el pasado fin de semana, el viernes 2 y el sábado 3 de septiembre, en Zaragoza. La fiesta se armó en grande con un cartel lleno de talento latinoamericano y español, reafirmando que las fronteras en la música ya no son válidas de ninguna manera.

Foto vía Facebook: Vive Latino España

Así que acá repasamos lo que rifó, lo que no tanto y les dejamos unas reacciones para que se den una idea de cómo se puso el asunto allá en tierras españolas.

Lo que rifó definitivamente en el primero Vive Latino España

– Un cartelazo para la primera edición

Cuando un festival arma su primera edición, a veces se limitan un poco los presupuestos sobre todo pensando en la cantidad de artistas que se invitarán para el line-up. En el caso del Vive Latino España, para su primera edición hubo una buena cantidad de proyectos musicales: unas 36 bandas y artistas se rifaron y la armaron con la mejor vibra.

Los actos españoles que le entraron al quite fueron Love Of Lesbian, Coque Malla, Vetusta Morla, Taburete, Amaral, Leiva, Kase. O, Carlos Sadness… en fin, algunos de los artistas del rock, el rap y el indie más sobre salientes de aquellos lares.

Y directo desde Latinoamérica, la pura ‘crema y nata’: Molotov, Mon Laferte, Silvana Estrada, Café Tacuba, Little Jesus, Ximena Sariñana, Aterciopelados, Babasónicos, el Instituto Mexicano del Sonido… puro peso pesado.

Foto vía Facebook: Vive Latino España

– Buena asistencia y cantidad de escenarios

Si hablamos de una primera edición de un festival en un país donde no se había realizado como tal, es justo decir que la asistencia es un factor determinante para establecer si el evento triunfó. Y en todo caso, si tiene buena pinta para una próxima edición.

En su comunicado oficial, los organizadores mencionan que tuvieron cerca de 20 mil asistentes por día. Un buen número para un festival naciente y que nos habla de la buena convocatoria que la comunidad musical latina tiene en España. Claro, esos números van incrementando conforme pasan los años y la demanda se extiende.

Además, en redes sociales se destacó bastante que se hayan implementado tres escenarios para esta primera entrega del festival. Muchos eventos de este tipo, cuando son primerizos, optan por montar solo dos tarimas regularmente pegadas y se van intercalando entre actos. Honestamente, esa modalidad no es lo más cómoda.

– Los horarios se respetaron prácticamente al 100

Reseñas de medios españoles y algunos comentarios en redes sociales, indican que una de las cosas más destacables del primer Vive Latino España es que las actuaciones se hicieron bien en tiempo y forma. Los horarios prácticamente no se movieron y los artistas se presentaron según la hora establecida en la organización.

La verdad es que es de agradecerse que ese detalle lo respeten los artistas y organizadores, porque ya es más común de lo que uno cree eso de los retrasos o hasta las movederas de horarios.

– Hubo lucha libre

Y como un festival de alto calibre tiene todo tipo de actividades más allá de la música, el Vive Latino España le puso folclor mexicano a la cosa con funciones de lucha libre. Kratoz, Epydemius, King Rex, Prometeo, Cuchillo, Century Jr, Arez y Kabula fueron algunos de los luchadores que llevaron las llaves y los lances desde los rings aztecas hasta las tierras españolas para mostrar una parte esencial de nuestra tradición deportiva.

Ilustrativa del VL España. Foto: vía Facebook oficial del festival.

Lo que no rifó tanto

– Un artista internacional no hubiera estado mal

Bueeeno, no es como que sea algo negativo como tal. Como dijimos, el primer Vive Latino España fue en términos generales bastante bueno. Pero si lo equiparamos con su similar de acá de México, tal vez no hubiera estado de más traer a algún talento de talla internacional para hacerlo todavía más épico.

Seguramente, si se dan futuras ediciones, veremos a la versión española del festival traerse a algunos artistas internacionales como ya es costumbre de este lado. Eso, seguramente incrementará el aforo y el renombre del evento a nivel mundial, ya que tiene todo para sobresalir en la enorme escena festivalera de Europa.

– El clima estuvo pesadito en algún momento

Dicen por ahí que una de las pocas broncas que se sintieron en el Vive Latino España de este año es que algunos artistas se encontraron con el clima veraniego de Zaragoza, que llega a ser bastante duro.

Hasta 37 grados se sintieron el primer día del festival y si bien no es un detalle que merme la ejecución de un artista en vivo, sí de repente como público uno se lleva el golpazo de calor. Al menos ahora se sabe que si el plan es llevar el festival en esta época del año, lo mejor es ir preparado para esas inclemencias calurosas.

Incluiríamos en este apartado la parte de los precios ya que algunos internautas comentaron que los precios estaban medio pasados de lanza. Pero bueno, honestamente en qué festival no lo están, jeje . Por eso, hay que llevar un guardadito chido para no pasarla tan mal financieramente.

– Cancelaron algunos artistas (pero ya de tiempo atrás)

Aunque la peor parte de la pandemia ya pasó, eso no evitó que algunos artistas de renombre que estaban contemplados para estar en el Vive Latino España, no tocarán. Ya desde hace meses se había anunciado que Andrés Calamaro y Enrique Bunbury no participarían finalmente (este último incluso anunció su retiro de los escenarios hace no mucho).

Ilustrativa. Foto: Facebook oficial del Vive Latino España.

Las reacciones al festival

Nada habla mejor de un festival que el consenso de la gente que lo vivió y que se mantuvo al tanto de él. Aquí, recopilamos algunas reacciones para que tengan una idea de cómo se puso el primer Vive Latino 2023.

Así el recibimiento de la lucha libre en el VL España. Foto: Captura de Facebook.

Hermosos shows en Barcelona y Madrid ❤️‍? LJ de la CDMX presente al rato en la primera edición del Vive Latino España en Zaragoza — Little Jesus (@thelittlejesus) September 3, 2022

Instituciones gubernamentales hablan del festival. Foto: Captura de Facebook.

Estaríamos en el Vive Latino de España, pero le tuviste miedo al éxito ? — space-oddity? (@ednitaacv) September 2, 2022

Espectacular show de nuestra reina @monlaferte en el primer Vive Latino de España! ?



En la preciosa canción La Trenza Mon fue acompañada por la talentosa @silvanaestradab, show redondo e increíble! ✨? pic.twitter.com/Jdanu6RjUn — Código Laferte (@codigolaferte) September 3, 2022

