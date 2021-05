Wavves anuncian un nuevo disco estrenando la rola “Help Is On The Way”

Siguen pasando los meses y la industria musical no para de anunciar futuros lanzamientos. Los artistas y bandas siguen componiendo en casa y armando planes para este 2021, siendo la mayoría los que estrenarán álbumes en las próximas semanas. Aunque entre todos aquellos que piensan lanzar música nueva, hay uno que otro regreso inesperado y que por supuesto nos emociona, como el caso de Wavves con todo y disco recién salido del horno.

Fue en 2017 cuando la banda de San Diego presentó su más reciente material discográfico, You’re Welcome. Desde entonces, Nathan Williams, Stephen Pope y Alex Gates se la pasaron dando conciertos por todas partes del mundo, aunque después de terminar su gira y antes de que llegara la pandemia por el coronavirus, mantuvieron un perfil sumamente bajo y no sabíamos cuál sería el siguiente paso que tomarían para su carrera.

Wavves regresa con un nuevo disco, ‘Hideaway’

Finalmente y después de mucha espera, Wavves volverá y por la puerta grande, pues en unos cuantos meses verá la luz su séptimo álbum de estudio, el cual llevará por nombre Hideaway, el cual contará con nueve rolas producidas por el mismísimo Dave Sitek –integrante de TV On The Radio–. La banda mencionó que el disco se trata de lo que ocurre cuando llegas a la edad para hacer un balance del mundo que te rodea y te das cuenta de que nadie va a salvarte más que tú mismo.

Sobre esta temática y concepto, el frontman del grupo, Nathan Williams comentó que cada uno de los temas tienen esta cierta conciencia de sí mismo y muestran una faceta mucho más madura de los de San Diego: “En mi caso hay picos y valles. Puedo ser muy optimista y sentirme muy bien, y luego puedo sufrir un derrumbe y es como si un terremoto golpeara mi vida, y todo se desmorona. Una parte es obra mía, por supuesto”.

Hace algunos meses, Wavves estrenó una rola titulada “Sinking Feeling”, pero para acompañar el anuncio de este álbum, compartieron una nueva canción titulada “Help Is On The Way”. Este es un tema con riffs de guitarra cálidos y llenos de un poco de optimismo, donde la banda habla sobre las luchas que cada quien tiene con sus demonios internos y cómo al final del día, no pasa nada si tú no decides hacer nada y esperas que la ayuda llegue de repente.

Hideaway, el nuevo material discográfico de Wavves estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 16 de julio. Pero mientras esperamos a que llegue y para ir calentando motores, a continuación les dejamos “Help Is On The Way, su nuevo sencillo y el tracklist de este álbum:

Tracklist

1. “Thru Hell”

2. “Hideaway”

3. “Help Is On The Way”

4. “Sinking Feeling”

5. “Honeycomb”

6. “The Blame”

7. “Marine Life”

8. “Planting a Garden”

9. “Caviar”